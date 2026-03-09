ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران شد
https://spnfa.ir/20260309/آیتالله-سید-مجتبی-خامنهای-رهبر-ایران-شد-28490454.html
آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران شد
آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران شد
اسپوتنیک ایران
مجلس خبرگان رهبری، با اکثریت قاطع آرا، آیت‌الله حاج سیدمجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. 09.03.2026, اسپوتنیک ایران
2026-03-09T00:42+0330
2026-03-09T00:46+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/09/28490514_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7a9b3de3b4cfa6560f3a0069a1f62e4f.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/09/28490514_169:0:1156:740_1920x0_80_0_0_9dcd35f9aebd7a68af95d655f187a33b.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران شد

00:42 09.03.2026 (بروز رسانی شده: 00:46 09.03.2026)
آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران شد
آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران شد - اسپوتنیک ایران , 1920, 09.03.2026
اشتراک
مجلس خبرگان رهبری، با اکثریت قاطع آرا، آیت‌الله حاج سیدمجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала