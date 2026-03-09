آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران شد

مجلس خبرگان رهبری، با اکثریت قاطع آرا، آیت‌الله حاج سیدمجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.