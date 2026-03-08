https://spnfa.ir/20260308/خدامراد-رشیدی-هنرمند-پیشکسوت-سازسازی-سنتی-در-حملات-به-ایران-کشته-شد-28473593.html
خدامراد رشیدی هنرمند پیشکسوت سازسازی سنتی در حملات به ایران کشته شد
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، استاد خدامراد رشیدی، هنرمند پیشکسوت و از چهرههای شناختهشده حوزه سازسازی سنتی در ملایر، در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران جان خود را از دست داد این هنرمند بیش از سه دهه از عمر خود را صرف پاسداشت هنر اصیل ایرانی کرد و آثارش یادگار ماندگار فرهنگ و موسیقی بومی این سرزمین است. به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، این هنرمند فقید که متولد سال 1339 بود، بیش از 35 سال از عمر خود را در عرصه ساخت سازهای سنتی سپری کرد و با تکیه بر مهارت، تجربه و ذوق هنری، به یکی از چهرههای شناختهشده و اثرگذار در حوزه سازسازی سنتی در منطقه ملایر تبدیل شد. آثار او که برگرفته از سنتهای اصیل موسیقی ایرانی بود، نهتنها جلوهای از هنر دست ایرانی به شمار میرفت، بلکه حامل بخشی از هویت فرهنگی و میراث ناملموس این سرزمین نیز محسوب میشد. استاد رشیدی طی سالهای فعالیت خود، با تربیت و انتقال تجربیات ارزشمند به نسل جوان، نقشی مؤثر در تداوم و پاسداشت هنر سازسازی سنتی ایفا کرد. در همین مسیر، فرزندان او مهران و علیرضا رشیدی نیز با پیروی از راه پدر، در عرصه سازسازی سنتی فعالیت دارند و مسیر هنری این هنرمند فقید را ادامه میدهند. آیین تشییع پیکر ایشان روز شنبه 16 اسفند با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، هنرمندان و مسئولان در زادگاهش ملایر برگزار شد و پیکر او پس از بدرقهای باشکوه در قطعه شهدای دوران دفاع مقدس این شهر به خاک سپرده شد.
ایران
