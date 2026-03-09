https://spnfa.ir/20260309/انتخاب-خامنه-ای-ضربه-کاری-به-پروژه-آمریکا-و-اسرائیل-28517025.html

انتخاب خامنه ای ضربه کاری به پروژه آمریکا و اسرائیل

انتخاب خامنه ای ضربه کاری به پروژه آمریکا و اسرائیل

اسپوتنیک ایران

بر کسی پوشیده نیست هدف آمریکا و اسرائیل از ترور شهید آیت الله خامنه ای این بود که ایران را به سمت فروپاشی نظام و جنگ داخلی و نا آرامی ببرند و بعد بتوانند از... 09.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-09T21:07+0330

2026-03-09T21:07+0330

2026-03-09T21:07+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/09/28490735_0:185:764:615_1920x0_80_0_0_4902fd943c85bbc15c578819c2674a6f.jpg

بر کسی پوشیده نیست هدف آمریکا و اسرائیل از ترور شهید آیت الله خامنه ای این بود که ایران را به سمت فروپاشی نظام و جنگ داخلی و نا آرامی ببرند و بعد بتوانند از فضای آشوب داخلی در کشور بهره ببرند تا به هدف اصلی یعنی تجزیه و نابودی ایران برسند.یک سال پیش نتانیاهو به صراحت در کاخ سفید گفته بود که خواسته اش پیاده سازی سناریوی لیبی در ایران می باشد و برای محقق نمودن این سناریو نیاز به آن داشتند که آشوب داخلی ایجاد شود و فضا برای ورود و دخالت خارجی در ایران فراهم شود و بعد جنگ داخلی راه بیافتد و در نهایت نظام سرنگون شود و ایران به 14 قسمت (طبق نقشه موسوم به طرح برنارد لوئیس) تقسیم شود و این قسمت ها تا ابد الدهر با هم درگیر بمانند تا اینها بتوانند بر کل اینها تسلط پیدا کنند.جالب اینکه طرح برنارد لوئیس زمانی تدوین شده که شاه ایران متحد ایالات متحده به حساب می آمده و حتی با اسرائیل هم روابط خوبی داشته و به این دلیل می توان گفت ماجرا هیچ ربطی به خصومت های سیاسی میان ایران و آمریکا و یا اسرائیل ندارد.این طرح به دستور کسینجر زمانی که معاون امنیت ملی آمریکا بود 1969 میلادی طراحی شد و در سال 1973 وقتی که وزیر امور خارجه شد به عنوان دکترین ایالات متحده ابلاغ شد.جالب اینکه طبق این طرح دیگر کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و... که متحدین آمریکا به حساب می آمدند نیز باید تجزیه شود و برخی کشورهای منطقه کلا از نقشه حذف گردند.به هر حال آنچه امروزه از جنگ اسرائیل و آمریکا بر علیه ایران مشاهده می کنیم ادامه همان طرح ها است که بعدها با عناوین مختلف مطرح شد و آخرین بار هیلاری کلینتون از آن با نام نقشه راه و بعدا روزنامه آتلانتیک به عنوان مرز های خونی از آن یاد کرد.آنچه مسلم است این می باشد که انقلاب اسلامی در ایران موجب آن شد که کل نقشه و برنامه ریزی های آنها به هم بخورد و 47 سال همه نقشه های آنها روی زمین بماند.اینبار آنها تصور کردندکه فرصت برای محقق نمودن طرحشان فراهم شده و آنها تصور دارند که اگر ایران را نابود کنند بقیه مانند پازل می ریزند.اصلی ترین مانع آنها برای نابودی ایران هم وجود یک نظام قدرتمند و مستحکم و مردمی در این کشور است.مردم ایران علیرغم همه مشکلات و فشارهای اقتصادی ای که با آن مواجه شده اند و علیرغم اینکه همین دو ماه پیش به خیابان آمدند و سر به اعتراض گذاشتند اما همین که دشمن تلاش کرد از اعتراضات به حق شان سوء استفاده کند عقب کشیدند و مزدوران دشمن را طرد کردند.مزدوران آمریکا و اسرائیل با ترور و کشتار مردم و نیروهای امنیتی ایران به دنبال آن بودند که ریشه فتنه ای را در کشور بکارند که با رسیدن آنها و حمله شان به ایران بارور شود و باور داشتند با ترور رهبری کار تمام است و نظام فرومی پاشد و مردم به خیابان می ریزند و آنها میتوانند نقشه هایشان را پیاده کنند اما مردم ایران هوشمند تر از آن بودند که در دام آنها بیافتند.آنها همچنین تلاش داشتند با تحریک برخی اقوام درگیری قومی ایجاد کنند اما با سد وطن پرستی اقوام ایرانی مواجه شدند و دیدند همه اقوام ایرانی بدون استثنا در مقابل آنها ایستاده اند.هدف قرار دادن مراکز غیر نظامی و ساختارهای زیر بنایی و انبارهای سوخت و... برای ایجاد فشار و تضعیف روحیه مردم بود و آنها امیدوار بودند با نبود رهبری بتوانند میان ارکان نظام تفرقه ایجاد کنند و بارها دیدیم که ترامپ از نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی و دیپلماتیک خواست که از نظام جدا شوند و به امید ریزش داخلی بود اما این هم محقق نشد.تنها امید آنها در این بود که رهبری در ایران انتخاب نشود و یا اینکه اگر هم انتخاب می شود فردی بسیار ضعیف باشد که نتواند شرایط را کنترل کند و یا اینکه اختلاف و تفرقه درون کشور ایجاد شود اما انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای با توجه به توانمندی و سوابق و اقتدار او این نقشه آنها را نیز ناکام گذاشت مخصوصا که امروزه شاهد آن بودیم که همه اطیاف سیاسی و نظامی و حتی امنیتی و اجتماعی کشور با او بیعت کردند و هدف از تسریع در بیعت هم این بود که به دشمن بفهمانند مردم ایران همه دست به دست هم در مقابلشان قرار دارند.به قول معروف خامنه ای تازه نفس سر کار آمده و با مدیریت و روحیه جوان خود می تواند همه چیز را تغییر دهد و این چیزی است که دشمن از آن هراسان است چون می بیند با انتخاب رهبری، علیرغم همه تهدید هایی که اینها انجام داده اند، عملا نیروهای مسلح کشور نفسی تازه گرفته اند و حملات آنها به شدت بر علیه اسرائیل و آمریکا افزایش یافته و این چیزی نیست که آنها در بلند مدت تحمل آن را داشته باشند اما چیزی است که در نهایت می تواند آنها را مجبور به تسلیم کند.همین الآن هم زمزمه احتمال اعلام آتش بس یک طرفه توسط ایالات متحده در رسانه های آمریکا مطرح شده و امروز نشریه نیویورک پست در مطلبی فاش کرد که مقامات آمریکایی به شدت دارند تلاش می کنند که ترامپ را متقاعد کنند آتش بس یک طرفه اعلام کند و اظهار دارد مثلا آمریکایی ها به اهداف خود رسیده اند و دیگر کاری ندارند و در مقابل اسرائیلی ها به در و دیوار می زنند تا مبادا ترامپ دست به چنین کاری بزند و آنها را در مقابل ایران تنها بگذارد، مخصوصا که دیگر سامانه های آمریکایی و غربی که از آنها حمایت می کرد در منطقه وجود ندارد

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی