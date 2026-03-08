https://spnfa.ir/20260308/تعداد-9669-واحد-غیرنظامی-در-حملات-هوایی-اخیر-آسیب-دیدند-28470430.html

گزارش و تحلیل

ایران

به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آخرین گزارش‌های ارزیابی میدانی از مناطق آسیب‌دیده گفت: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده از گزارش تیم‌های ارزیاب و امدادی، در مجموع 9669 واحد غیرنظامی در این حوادث دچار خسارت شده‌اند. از این تعداد، 7943 واحد مسکونی و 1617 واحد تجاری آسیب دیده‌اند که بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های معیشتی و اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در جریان این حوادث 32 مرکز دارویی و درمانی و همچنین 65 مدرسه آموزشی و پرورشی نیز دچار آسیب شده‌اند. علاوه بر این، 13 مرکز متعلق به جمعیت هلال‌احمر نیز در این حوادث آسیب دیده است. در این حوادث 15 دستگاه خودروی عملیاتی شامل خودروهای نجات و 13 دستگاه آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس دچار آسیب شده‌اند. در میان نیروهای امدادی نیز 7 نفر از نیروهای امدادی در شهرهایی از جمله تهران، مهاباد و خمین دچار آسیب شده‌اند. متأسفانه در جریان این حوادث 11 نفر از کادر درمان به شهادت رسیده‌اند و 33 نفر از کارکنان حوزه درمان نیز مصدوم شده‌اند. جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی در کنار مردم آسیب‌دیده حضور دارد و روند امدادرسانی، ارزیابی خسارات و حمایت از آسیب‌دیدگان با جدیت ادامه دارد.

