تازه ایران هنوز موشک های اصلی را استفاده نکرده

تازه ایران هنوز موشک های اصلی را استفاده نکرده

طولانی شدن روند لشکر کشی آمریکا به منطقه که حدود 2 ماه طول کشید موجب آن شد که ایرانی ها فرصت کافی را برای تخلیه همه پادگان ها و تاسیسات نظامی و... را پیدا... 11.03.2026

2026-03-11T17:26+0330

2026-03-11T17:26+0330

2026-03-11T17:26+0330

طبق گزارش ها ایرانیها چیزی حدود یک ملیون ماکت انواع تسلیحات را تهیه کرده بودند و در این ماکت ها دستگاه های الکترونیکی مخصوصی را قرار داده بودند که توجه رادارهای دشمن را جلب کند و باور کنند این ماکت ها واقعی هستند و عملا آمریکایی ها و اسرائیلی ها برای نابود کردن ماکتهایی که نهایتا 100 دلار ارزش دارند موشک هایی که چیزی حدود 2 تا 3 ملیون دلار هزینه دارند را پرتاب کنند.ایرانی ها همچنین خودشان را برای این جنگ آماده کردند و تاکتیک های جدیدی را آماده کردند که مبنای آن هدف قرار دادن تاسیسات دشمن و همچنین مستهلک کردن سامانه های دفاعی آنها بود و به این ترتیب در روزهای اولیه جنگ صدها موشک ارزان قیمت خود را پرتاب کردند تا آمریکایی ها و اسرائیلی ها مجبور شوند موشک های بسیار گران خود از نوع تاد و پاتریوت را خرج کنند.ایرانی ها با حمله به کشورهای عربی همجوار کاری کردند که سامانه های دفاعی موجود در این کشورها هم تخلیه شود تا اگر سامانه های موجود در اسرائیل تمام شود موشک های جایگزین وجود نداشته باشند و عملا می بینیم که امروزه آمریکایی ها مجبور شده اند موشک های سامانه هایی که در ژاپن و کره و اوکراین نصب کرده بودند را خارج کنند.این مساله می تواند اهمیت زیادی برای متحدین ایران داشته باشد چرا که الآن سامانه های دفاعی اوکراین و تایوان با کمبود شدید موشک های دفاعی مواجه شده.طی چند روز اخیر هم مشاهده شد علیرغم همه ادعاهای آمریکایی و اسرائیلی مبنی بر نابودی پرتابگر های موشکی ایران ولی ایرانی ها روزانه بیش از دویست موشک از انواع مختلف بر علیه هدف های مرتبط با آمریکا و اسرائیل پرتاب می کنند و تقریبا همه موشک هایی که بر علیه اسرائیل پرتاب می کنند به هدف می خورد و دیگر امکان هدف قرار دادن آنها در مسیر وجود ندارد.از ابتدای جنگ همه کارشناسان متفق القول بودند که با توجه به توانمندی های آمریکا اگر ایران شکست نخورد یعنی پیروز است و اگر آمریکایی ها و اسرائیلی ها پیروز نشوند یعنی شکست خورده اند.ظواهر و شواهد نشان می دهد که گذشته از همه هیاهو های رسانه ای واقعیت این است که ایرانی ها با نقشه به مقابله با جنگ پرداختند در حالی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها بدون نقشه و با تصورات و احساسات (به قول ترامپ) واهی وارد معرکه شده اند.این روزها ایران هر روز چیزی حدود 50 موشک سنگین وزن از نوع خیبر شکن و خرمشهر و عماد به سمت اسرائیل پرتاب می کند و هنوز موشک های دیگر مانند سجیل و فتاح و... وارد میدان نشده اند.این مساله به نوعی نشان می دهد که ذخایر ایران از این نوع موشک ها بسیار بسیار بیشتر از تصور آمریکایی ها و اسرائیلی ها است و باران موشک بر سر اسرائیلی ها هم از سمت ایران و هم از سمت حزب الله لبنان امروزه، و به استناد گزارش خبرنگاران موجود در اسرائیل، عملا همه اسرائیلی ها را کلافه کرده و امروزه اسرائیلی ها به نتانیاهو و دولت خود معترض هستند که به آنها دروغ گفته اند.علیرغم امیدهایی که اینها به ایجاد تفرقه میان ایرانی ها بسته بودند و تصور اینکه با ترور رهبری ساختار کشور فرو می پاشد اما می بینیم که وحدت ملی ایرانی ها در مقابل دشمنان یکبار دیگر طغیان کرده و نیروهای مسلح ایران به پشتوانه این حمایت مردمی به مقابله با دشمن می پردازند.ایران بدون اعلام رسمی تنگه هرمز را بر دشمنان خود بسته و علیرغم همه تلاش های آمریکا و کشورهای غربی آنها نتوانسته اند این تنگه را باز کنند و فقط کشتی های ایران و متحدین ایران می توانند از این تنگه عبور کنند.شاید برخی به یاد داشته باشند که زمان جنگ ایران و عراق آمریکایی ها کشتی ها را در خلیج همیشه فارس اسکورت می کردند و ایرانی ها امکانات مقابله با ناوهای آمریکایی را نداشتند و حتی آمریکایی ها هواپیمای مسافربری ایران را سرنگون می کردند ولی امروزه آمریکایی ها از ترس ایرانی ها مجبور شده اند بیش از 1000 کیلومتر از مرزهای آبی ایران دور شوند.طبق آمار و ارقام آمریکایی ها در ده روز اول جنگ حدود 50 ملیارد دلار خسارت دیده اند، خسارتی که طبق نظر کارشناسان خودشان از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده و یک رکورد از خسارت ها در ده روز به حساب می آید.فقط برای اینکه متوجه این ماجرا شویم کل هزینه ای که آمریکا برای اوکراین طی چند سال کرده بود حدود 80 ملیارد دلار بوده وحالا به یکباره طی ده روز ایران 50 ملیارد دلار به آمریکا خسارت می زند و اگر تنگه هرمز بسته بماند طی یکی دو هفته آینده قیمت نفت در جهان سر به فلک خواهد کشید و تازه فشارها به مردم آمریکا و اروپا شروع خواهد شد.در واقع به همین دلیل هست که می بینیم امروزه آمریکایی ها دست به دامان این و آن شده اند که میانجی گری کنند تا ایرانی ها آتش بس را بپذیرند اما ایرانی ها هستند شرط و شروط خود را روی میز گذاشته اند و اصرار دارند که پایان جنگ با آنها است و تا زمانی که تضمین های لازم و قابل قبول بر عدم تعدی مجدد به ایران و همچنین رفع تحریم های اقتصادی را دریافت نکنند، اگر بنا باشد مردم ایران در فشار باشند همه مردمان منطقه و جهان باید در فشار باشند.تازه ایرانی ها هنوز نیاز ندیده اند که موشک های اصلی خود را بیرون بیاورند.

