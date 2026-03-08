https://spnfa.ir/20260308/اگر-ضربه-ای-تو-را-نکشد-قویتر-ات-می-کند-28480625.html

اگر ضربه ای تو را نکشد قویتر ات می کند

اگر ضربه ای تو را نکشد قویتر ات می کند

08.03.2026

2026-03-08T16:09+0330

2026-03-08T16:09+0330

2026-03-08T16:09+0330

گزارش و تحلیل

ایران

یک ضرب المثل قدیمی است که می گوید :"اگر ضربه ای تو را نکشد قویتر ات می کند".بله ایران یک ضربه بسیار دردناکی را متحمل شد، اما ایران هنوز زنده است و شواهد نشان می دهد که با اقتداری باورنکردنی ایستاده.طبق اصول سیاسی معیار پیروزی و یا شکست در جنگ ها این است که طرف حمله کننده اهدافی را برای خود ترسیم میکند و پیروزی آن گرو رسیدن به آن اهداف می باشد.ایالات متحده و اسرائیل جنگ رمضان را بر علیه ایران راه انداختند اما آمریکایی ها هدف مشخصی از حمله خود به ایران نداشتند و به استناد اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا: "فقط برای اینکه اسرائیل تصمیم گرفت حمله را شروع کنند آمریکایی ها با اسرائیل همراهی کردند".بعد از آن مقامات آمریکایی ده ها اظهار نظر و ایده و نظریه درباره جنگ مطرح کردند که در بسیاری از آنها حتی مسایل ضد و نقیض هم مطرح کرده اند.درحالی که اسرائیلی ها هدف خود را نابودی ایران تعیین کردند آمریکایی ها ابتدا در باره تغییر حاکمیت و انتقال آن به فردی که با آمریکا دوست باشد، با تاسی به ونزولا، مطرح کردند و بعد درباره سرنگونی نظام و بعد دوباره گفتگو با بخش هایی از نظام و بعد وارد کردن ایران در درگیری و آشوب و نابسامانی داخلی و... صحبت کردند.جالب اینکه حتی در یک مورد هم، حد اقل تا به حال، درباره اینکه سربازان آمریکایی می خواهند رضا پهلوی را به قدرت برگردانند صحبت نکرده اند و حتی ترامپ علنا چند بار اینکه پهلوی بتواند به ایران برگردد را مورد شک قرار داد و به نوعی یک تودهنی به آنهایی که امیدوار بودند با حمله آمریکا و اسرائیل پهلوی در ایران شنا کنان روی خون مردم به قدرت برگردد را رد کرد.بر عکس تصور آمریکایی ها و اسرائیلی ها ترور رهبر انقلاب اسلامی و حمله نظامی آنها به ایران نه فقط موجب آن نشد که کسی به خیابان ها بریزد و حکومت را سرنگون کند بلکه موجبات وحدت ملی بیشتر را نیز ایجاد کرد.امروزه می بینیم حتی افرادی که همین دو ماه پیش به دلیل گرانی در خیابان ها به اعتراض می پرداختند از نیروهای مسلح در رویارویی با دشمن حمایت می کنند و حتی سناریوهایی که توسط آمریکایی ها برای ایجاد تفرقه میان اقوام ایرانی تدوین شده بود با شکست مواجه شد.طی چند روز اخیر مشاهده کردیم حتی گروه های مختلف سیاسی در مناطق کردستان و سیستان بلوچستان و خوزستان و... که از نظر سیاسی حتی با حکومت ایران مخالف هستند همه حمایت خود را از وحدت ملی ایران و نیروهای مسلح این کشور در مقابله با بیگانگان اعلام کردند و بسیج عمومی برای مقابله با توطئه اسرائیل برای نابودی ایران راه افتاده.در سناریوهایی مانند لیبی و سوریه که اسرائیل وغربی ها راه انداختند اصل بر آن بود که بخش هایی از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی این کشورها اعلام جدایی کردند و بعد غربی ها با حمایت از آنها موجبات فروپاشی دولت مرکزی را فراهم کردند.امروزه می بینیم که نیروهای مسلح ایران با اقتدار هرچه تمام تر در حال دفاع از خاک وطن هستند و حتی یک مورد ریزش هم در این نیروها وجود نداشته.دعوت ترامپ از دیپلمات های ایرانی خارج کشور برای جدا شدن از حکومت ها با دست رد مواجه شد و نه نیروهای سیاسی و نه امنیتی و نه نظامی کشور حتی یک مورد انشقاق در میانشان وجود نداشته.آمریکایی ها به شدت در حال تلاش هستند که راهکاری برای خروج از این مخمصه پیدا کنند در حالی که اسرائیلی ها دلواپس هستند که خروج آمریکایی ها می تواند همه امیدهای آنها برای نابودی ایران را از بین ببرد.آنها به خوبی می دانند اگر ایران شکست نخورد و نابود نشود از معرکه با اقتدار بیشتری خارج خواهد شد و اینبار این ایران خواهد بود که نقشه جدید خاورمیانه را ترسیم خواهد کرد نه اسرائیل، به این دلیل می باشد که اسرائیلی ها از طریق رسانه های وابسته به خودشان در آمریکا فضاسازی ای را راه انداخته اند تا ترامپ را متقاعد کنند باید تا آخر ماجرا برود وگرنه این شکست می تواند موجب نابودی سیاسی اش در آمریکا شود.از سوی دیگر مشاهده می کنیم که طبق آمار ریزش حمایت از رئیس جمهوری آمریکا به شکل بی سابقه ای به بالاترین حد رسیده و امروزه فقط حدود 23% آمریکایی ها از ترامپ حمایت می کنند و از زمان تاسیس آمریکا به به امروز این شرایط بی سابقه بوده.سیاست مداران آمریکایی هم متوجه هستند که مخالفت شدید مردم آمریکا با جنگ بر علیه ایران می تواند به نابودی هر سیاست مداری که از جنگ حمایت کند منجر شود و این ماجرا ما را به یاد جنگ ویتنام می اندازد، زمانی که تقریبا تمام سیاست مداران آمریکایی به شدت حامی جنگ بودند و صحبت کردن در مخالفت از جنگ یک تابوی نا بخشودنی به حساب می آمد اما به یکباره موج مخالفت با جنگ کل آمریکا را فرا گرفت و تا این سیاستمداران به خود آمدند دیدند که در اولین انتخابات از صحنه سیاسی آمریکا حذف شدند.امروزه این موج در کنار موج مخالفت با سیطره اسرائیل بر سیاست های آمریکا به شدت بالا گرفته و بسیاری باور دارند نه فقط آنهایی که از جنگ با ایران حمایت می کنند بلکه هر کدام از سیاستمدارانی که حامی اسرائیل به حساب می آیند هم شانس بقای سیاسی شان در آمریکا را از دست بدهند.

