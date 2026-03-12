https://spnfa.ir/20260312/محاسبات-لحظهای-و-کوتاه-مدت-در-شورای-امنیت-مانع-صدور-قطعنامههای-سازنده-میشود-28596087.html

محاسبات لحظه‌ای و کوتاه مدت در شورای امنیت مانع صدور قطعنامه‌های سازنده می‌شود

12.03.2026

راحله چتر سفید کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با اسپوتنیک در خصوص مواضع روسیه در نشست شب گذشته شورای امنیت اظهار داشت: نشست اخیر شورای امنیت به وضوح نشان‌دهنده شکاف عمیق میان اعضای این شورا در قبال بحران‌های منطقه‌ای است.روسیه با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای که بی‌طرفانه تنظیم شده بود، تلاش کرد رویکردی فراگیر برای آتش‌بس ارائه دهد. با این حال، رأی‌گیری نشان داد که این متن نتوانست نظر مثبت اکثریت را جلب کند و تنها با چهار رأی موافق روسیه، چین، پاکستان و سومالی روبه‌رو شد.چتر سفید در ادامه افزود، در مقابل، قطعنامه دیگری که علیه ایران بود و توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیشنهاد شد، با 13 رأی موافق به تصویب رسید. این رویداد نشان می‌دهد که فضای شورای امنیت تا چه اندازه تحت تأثیر رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و ائتلاف‌های منطقه‌ای قرار دارد و هرگونه پیش‌نویس قطعنامه، فارغ از محتوای آن، در بستر این رقابت‌ها تفسیر می‌شود.چتر سفید ضمن اشاره به اظهارات واسیلی نبنزیا در خصوص استاندارد دوگانه عملکرد شورای امنيت تصريح کرد، از نگاه مسکو، شورای امنیت به نهادی تبدیل شده که در آن قدرت‌های غربی با استفاده از نفوذ خود، قطعنامه‌هایی را علیه رقبای خود مانند ایران، روسیه و.. به تصویب می‌رسانند، اما در مقابل طرح‌های بی‌طرفانه و ضروری برای آتش‌بس را مسدود می‌کنند.این رویداد نشان می‌دهد که شورای امنیت در انجام وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با چالش جدی روبه‌روست و بجای آنکه محلی برای تنش‌زدایی باشد، به صحنه‌ای برای نمایش هم‌ترازی‌های سیاسی تبدیل شده است.سفیر روسیه به نکته دقیقی اشاره نمود که کشورهای عضو شورای امنیت به جای توجه به ضرورت آتش‌بس و توقف درگیری‌ها، بر اساس محاسبات لحظه‌ای و منافع آنی خود رأی دادند. یعنی عملا محتوای قطعنامه برای آن‌ها در اولویت نبوده، بلکه این که رأی دادن به این قطعنامه چه سود یا زیان سیاسی فوری برایشان دارد، ملاک تصمیم‌گیری بود.نبنزیا معتقد بود که برخی کشورها حتی اگر با محتوای قطعنامه موافق بودند، به دلیل همسویی با بلوک غرب به آن رأی ندادند یا رأی ممتنع دادند.چتر سفید در پایان تأکید کرد، بخش قابل توجه اظهارات نبنزیا این است که برخی کشورهای عضو شورای امنیت از واکنش ایالات متحده و متحدان نزدیکش هراس داشتند و از ترس روابط خود با قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، از حمایت قطعنامه‌ای که می‌توانست به آتش‌بس منجر شود، خودداری کردند.

