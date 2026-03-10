ایران
لحظه به لحظه تحولات خاورمیانه
اسپوتنیک ایران
10.03.2026, اسپوتنیک ایران
ایران
سیاسی
خاور میانه
اسرائیل
آمریکا
خبرها
یونیسف گزارش داد که بیش از 80 کودک در طول یک هفته حملات اسرائیل در لبنان جان خود را از دست داده‌اند - اسپوتنیک ایران

لحظه به لحظه تحولات خاورمیانه

07:50 10.03.2026
09:14 10.03.2026
رسانه: بقایای موشکی که به یک مدرسه دخترانه در میناب اصابت کرد، دارای نشان مهمات آمریکایی است
نیویورک تایمز توضیح داد که به نظر می‌رسد این قطعات، قطعاتی از یک موشک تاماهاک ساخت آمریکا باشند.
08:23 10.03.2026
عراقچی: مذاکره با آمریکا دیگر در دستور کار نیست
وزیر‌امور خارجه ایران: ما آماده‌ایم هر قدر لازم باشد و هر زمان که لازم باشد به حمله موشکی علیه آنها ادامه دهیم.
08:18 10.03.2026
آژیر هشدار در دبی و بحرین فعال شد
07:53 10.03.2026
5 سال زندان برای انتشار تصاویر حملات موشکی ایران در اسرائیل
این اقدام پس از گزارش‌ها درباره تلفات مقامات نظامی و تخریب تأسیسات استراتژیک اسرائیل در حملات اخیر ایران انجام شده است.
07:50 10.03.2026
حمله موشکی ایران به مقر آمریکایی‌ها در پایگاه هوایی عیسی بحرین باعث آتش‌سوزی و برخاستن ستون دود شده است
منابع بحرینی خبر دادند: خوابگاه سربازان آمریکایی هدف حمله بوده است.
07:50 10.03.2026
کمین حزب‌الله برای نظامیان اسرائیلی در الخیام
حزب الله لبنان از هدف قرار دادن سومین تانک مرکاوای اسرائیل در این درگیری ها خبر داد.
