آخرین جزئیات تنش بین آمریکا-اسرائیل و ایران

رئیس جمهور ایران در ادامه افزود: دشمن تصورات خامی از گفته های دیروز من داشت. می‌خواهد ما و کشورهای همسایه در جنگ باشیم اجازه تصاحب از یک وجب از خاک کشور را نمی‌دهیم. ایران برای دفاع از تمامیت ارضی خود، خواب بدخواهان به کشور را آشفته خواهد کرد. ملت ایران و نیروهای مسلح در همه جای کشور حاضرند و به هیچ وجه در برابر قلدری، تجاوز و ظلم سر خم نمی‌کنند