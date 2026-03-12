https://spnfa.ir/20260312/سفیر-ایران-در-روسیه-ایران-با-حملات-شدیدتری-به-حملات-آمریکا-پاسخ-خواهد-داد-28600723.html

سفیر ایران در روسیه: ایران با حملات شدیدتری به حملات آمریکا پاسخ خواهد داد

کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، این مطلب را در کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی قدس که در مرکز مطبوعاتی گروه رسانه‌ای بین‌المللی "راسیا سیگودنیا"... 12.03.2026, اسپوتنیک ایران

سایر اظهارات سفیر ایران در روسیه: ایران در رویارویی با آمریکا و اسرائیل "چیزی جز پیروزی" نمی خواهد؛ ترامپ و نتانیاهو باید این را درک کنند آمریکا باید تمام خسارات وارده به ایران را جبران کند و تحریم‌ها علیه آن را لغو کند تهران از مذاکرات امتناع نمی‌کند، اما اشتباهات مذاکرات قبلی را تکرار نخواهد کرد و ابتدا متجاوز را سر جایش خواهد نشاند کسانی که امیدوار بودند، ایران پس از ترور آیت الله خامنه‌ای سقوط کند، در اشتباه هستندکشورهای عربی دریافته‌اند که آمریکا نمی‌تواند امنیت آنها را تضمین کند ایران تسلیم نخواهد شد و همچنان یک کشور مستقل باقی خواهد ماند آمریکا نمی تواند کنترل خاک ایران از جمله جزیره خارگ را به دست بگیرد آینده جهان متعلق به بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است ایران در رویارویی با ایالات متحده و اسرائیل روی کمک خارجی حساب نمی‌کند، بلکه به نیروهای خود متکی است ایران به دنبال پیروزی است یا از طریق اقدام نظامی و یا از طریق مذاکره ایران به دنبال صلح پایدار در خاورمیانه است ایران به تضمینی نیاز دارد که به موجب آن تجاوز علیه آن تکرار نشودایران برای حمله زمینی آمریکا آماده است، اما واشنگتن جرات اعزام نیروی زمینی را ندارد مقامات ایرانی اجازه تجزیه کشور را نخواهند داد و پاسخ محکمی خواهند داد

