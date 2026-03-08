https://spnfa.ir/20260308/اطلاعیه-هلال-احمر-ایران-محافظت-در-برابر-بارانهای-اسیدی-سمی-ناشی-از-انفجار-مخازن-سوخت-28470275.html
اطلاعیه هلال احمر ایران: محافظت در برابر بارانهای اسیدی سمی ناشی از انفجار مخازن سوخت
08.03.2026, اسپوتنیک ایران
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد:انفجار انبارهای نفت باعث ورود حجم انبوهی از ترکیبات سمی هیدروکربنها و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن در جو و به ابرها میشود که در صورت بارندگی، باران حاصل بسیار خطرناک و دارای خاصیت اسیدی شدید است (این پدیده میتواند باعث سوختگیهای شیمیایی پوست و آسیب جدی به ریهها شود).1. در زمان بارش پس از انفجارهای نفتی، تحت هیچ شرایطی از منزل خارج نشوید و تمام منافذ را با پارچه مرطوب بپوشانید (ذرات دوده سمی معلق در باران بسیار ریز بوده و بهراحتی وارد فضای داخلی میشوند).2. اگر در فضای باز غافلگیر شدید، بلافاصله به زیر سقفهای بتنی یا فلزی پناه ببرید و از پناه گرفتن زیر درختان خودداری کنید (برگ درختان قطرات اسیدی را جمع کرده و به صورت متمرکز و خطرناکتر روی شما میریزند).3. در صورت تماس باران با پوست، به هیچ وجه محل را نمالید و فقط با جریان مداوم آب سرد شستشو دهید (مالش باعث نفوذ بیشتر ترکیبات نفتی و اسیدی به منافذ پوست و ایجاد درماتیت شدید میشود).4. لباسهایی که به این باران آغشته شدهاند را بلافاصله تعویض کرده و در کیسه دربسته قرار دهید (بخارات برخاسته از لباس خیس میتواند باعث مسمومیت تنفسی در فضای بسته خانه شود).5. از ماسکهای فیلتردار (ترجیحاً N95 یا ماسکهای دارای لایه کربن فعال) استفاده کنید (ماسکهای پارچهای معمولی در برابر بخارات اسیدی و ذرات معلق نفتی کارایی چندانی ندارند).6. از مصرف آب چاههای روباز یا مخازن ذخیره آب باران در مناطق نزدیک به انفجار جداً خودداری کنید (نفوذ ترکیبات نفتی و اسید به منابع آب باعث مسمومیتهای سیستمیک و آسیب به کلیهها میشود).7. حیوانات خانگی و احشام را به فضای کاملاً سرپوشیده منتقل کنید و علوفه آنها را بپوشانید (باران اسیدی ناشی از سوختن نفت برای موجودات زنده کوچک بسیار کشنده است).8. اگر دچار سوزش شدید مجاری تنفسی، سرفه خشک مداوم یا تاری دید شدید، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنید (اینها نشانههای اولیه مسمومیت با گازهای شیمیایی ناشی از احتراق ناقص نفت هستند).9. پس از اتمام بارندگی، سطوح خارجی و خودروها را با فشار آب زیاد بشویید تا رسوبات سمی خشک نشوند (باقیمانده این مواد
انفجار انبارهای نفت باعث ورود حجم انبوهی از ترکیبات سمی هیدروکربنها و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن در جو و به ابرها میشود که در صورت بارندگی، باران حاصل بسیار خطرناک و دارای خاصیت اسیدی شدید است (این پدیده میتواند باعث سوختگیهای شیمیایی پوست و آسیب جدی به ریهها شود).
1. در زمان بارش پس از انفجارهای نفتی، تحت هیچ شرایطی از منزل خارج نشوید و تمام منافذ را با پارچه مرطوب بپوشانید (ذرات دوده سمی معلق در باران بسیار ریز بوده و بهراحتی وارد فضای داخلی میشوند).
2. اگر در فضای باز غافلگیر شدید، بلافاصله به زیر سقفهای بتنی یا فلزی پناه ببرید و از پناه گرفتن زیر درختان خودداری کنید (برگ درختان قطرات اسیدی را جمع کرده و به صورت متمرکز و خطرناکتر روی شما میریزند).
3. در صورت تماس باران با پوست، به هیچ وجه محل را نمالید و فقط با جریان مداوم آب سرد شستشو دهید (مالش باعث نفوذ بیشتر ترکیبات نفتی و اسیدی به منافذ پوست و ایجاد درماتیت شدید میشود).
4. لباسهایی که به این باران آغشته شدهاند را بلافاصله تعویض کرده و در کیسه دربسته قرار دهید (بخارات برخاسته از لباس خیس میتواند باعث مسمومیت تنفسی در فضای بسته خانه شود).
5. از ماسکهای فیلتردار (ترجیحاً N95 یا ماسکهای دارای لایه کربن فعال) استفاده کنید (ماسکهای پارچهای معمولی در برابر بخارات اسیدی و ذرات معلق نفتی کارایی چندانی ندارند).
6. از مصرف آب چاههای روباز یا مخازن ذخیره آب باران در مناطق نزدیک به انفجار جداً خودداری کنید (نفوذ ترکیبات نفتی و اسید به منابع آب باعث مسمومیتهای سیستمیک و آسیب به کلیهها میشود).
7. حیوانات خانگی و احشام را به فضای کاملاً سرپوشیده منتقل کنید و علوفه آنها را بپوشانید (باران اسیدی ناشی از سوختن نفت برای موجودات زنده کوچک بسیار کشنده است).
8. اگر دچار سوزش شدید مجاری تنفسی، سرفه خشک مداوم یا تاری دید شدید، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنید (اینها نشانههای اولیه مسمومیت با گازهای شیمیایی ناشی از احتراق ناقص نفت هستند).
9. پس از اتمام بارندگی، سطوح خارجی و خودروها را با فشار آب زیاد بشویید تا رسوبات سمی خشک نشوند (باقیمانده این مواد