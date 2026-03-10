https://spnfa.ir/20260310/تاکتیک-جنگی-ایران-امروز-با-جنگ-12-روزه--چه-تفاوتی-دارد-28542805.html

تاکتیک جنگی ایران امروز با جنگ 12 روزه چه تفاوتی دارد؟

تاکتیک جنگی ایران امروز با جنگ 12 روزه چه تفاوتی دارد؟

اسپوتنیک ایران

یازده روز متوالی است که آمریکا و اسرائیل به حملات نظامی علیه ایران ادامه می‌دهند و ایران به نوبه خود در جواب به این تجاوز حملات تلافی‌جویانه ای سخت و ویرانگری... 10.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-10T17:12+0330

2026-03-10T17:12+0330

2026-03-10T17:35+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/82/85/828536_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_fba325887e397823532be383e58c5644.jpg

آرش مرزبانمهر کارشناس ارشد مسائل نظامی در اندیشکده تخصصی نظامی امنیتی "مشکات" درباره مقایسه تاکتیک جنگی ایران در جنگ 12 روزه و امروز از جمله از لحاظ استفاده از تسلیحات جنگی، به اسپوتنیک گفت:در جنگ 12روزه اگرچه ایران با بی‌اعتمادی نسبت به طرف غربی، آماده هرگونه خیانت و جنگ احتمالی بود اما مورد هدف قرار دادن فرماندهان و دانشمندان ایران در شب اول حمله به یک غافل‌گیری جدیدی برای ایران همراه بود و همین موضوع باعث شد ایران نتواند از توانمندی‌های خود به شکل درست و کامل استفاده کند.اما در جنگ اخیر چه اتفاقی رخ داد؟ ایران برای همه سناریوها آماده بود. بلافاصله بعد از شروع جنگ با وجود شهادت فرمانده کل قوا و فرماندهان نظامی ارشد کشور، موج حمله‌های موشکی و پهپادی ایران آغاز شد.در دو سه روز اول ایران با استفاده از پهپادهای انتحاری ارزان‌قیمت و موشک‌های نسل قدیمی خود، رادارهای مهم و استراتژیک آمریکا و اسرائیل را در منطقه مورد هدف قرار داد و بعد از نابودی این رادارهای با ارزش، و تا حد زیادی ناکارآمد شدن سامانه‌های پدافندی آمریکا و اسرائیل، ایران با استفاده از موشک‌های قدرتمند و نسل جدید، اهداف مهمی را در پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد.به طور خلاصه در جنگ 12 روزه ایران طی روزهای ابتدایی جنگ در شوک فرو رفته بود، اما درجنگ اخیر از همان ساعات ابتدایی با یک استراتژی مشخص و دقیق وارد میدان نبرد شد و به مرور بر میدان نبرد به شکل تاکتیکی تسلط پیدا کرد.

https://spnfa.ir/20260310/28542535.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سیاسی