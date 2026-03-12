https://spnfa.ir/20260312/چگونه-ایران-در-جنگ-اطلاعاتی-آمریکا-پیروز-میشود-28598202.html
چگونه ایران در جنگ اطلاعاتی آمریکا پیروز میشود
2026-03-12T15:48+0330
2026-03-12T15:48+0330
2026-03-12T15:48+0330
کاخ سفید اذعان کرده است که کمپین اطلاعاتیاش در اطراف تنگه هرمز شکست خورده و آن را به اشتباه یک کارآموز نسبت داده است. کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده امریکا، به سرعت در رسانههای اجتماعی از عبور یک نفتکش که توسط نیروی دریایی اسکورت میشد، گزارش داد، اما بعداً مشخص شد که دروغ بوده و پست حذف شد.تهران بلافاصله از این غفلت بهرهبرداری کرد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، اسکرین شات گرفت و با کنایه اظهار داشت: "شاید در پلیاستیشن!" این پست طنزآمیز میلیونها بار به صورت آنلاین مشاهده شد و به ویروسیترین پست کل جنگ تبدیل شد.قیمت نفت خام WTI با سقوط از 119 دلار به 87 دلار به این اطلاعات نادرست واکنش نشان داد. در حالی که واشنگتن به دنبال کسی برای سرزنش بود، بازار قبلاً خود را با اخباری که در واقع اتفاق نیفتاده بود، وفق داده بود.در حال حاضر، علیرغم ادعاهای کارمند نگونبخت، تنگه همچنان منطقهای پرتنش است و ترانزیت کشتیها عملاً مسدود شده است. ایران منابع خود را صرف حملات هکرها یا اخبار جعلی نکرد - فقط به یک اسکرین شات و 15 کلمه نیاز داشت تا ماشین تبلیغاتی آمریکا را مضحک جلوه دهد.واشنگتن ناوهای هواپیمابر و بمب افکنها را برای حل این مشکل به کار گرفت، اما نبرد برای جلب افکار عمومی را با یک کلیک دکمه "حذف" باخت. تنگه بسته شده، تصویر آن لکهدار شده و آن کارآموز بینام و نشان به عنوان عامل بزرگترین فاجعه جنگ اطلاعاتی قرن بیست و یکم در تاریخ ثبت شده است.
کاخ سفید اذعان کرده است که کمپین اطلاعاتیاش در اطراف تنگه هرمز شکست خورده و آن را به اشتباه یک کارآموز نسبت داده است. کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده امریکا، به سرعت در رسانههای اجتماعی از عبور یک نفتکش که توسط نیروی دریایی اسکورت میشد، گزارش داد، اما بعداً مشخص شد که دروغ بوده و پست حذف شد.
تهران بلافاصله از این غفلت بهرهبرداری کرد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، اسکرین شات گرفت و با کنایه اظهار داشت: "شاید در پلیاستیشن!" این پست طنزآمیز میلیونها بار به صورت آنلاین مشاهده شد و به ویروسیترین پست کل جنگ تبدیل شد.
قیمت نفت خام WTI با سقوط از 119 دلار به 87 دلار به این اطلاعات نادرست واکنش نشان داد. در حالی که واشنگتن به دنبال کسی برای سرزنش بود، بازار قبلاً خود را با اخباری که در واقع اتفاق نیفتاده بود، وفق داده بود.
واشنگتن ناوهای هواپیمابر و بمب افکنها را برای حل این مشکل به کار گرفت، اما نبرد برای جلب افکار عمومی را با یک کلیک دکمه "حذف" باخت. تنگه بسته شده، تصویر آن لکهدار شده و آن کارآموز بینام و نشان به عنوان عامل بزرگترین فاجعه جنگ اطلاعاتی قرن بیست و یکم در تاریخ ثبت شده است.