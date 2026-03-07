https://spnfa.ir/20260307/6-کشور-ثروتمند-خلیج-فارس-در-آستانه-قحطی-گسترده-هستند-28441840.html

6 کشور ثروتمند خلیج فارس در آستانه قحطی گسترده هستند

6 کشور ثروتمند خلیج فارس در آستانه قحطی گسترده هستند

اسپوتنیک ایران

وضعیت در هفتمین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نابودی فاجعه‌بار اقتصاد کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس را آشکار می‌کند، کشورهایی که کورکورانه به توانایی و... 07.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-07T10:54+0330

2026-03-07T10:54+0330

2026-03-07T10:54+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/475/45/4754572_0:103:3279:1947_1920x0_80_0_0_12007ea8e36d8c18eb614ecaa0ab6f30.jpg

وضعیت در هفتمین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نابودی فاجعه‌بار اقتصاد کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس را آشکار می‌کند، کشورهایی که کورکورانه به توانایی و تمایل آمریکا برای محافظت از سرزمین‌های خود در برابر هرگونه حمله‌ای اعتماد داشتند. امروزه، بخش‌های غذایی اقتصاد شش کشور خلیج فارس - عمان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت - 85٪ به واردات مواد غذایی وابسته هستند. سهم واردات غلات در این کشورها تقریباً به 90٪ می‌رسد، زیرا شرایط جغرافیایی و اقلیمی آنها پتانسیل آنها را برای کشت محصولات غلات به شدت محدود می‌کند.علاوه بر این، همه این کشورها حجم زیادی از محصولات کشاورزی و غذایی را از طریق دریا از ایران وارد می‌کنند: از طریق تنگه هرمز. بنابراین، تنگه هرمز فقط مربوط به تانکرهای نفتی نیست. این یک آبراه باریک است که تدارکات تقریباً تمام واردات مواد غذایی را برای حداقل شش کشور عربی خلیج فارس تسهیل می‌کند.قبل از شروع خصومت‌ها علیه ایران، روزانه حداقل 138 کشتی تجاری حامل محصولات غذایی، علاوه بر تانکرهای نفت و گاز، به مقصد این شش کشور عربی خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می‌کردند. اکنون تنگه هرمز بسته است، حملات نظامی به ایران و حملات تلافی‌جویانه آن علیه پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس ادامه دارد و تدارکات تجاری در آب‌های منطقه و زیرساخت‌های بنادر تجاری این شش کشور عربی خلیج فارس را کاملاً مختل کرده است. علاوه بر این، حریم هوایی تعدادی از این کشورها به دلیل آتش‌سوزی مداوم بسته یا ناامن است و سیستم‌های دفاع موشکی آمریکا به سادگی قادر به محافظت کامل از آسمان این کشورها نیستند و به طور فزاینده‌ای نسبت به حملات پهپادها و موشک‌های ایرانی کور می‌شوند. همه اینها شش کشور عربی را در وضعیت بقا قرار می‌دهد: بخش‌هایی از اقتصادهای جهانی که زمانی ثروتمند و پایدار بودند، در آستانه قحطی گسترده قرار گرفته‌اند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

مارینا الشعلان

مارینا الشعلان

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مارینا الشعلان

سیاسی