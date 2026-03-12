لحظه به لحظه تحولات خاورمیانه: دستگیری یکی از سرشبکه های موساد در خرم آباد

اشتراک
15:55 12.03.2026
عراقچی: سکوت مسکو در برابر حمله اسراییل به اماکن تاریخی ایران غیرقابل قبول است
15:47 12.03.2026
نخستین پیام مجتبی خامنه ای رهبر جدید ایران به زودی منتشر می شود
14:43 12.03.2026
ماریا زاخارووا تاکید کرد که ایران حق دفاع از خود را دارد
14:43 12.03.2026
یک مقام ارشد پنتاگون گفت که ساختمان مدرسه میناب سالعا در فهرست اهداف نظامی بوده است اما اطلاعات آپدبت نبوده است
12:51 12.03.2026
دستگیری یکی از سرشبکه های موساد در خرم آباد
12:00 12.03.2026
سخنگوی ارتش ایران گفت که اکنون با از کارافتادن تاسیسات راداری دشمن دسترسی به نقاط حساس اسراییل راحت تر شده است
11:33 12.03.2026
وزارت خارجه ایران اعلام نمود که مدرسه میناب دو بار توسط موشک تاماهاک امریکا مورد اصابت قرار گرفت
11:14 12.03.2026
پایگاه های هوایی پالمیخام و عوبدا و مقر شین بت هدف حمله قرار گرفت
11:07 12.03.2026
وزات داخلی اسراییل از رصد موشکهای ایرانی به تل آویو خبر داد
10:36 12.03.2026
بعضی منابع خبری از وقوع انفجار در سفارت آمریکا در ریاض خبر می دهند
10:20 12.03.2026
ساختمانی که محل استقرار نیروی نظامی امریکا در کویت بود مورد حمله قرار گرفت
10:18 12.03.2026
پیکر ۶ شهید حملات امریکا - اسراییل در خرم آباد تشییع شد
08:27 12.03.2026
آمریکا بخشی از ذخایر استراتژیک نفتی خود را به دلیل درگیری در خاورمیانه آزاد میکند
🔸 واشنگتن بهتدریج 172 میلیون بشکه نفت خام از ذخایر استراتژیک خود را آزاد خواهد کرد. این اقدام بخشی از تلاش مشترک کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی برای کاهش قیمتهای جهانی این ماده هیدروکربنی است. وزارت انرژی ایالات متحده توضیح داد: "بر اساس نرخهای بارگیری پیشبینیشده، تحویل حدود 120 روز طول خواهد کشید."
🔸رئیسجمهور آمریکا، بارها از اقدام آمریکا در آزادسازی ذخایر راهبردی خود به دلایل ژئوپلیتیکی انتقاد کرده بود. با این حال، او گفت: دولت او آماده شده است تا "در سال آینده این ذخایر راهبردی را با حدود 200 میلیون بشکه، یعنی 20درصد بیشتر از بشکههای برداشتشده و بدون هیچ هزینهای برای مالیاتدهندگان، بیش از پیش جایگزین کند.
🔸قیمتهای بینالمللی نفت خام در روزهای اخیر به دلیل تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، که در میان بسیاری از پیامدهای دیگر، باعث بیثباتی عمیق در تنگه هرمز -تحت کنترل تهران- شده است، نوسان داشته است.
08:25 12.03.2026
راهآهن اسرائیل هک شد
🔸سیستم راهآهن اسرائیل با حمله سایبری از کار افتاده و جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد همه ایستگاهها تا اطلاع ثانوی ناامن هستند.
08:25 12.03.2026
وزارت بهداشت لبنان: آمار نهایی حمله هوایی اسرائیل به منطقه الرملة البیضاء در بیروت، 8 کشته و 31 زخمی می باشد
08:24 12.03.2026
برای اولین بار در وعده صادق 4 برخی از موشکها به سوی بندر ایلات هدفگیری شدهاند
08:24 12.03.2026
سازمان دفاع مدنی بحرین از ادامه مبارزه با آتشسوزی در مخازن سوخت استان محرق خبر داد