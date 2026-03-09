https://spnfa.ir/20260309/آیتالله-سید-مجتبی-خامنهای-رهبر-ایران-شد-28490454.html
آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر ایران شد
آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر ایران شد
مجلس خبرگان رهبری، با اکثریت قاطع آرا، آیتالله حاج سیدمجتبی خامنهای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. 09.03.2026, اسپوتنیک ایران
2026-03-09T00:42+0330
2026-03-09T00:42+0330
2026-03-09T00:46+0330
آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر ایران شد
00:42 09.03.2026 (بروز رسانی شده: 00:46 09.03.2026)
مجلس خبرگان رهبری، با اکثریت قاطع آرا، آیتالله حاج سیدمجتبی خامنهای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.