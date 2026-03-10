https://spnfa.ir/20260310/آنچه-را-که-آمریکا-و-اسرائیل-تصور-نمی-کردند-28541660.html

آنچه را که آمریکا و اسرائیل تصور نمی کردند

آنچه را که آمریکا و اسرائیل تصور نمی کردند

اسپوتنیک ایران

همه کارشناسان باور داشتند اسرائیلی ها وآمریکایی ها تصور می کردند که با ترور رهبری دیگر کار تمام است. 10.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-10T16:22+0330

2026-03-10T16:22+0330

2026-03-10T16:22+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/295/25/2952545_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_88d546a49bc47e22a64339f91cd27e30.jpg

ایران بارها به کشورهای منطقه که به آمریکایی ها و اسرائیلی ها پایگاه داده بودند اخطار داده بود، در صورت حمله به ایران این پایگاه ها راهدف قرار خواهد داد و رسانه های عربی ادعا دارند که شاهزاده محمد بن سلمان در تماسی با ترامپ به او این مساله را گوشزد کرده بود اما ترامپ در پاسخ گفته بود که آنها جرئت این کار را ندارند.اما نه فقط ایرانی ها همه پایگاه های آمریکایی در منطقه را هدف قرار دادند بلکه آنها را با خاک یکسان کردند و طبق برخی بر آوردها ضرر هایی که به آمریکایی ها بابت حمله های ایران وارد شده بیش از پنجاه ملیارد دلار تا به حال بوده.روز گذشته صحبت های یک کارشناس اقتصاد نظامی آمریکایی را گوش می دادم و وی خیلی جالب هزینه های آمریکا را تفکیک می کرد و اظهار می داشت دولت آمریکا در حال حاضر فقط هزینه های جاری روزمره را به مردم آمریکا ارائه می دهد و می گوید روزی حدود 1 تا 1.2 ملیارد دلار دارد هزینه می کند این در حالی است که به صورت میانگین هر پایگاه آمریکایی در منطقه حدود پنج ملیارد دلار ارزش دارد و با نابود شدن این پایگاه ها این مبلغ سوخت شده و از سوی دیگر برخی تجهیزات مانند رادارهای دوربرد و ... در این پایگاه ها هستند که هر کدام به تنهایی بیش از یک ملیارد دلار قیمتشان است و یا سامانههای پاتریوت و تاد که نابود شده اند و... و به این ترتیب می توان گفت ایالات متحده در همین ده روز بیش از پنجاه ملیارد دلار ضرر کرده و در ادامه هم باتوجه به افزایش شدید قیمت نفت و انعکاس آن بر داخل ایالات متحده هزینه های پنهان دیگری گردن مردم آمریکا خواهد افتاد که سر به فلک می کشد.وی اظهار می داشت معمولا بار نفت موجود در کشتی ها در دریاها حدود دو هفته طول می کشد تا به اتمام برسد و انعکاس اصلی هزینه ها چه برای ایالات متحده چه برای متحدین آن بعد از این دو هفته شروع خواهد شد و آمریکایی ها تلاش دارند قبل از این موعد بتوانند جنگ را پایان دهند چون بعد از آن دیگر نخواهند توانست بازارها را با اظهار نظرهای کذایی آرام نگه دارند.آنوقت نفت موجود در نفت کش ها است که تعیین کننده خواهد بود.همه کارشناسان باور داشتند اسرائیلی ها وآمریکایی ها تصور می کردند که با ترور رهبری دیگر کار تمام است و حکومت ایران فروخواهد پاشید اما نه فقط اینطور نشد بلکه دیدند که حکومت مقتدر ایستاد و نیروهای مسلح ایران طبق برنامه ها و نقشه های سابق خود به مبارزه با آنها پرداختند.امروز اگر به صحبت های ترامپ و نتانیاهو توجه کنید می توانید یک عقب نشینی بسیار واضح در صحبت های آنها را متوجه شوید، نتانیاهو که ابتدای جنگ به کمتر از سرنگونی نظام و تجزیه و نابودی ایران راضی نبود حالا اظهار می دارد که "بحث حکومت ایران مربوط به مردم ایران است و به اسرائیل ربطی ندارد" ترامپ هم اظهار می دارد که "خواهان پایان سریع جنگ است وحتی امکان اعلام پایان عملیات طی یکی دو روز آتی وجود دارد".نیروهای آمریکایی مجبور شده اند منطقه را ترک کنند و علاوه بر آن سفارت خانه های آمریکا در 14 کشور تعطیل شده اند و علاوه بر شهروندان آمریکایی همه تاجران آمریکایی مجبور شده اند کل منطقه را ترک کنند، فقط ضررهایی که به اینها وارد شده را حساب کنید تا متوجه شوید که ضررهای آمریکایی ها بیش از 50 ملیارد دلار هم بوده.طبق برخی گزارش ها تعداد نیروهای آمریکایی کشته شده در درگیری ها به بالای 200 نفر رسیدها اما آمریکایی ها اصرار دارند که فقط همان 6 نفر را اعلام کنند تا فضای داخلی آمریکا ملتهب نشود.آنچه برای اینها غیر قابل باور بود این بود که حزب الله لبنان به یکباره از زیر خاکستر بلند شد و عملیات خود بر علیه اسرائیل را شروع کرد و آنگونه محکم دارد اسرائیل را می زند که صدای همه اسرائیلی ها در آمده و امروزه بسیاری نتانیاهو را زیر سوال برده اند که ادعا می کرد حزب الله را نابود کرده و دیگر حزب الله وجود ندارد که شمال اسرائیل را تهدید کند اما موشک های حزب الله می تواند راحت 200 کیلومتر پرواز کند و پایگاه ماهواره ای قدس را با خاک یکسان کند.در حالی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها روز عوامل نفوذی خود در مناطق غربی ایران حساب باز کرده بودند که از آنجا وارد خاک ایران شوند و سناریوی لیبی و سوریه را پیاده کنند به یکباره با سد بسیج مردمی در حمایت از نیروهای مسلح ایران و نیروهای مرزی مواجه شدند و همه تحرکات آنها آنطرف مرز با شکست مواجه شد.چه در مناطق کرد نشین چه عرب نشین چه آذری نشین چه بلوچی نشین همه بدون استثنا متحد شدند تا بر علیه مزدوران اسرائیل و ایالات متحده بایستند.درون شهرها هم می بینیم ملیون ها ایرانی به خیابان ها ریختند و خیابان ها و میدان ها را تسخیر کرده اند و در شکار مزدوران آمریکا و اسرائیل می باشند.آنها باورشان نمی شد که مردم ایران علیرغم همه مشکلاتی که با آن مواجه هستند، علیرغم اینکه شاید اختلاف نظر های متعدد در موارد مختلف با هم داشته باشند، اینگونه بایستند وبا چنگ و دندان از "ایران" دفاع کنند.فقط به بیعت هایی که با رهبر سوم انقلاب اسلامی شده نگاهی گذرا داشته باشید می بینید که یک حمایت فوق العاده استثنایی از رهبر نظام شده و همه طیف های مردم ایران یکپارچه پشت رهبر خود ایستاده اند.در واقع به این دلیل اینها متوجه شده اند که یکبار دیگر شکست خورده اند و فقط به دنبال آن هستند باهدف قرار دادن غیر نظامیان و زیر بناهای اقتصادی کشور خود را از این مخمصه خارج کنند و ایران را متقاعد کنند یک بار دیگر آتش بس را بپذیرد تا بروند خودشان را جمع و جور کنند.در مقابل می بینیم امروز این ایران است که برای آنها شرط و شروط می گذارد و اصرار دارد تا وقتی که تضمین های لازم برای پایان ابدی تعرض ها به خاک ایران دریافت نکند به هیچ وجه آتش بس را قبول نخواهد کرد.امروزه ایران است که دارد نقشه جدید خاورمیانه را ترسیم می کند، و این ایران است که شرط می گذارد اسرائیل باید مهار شود و دیگر نتواند به همسایگان خود حمله کند.امروزه ایران است که شرط می گذارد آتش بس باید با پایان همه تحریم ها بر علیه مردم ایران همراه شود و دیگر ایران نیاز نمی بیند پای میز مذاکره و گفتگو با طرفی بنشیند که دو بار بی صداقتی خود را ثابت کرده.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران