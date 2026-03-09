https://spnfa.ir/20260309/کارشناس-ایران-ظرف-7-روز-جنگ-سرمایه-گذاری-70-ساله-آمریکا-در-منطقه-را-از-بین-برد-28493763.html

کارشناس: ایران ظرف 7 روز جنگ سرمایه گذاری 70 ساله آمریکا در منطقه را از بین برد

اسپوتنیک ایران

9 روز است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ادامه دارد. ایران در این جنگ در میدان نبرد قدرت نظامی و تهاجمی بالایی را از خود نشان داد و توانست رادار های...

2026-03-09T03:28+0330

2026-03-09T03:28+0330

2026-03-09T03:30+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/1c/28222422_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5379a7a41780a56e0b6ee3ed604332c9.jpg

شعیب بهمن، پژوهشگر مسائل استراتژیک و رئیس موسسه مطالعات جهان معاصر در تهران در این خصوص به اسپوتنیک گفت: "ایران در چند روزی که جنگ آغاز شده برخلاف تصور آمریکا و اسرائیل و محاسباتی که آنها انجام داده بودند، در واقع دست به واکنش و اقدام محکمی زده است. البته ایران از پیش خوشدار داده بود که اگر آمریکا و اسرائیل دچار خطای محاسباتی بشند و بخواهند جنگ را آغاز بکنند. این بار جنگ، جنگ منطقه ای خواهد بود. اما به نظر می رسد که طرف های مقابل دچار خطای استراتژیک محاسباتی شدند و نتوانستند شرایط را به درستی مورد ارزیابی قرار بدهند.معنای این جنگ منطقه ای در واقع دو جنبه داشت: جنبه اول این بود که ایران به تمام پایگاه ها و دارایی های راهبردی آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد و این پایگاه ها در کشورهای عربی حوضه خلیج فارس وجود داشتند و این اتفاق افتاد. جنبه دیگرش این بود که گروه های مقاومت در منطقه که با ایران همسو هستند، هم وارد جنگ و درگیری خواهند شد".کارشناس ایرانی به این نکته مهمی اشاره نمود که آمریکایی ها در این روزهای جنگ نشان دادند که اصلا پایگاه هایی که در منطقه دارند برای دفاع از خودشان هم حتی کاربرد ندارد کما این که ایران در ظرف هفت روز توانست سرمایه گذاری هفتاد ساله امریکایی ها در منطقه خلیج فارس را تا حد زیادی از بین ببرد.معنای این جنگ منطقه ای در واقع دو جنبه داشت: جنبه اول این بود که ایران به تمام پایگاه ها و دارایی های راهبردی آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد و این پایگاه ها در کشورهای عربی حوضه خلیج فارس وجود داشتند و این اتفاق افتاد. جنبه دیگرش این بود که گروه های مقاومت در منطقه که با ایران همسو هستند، هم وارد جنگ و درگیری خواهند شد".شعیب بهمن همچنین به این نکته اشاره نمود که آمریکا در این جنگ کشورهای عربی خلیج فارس را نه فقط بی دفاع گذاشته بلکه از آنها مثل سپر انسانی برای محافظت از اسرائیل استفاده کرده است:"نکته جالب توجه این بود که ترامپ در گفتگویی که با مقامات کشورهای عربی داشت به صراحت علام کرد که از این پایگاه ها صرفا برای محافظت از اسرائیل استفاده خواهد کرد و نه برای محافظت از کشورهای عربی. او به رهبران کشورهای عربی به صراحت گفت: ما در سالهای گذشته به شما تسلیحات و جنگ ابزارهای بسیار زیادی را فروختیم و شما برای دفاع از خودتان باید شخصا عمل بکنید.این اظهارات دونالد ترامپ نشان داد که عملا امریکایی ها هیچ ویژگی خاصی برای کشورهایی که پایگاه های نظامی را در اختیارشان می گذارند، قائل نیستند و در بزنگاه های تاریخی در جنگ های بزرگ از آنها حمایت نمی کنند".به عقیده شعیب بهمن، کشورهای عربی خلیج فارس پس از این جنگ قطعا به سمت همکاری نظامی با آمریکا نگاه نخواهند کرد بلکه شریک قویتری همچون روسیه و‌ چین برای تامین امنیت خود انتخواب خواهند نمود:"امروز یک تردید بسیار بزرگ در بین کشورهای عربی به وجود آمده است که اگر قرار است این پایگاه های آمریکایی از ما دفاع نکند چه لزومی دارد که در خاک کشورهای ما همچنان قرار بگیرد. به نظرم، کشورهای عربی پس از این جنگ به این جمع بندی می رسند که روابط نظامی دفاعی و امنیتی خودشان را از زیر چتر آمریکا خارج کنند و به سمت همکاری های جدید تری هم در سطوح منطقه ای و هم با قدرت های دیگر مثل روسیه و چین گامی بردارند که بتوانند یک چتر امنیتی و دفاعی قوی تری برای خودشان ایجاد بکنند".

