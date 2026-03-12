لحظه به لحظه تحولات خاورمیانه: دستگیری یکی از سرشبکه های موساد در خرم آباد

آمریکا بخشی از ذخایر استراتژیک نفتی خود را به دلیل درگیری در خاورمیانه آزاد می‌کند

🔸 واشنگتن به‌تدریج 172 میلیون بشکه نفت خام از ذخایر استراتژیک خود را آزاد خواهد کرد. این اقدام بخشی از تلاش مشترک کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی برای کاهش قیمت‌های جهانی این ماده هیدروکربنی است. وزارت انرژی ایالات متحده توضیح داد: "بر اساس نرخ‌های بارگیری پیش‌بینی‌شده، تحویل حدود 120 روز طول خواهد کشید."

🔸رئیس‌جمهور آمریکا، بارها از اقدام آمریکا در آزادسازی ذخایر راهبردی خود به دلایل ژئوپلیتیکی انتقاد کرده بود. با این حال، او گفت: دولت او آماده شده است تا "در سال آینده این ذخایر راهبردی را با حدود 200 میلیون بشکه، یعنی 20درصد بیشتر از بشکه‌های برداشت‌شده و بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان، بیش از پیش جایگزین کند.

🔸قیمت‌های بین‌المللی نفت خام در روزهای اخیر به دلیل تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، که در میان بسیاری از پیامدهای دیگر، باعث بی‌ثباتی عمیق در تنگه هرمز -تحت کنترل تهران- شده است، نوسان داشته است.