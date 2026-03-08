ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260308/تعداد-9669-واحد-غیرنظامی-در-حملات-هوایی-اخیر-آسیب-دیدند-28470430.html
تعداد 9669 واحد غیرنظامی در حملات هوایی اخیر آسیب دیدند
تعداد 9669 واحد غیرنظامی در حملات هوایی اخیر آسیب دیدند
اسپوتنیک ایران
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آخرین گزارش‌های ارزیابی میدانی از مناطق آسیب‌دیده گفت: بر... 08.03.2026, اسپوتنیک ایران
2026-03-08T12:00+0330
2026-03-08T12:00+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/07/28445883_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_40e11414810191e55b6ec093f662bea3.jpg
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آخرین گزارش‌های ارزیابی میدانی از مناطق آسیب‌دیده گفت: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده از گزارش تیم‌های ارزیاب و امدادی، در مجموع 9669 واحد غیرنظامی در این حوادث دچار خسارت شده‌اند. از این تعداد، 7943 واحد مسکونی و 1617 واحد تجاری آسیب دیده‌اند که بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های معیشتی و اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در جریان این حوادث 32 مرکز دارویی و درمانی و همچنین 65 مدرسه آموزشی و پرورشی نیز دچار آسیب شده‌اند. علاوه بر این، 13 مرکز متعلق به جمعیت هلال‌احمر نیز در این حوادث آسیب دیده است. در این حوادث 15 دستگاه خودروی عملیاتی شامل خودروهای نجات و 13 دستگاه آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس دچار آسیب شده‌اند. در میان نیروهای امدادی نیز 7 نفر از نیروهای امدادی در شهرهایی از جمله تهران، مهاباد و خمین دچار آسیب شده‌اند. متأسفانه در جریان این حوادث 11 نفر از کادر درمان به شهادت رسیده‌اند و 33 نفر از کارکنان حوزه درمان نیز مصدوم شده‌اند. جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی در کنار مردم آسیب‌دیده حضور دارد و روند امدادرسانی، ارزیابی خسارات و حمایت از آسیب‌دیدگان با جدیت ادامه دارد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/07/28445883_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_5daa7056cbf68068237f6f4dc64679d5.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران
ایران

تعداد 9669 واحد غیرنظامی در حملات هوایی اخیر آسیب دیدند

12:00 08.03.2026
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر تعداد 9669 واحد غیرنظامی در حملات هوایی اخیر آسیب دیدند
تعداد 9669 واحد غیرنظامی در حملات هوایی اخیر آسیب دیدند - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.03.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آخرین گزارش‌های ارزیابی میدانی از مناطق آسیب‌دیده گفت: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده از گزارش تیم‌های ارزیاب و امدادی، در مجموع 9669 واحد غیرنظامی در این حوادث دچار خسارت شده‌اند.
از این تعداد، 7943 واحد مسکونی و 1617 واحد تجاری آسیب دیده‌اند که بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های معیشتی و اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
در جریان این حوادث 32 مرکز دارویی و درمانی و همچنین 65 مدرسه آموزشی و پرورشی نیز دچار آسیب شده‌اند. علاوه بر این، 13 مرکز متعلق به جمعیت هلال‌احمر نیز در این حوادث آسیب دیده است. در این حوادث 15 دستگاه خودروی عملیاتی شامل خودروهای نجات و 13 دستگاه آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس دچار آسیب شده‌اند.
در میان نیروهای امدادی نیز 7 نفر از نیروهای امدادی در شهرهایی از جمله تهران، مهاباد و خمین دچار آسیب شده‌اند. متأسفانه در جریان این حوادث 11 نفر از کادر درمان به شهادت رسیده‌اند و 33 نفر از کارکنان حوزه درمان نیز مصدوم شده‌اند.
جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی در کنار مردم آسیب‌دیده حضور دارد و روند امدادرسانی، ارزیابی خسارات و حمایت از آسیب‌دیدگان با جدیت ادامه دارد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала