چرا پروژه تحریک گروه های قومی در ایران شکست خورد؟

همه تحلیلگران بین المللی متفق القول هستند که نقشه اول یا پلان ای آمریکا و اسرائیل این بود که با ترور رهبری و فرماندهان نظامی زمینه شورش داخلی فراهم شود و...

بر عکس آنچه در برخی رسانه ها در باره ورود بدون برنامه ایالات متحده به جنگ بر علیه ایران و صحبت های مارکو روبیو بر اینکه اسرائیل تصمیم داشت واردجنگ شود وآمریکا پشت اسرائیل وارد جنگ شد تا عقب نماند اما واقعیت امر این است که ایالات متحده و اسرائیل برنامه های زیادی داشتند که همه شکست خورد و در نهایت امروزه به درب و دیوار می زنند تا ایرانی ها را به یک آتش بس راضی کنند و ببینند بعدا چه می شود.اما علیرغم همه کارهایی که انجام دادند و علیرغم هدف قرار دادن مراکز امنیتی و انتظامی کشور مردم حاضر نشدند طبق خواست آنها عمل کنند و به خیابان ها نریختند.البته ایرانی ها هم خودشان را برای چنین شرایطی آماده کرده بودند و علاوه بر اینکه اکثر پاسگاه ها و پایگاه های نظامی را خالی کرده بودند مزدوران آمریکا و اسرائیل را رصد کرده بودند تا با اولین تحرک انها را بازداشت کنند.رسانه های غربی به یکباره شروع کردند درباره نقشه بعدی و یا پلان بی صحبت کنند و طبق گفته هایشان می خواستند کرد ها و دیگر قومیت های ایرانی مانند بلوچ ها و عرب ها و آذری ها را تحریک کنند که به شورش بر علیه حکومت دست بزنند و یا اینکه از مرزهای همسایه وارد کشور شوند و مانند سناریو های سوریه و یا لیبی پایگاه هایی در اطراف کشور ایجاد شود که برای چندین سال دولت مرکزی درگیر انها شود.این هم نشد.دلیل اش هم این بود همه اقوام ایرانی خود را اول ایرانی دانستند و بعد وابسته به قومیت خود.بد نیست به این نکته نیز اشاره داشت که وقتی ما می گوییم ایران یعنی همه اقوام ایرانی و ایران مانند دیگر کشورهای منطقه نیست که میان یک قوم و قومی دیگر تمییزی قایل شوند، شما وابسته به هر قومی باشید با دیگر اقوام درکشور حق و حقوق مساوی دارید، این در حالی است که در برخی کشورهای منطقه به اقوام اجازه نمی دهند حتی اظهار وجود کنند.آنچه را که آمریکایی ها و اسرائیلی ها نتوانسته اند درک کنند این است که علیرغم همه اختلافات و مشکلاتی که ممکن است در ایران وجود داشته باشد اما ایرانیها مردمان بسیار ملی گرایی هستند و وقتی که بحث ایران مطرح می شود همه با هم متحد می شوند.همه ایرانی ها هم به خوبی می دانند که در کوله پشتی سربازان آمریکایی و اسرائیلی آزادی برای مردم ایران کادوپیچی نشده و آنها به جز نابودی ایران و ایرانی ها خواهان چیز دیگری نیستند، برای همه اول "ایران" مهم است و بعد دعوا کردن بر سر آن.مضاف بر همه اینها، آمریکایی ها و یا کارشناسانشان متوجه نبودند که برخی اقوام مثل قوم کرد جزو اقوام اصیل ایرانی می باشند و اولین پایتخت ایران، "هگمتانه"، پایتختی بود که توسط اقوامی که ریشه قوم کرد را تشکیل می دهند تشکیل شد و هیچ وقت کرد ها ایران را به دشمن نمی فروشند.مضاف بر اینها کردها رفتار و برخورد آمریکایی ها با کرد های سوریه را دیده اند و حاضر نخواهند بود که مستمسک و ابزار آمریکا برای محقق شدن اهداف اش شوند.همین مساله درباره دیگر اقوام ایرانی هم صدق میکند.عملا نه عرب ها و نه بلوچ ها و نه آذری ها ونه... هیچ کدام حاضر نشدند با دشمن همکاری کنند و دست رد به سینه آمریکایی ها و اسرائیلی ها زدند.حال می بینیم که شب گذشته آمریکایی ها و اسرائیلی ها به نقشه سوم، یعنی حمله به ایست های بازرسی و تشویق مزدوران برای درگیر شدن با نیروهای انتظامی روی آورده اند تا بلکه بتوانند زمینه را برای یک شورش داخلی فراهم کنند.این هم در نطفه خاموش شده و علیرغم حمایت پهباد های اسرائیلی از آنها ولی در درگیری شان با نیروهای مسلح ایران همه مزدوران اسرائیل کشته و زخمی شده اند.آنچه را که دشمنان ایرانزمین باید متوجه باشند این است که ایرانی هیچ وقت خاک خود را به هر قیمتی شده به دشمن نمی فروشد و اگر یک تعداد بازنده دور و بر آمریکایی ها و اسرائیلی ها جمع شده اند اینها بازندگانی هستند که در ایران بازنده بودند و رفته اند آن طرف بازنده شده اند و حالا می خواهند باخت خود را با باخت های دیگر جمع کنند و امید دارند که آمریکا و اسرائیل ایران را نابود کنند تا آنها به یک نان ونوایی برسند.

