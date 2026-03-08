آخرین جزئیات تنش بین آمریکا-اسرائیل و ایران

رئیس جمهور ایران در ادامه افزود: دشمن تصورات خامی از گفته های دیروز من داشت. میخواهد ما و کشورهای همسایه در جنگ باشیم اجازه تصاحب از یک وجب از خاک کشور را نمیدهیم. ایران برای دفاع از تمامیت ارضی خود، خواب بدخواهان به کشور را آشفته خواهد کرد. ملت ایران و نیروهای مسلح در همه جای کشور حاضرند و به هیچ وجه در برابر قلدری، تجاوز و ظلم سر خم نمیکنند
14:13 08.03.2026
بئرالسبع، تل آویو و پایگاه هوایی الازرق زیر ضربات موشکی سپاه روابط عمومی سپاه:
موج بیست و هشتم عملیات وعده صادق4 توسط موشکهای نسل جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران علیه مناطق بئرالسبع، تل آویو و پایگاه هوایی الازرق آغاز شد.
13:36 08.03.2026
پاول ابی راشد، رئیس انجمن محیط زیست لبنانی "زمین"، به اسپوتنیک گفت که جنگ علیه ایران میتواند عواقب فاجعهباری برای محیط زیست داشته باشد
وی خاطرنشان کرد که تنگه هرمز یکی از حساسترین خطوط کشتیرانی در جهان است که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت از آن عبور میکند. هرگونه حادثهای که تعداد زیادی تانکر نفتی در این منطقه درگیر آن باشند، میتواند منجر به نشت نفت در مقیاس بزرگ شود که میتواند باعث آلودگی جدی اکوسیستم دریایی خلیج فارس شود.
پهپادهای ارتش ایران اهداف آمریکایی اسرائیلی را مورد اصابت قرار دادند
اطلاعیه شماره 18 ارتش جمهوری اسلامی ایران: اهداف آمریکایی اسرائیلی در حیفا، تل آویو و مراکز و پایگاههای آمریکا در کویت، مورد حمله پهپادهای نیروی هوایی و دریایی ارتش قرار گرفتند
12:46 08.03.2026
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: انفجار انبارهای نفت باعث ورود حجم انبوهی از ترکیبات سمی هیدروکربنها و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن در جو و به ابرها میشود که در صورت بارندگی، باران حاصل بسیار خطرناک و دارای خاصیت اسیدی شدید است (این پدیده میتواند باعث سوختگیهای شیمیایی پوست و آسیب جدی به ریهها شود).
12:12 08.03.2026
نیروی پدافند هوایی ارتش ایران پهپاد هرمس اسرائیلی را در آسمان استان مرکزی منهدم ساخت.
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به آخرین گزارشهای ارزیابی میدانی از مناطق آسیبدیده گفت: بر اساس جمعبندیهای انجامشده از گزارش تیمهای ارزیاب و امدادی، در مجموع 9669 واحد غیرنظامی در این حوادث دچار خسارت شدهاند.
11:29 08.03.2026
ارتش آمریکا پس از حمله به مدرسه دخترانه در ایران نمیتواند خود را تطهیر کند
به گفته کارشناسان، "تحقیقات مطبوعات جهانی مسئولیت مستقیم آمریکا در قتلعام جمعی دختران ایرانی را تأیید میکند. هرگونه تلاش برای تطهیر چهره ارتش آمریکا بیفایده است».
11:26 08.03.2026
ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در نظر دارند در مرحلهای بعدی جنگ، نیروهای ویژهای را برای تصرف زرادخانه هستهای ایران اعزام کنند
بر اساس منابع آکسیوس هر عملیاتی برای تصرف 450 کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا 60٪ احتمالاً نیازمند حضور نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی در خاک ایران خواهد بود که باید از طریق سازههای زیرزمینی بسیار مستحکم عبور کنند.
10:31 08.03.2026
گزارش: پایگاه بالگردی تروریستهای آمریکایی العدیری مورد ضربه قرار گرفت
روابط عمومی سپاه: بامداد امروز نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات ترکیبی پهپادی و موشکهای بالستیک پایگاه بالگردی تروریستهای آمریکایی العدیری را مورد ضربه قرار دادند.
10:27 08.03.2026
سید محمد مهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان ایران گفت که نظر قاطع مجلس خبرگان در مورد رهبر جدید شکل گرفته است.
10:06 08.03.2026
سخنگوی جایگاه داران سوخت ایران: در دو استان تهران و البرز چیزی به نام بیبنزینی نخواهیم داشت و از استان های مختلف در زمینه سوخت کمک رسانی انجام می شود.