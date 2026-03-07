https://spnfa.ir/20260307/وقت-آن-رسیده-آمریکا-و-اسرائیل-شکست-را-بپذیرند-28447935.html

وقت آن رسیده آمریکا و اسرائیل شکست را بپذیرند

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اخیرا در پیغام خود روی برنامه تروث سوشال اظهار داشته بود که تنها راه پایان جنگ تسلیم شدن ایران است. 07.03.2026, اسپوتنیک ایران

این پیغام ما را به یاد پیغامی می اندازد که دو روز پس از شروع جنگ 12 روزه توسط ترامپ مطرح شد و در آن زمان هم اعلام کرد ایران فقط باید تسلیم شود هیچ چیز دیگری قابل قبول نیست.اما واقعیت ها روی زمین چیز دیگری را نشان می دهد.به این نکته توجه کنید که هر کشوری که جنگی را راه می اندازد به دنبال اهدافی می باشد تا آنها را محقق کند، اگر به آن اهداف برسد پیروز شده و اگر نرسد شکست خورده.چه موفقیت یا پیروزی ای در اینکه ایالات متحده و اسرائیل توان انجام بمباران های زیاد بر علیه ایران را داشته باشند و مدرسه ها و بیمارستان ها و... را هدف قرار دهند وجود دارد؟وقتی با کارشناسان بین المللی گپ و گفت می کنید همه متفق القول هستند که ترامپ در دام نتانیاهو افتاد و تصور می کرد این عملیات مانند ربودن رئیس جمهوری ونزولا یک عملیات سریع خواهد بود که می تواند سریع انجام دهد و کار را تمام کند.آنها باور داشتند که با ترور رهبری کار تمام می شود و نظام حکومت در ایران فرو می پاشد و یا اینکه طرفداران آنها به خیابان می ریزند و مانند زمانی که شعبان بی مخ و ارازل اوباش اش مصدق را سرنگون کردند و حکومت را به دست گرفتند می توانند حکومت را سرنگون کنند.اما بر عکس تصور آنها مردم ایران بسیار عاقلتر بودند و علیرغم همه اختلافاتی که شاید وجود داشته باشد یک بار دیگر ایران را در اولویت خود قرار دادند چون متوجه هستند که خواست آمریکا و اسرائیل خیر و صلاح آنها نیست.به این دلیل هم نقشه اولیه آنها با شکست مواجه شد وعلیرغم همه بمباران ها و توانمندی های نظامی ایالات متحده و اسرائیل ولی هیچ کس حاضر نشد با آنها همراهی کند و حتی می توان گفت ماجرای شهادت مظلومانه رهبری موجب آن شد که یک روح تازه در روحیه مردم ایران دمیده شود ووحدت ملی ایرانیان دوباره در مقابل دشمن خارجی بایستد.بر عکس باور آنها در نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایران هیچ ریزشی را شاهد نبودیم و بر عکس علیرغم شهادت فرمانده کل قوا این نیروها ظرف یکساعت واکنش نشان دادند، امری که نشان می داد که خودشان را برای هر اتفاقی آماده کرده بودند.آمریکایی ها و اسرائیلی ها گول برخی را در آنطرف آب که به دنبال تلکه کردنشان بودند را خورده بودند و باور کرده بودند که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی ایران فقط منتظر فرمان آنها می باشند.آنها به سمت نقشه دوم و یا به قول معروف پلان بی خود رفتند و امیدوار بودند با استفاده از نیروهای جدایی طلب بتوانند میان مردم ایران تفرقه ایجاد کنند و مانند سوریه و لیبی با استفاده از مزدوران خود مناطقی از مرز را در اختیار بگیرند تا پایگاهی برای اعمال تروریستی داخل ایران شود و بتوانند مملکت را وارد آشوب های داخلی کنند اما در کمال تعجب با رد خواست آمریکا و اسرائیل مواجه شدند و اقوام ایرانی بسیج شدند تا در مقابل این توطئه بایستند و ثابت کردند که اینها همانند تاریخ سپر بلای دشمنان بر علیه ایران هستند و ایرانی بودن برایشان اولویت است.در مقابل ایران موفق شده که همه پایگاه های آمریکایی در منطقه را با خاک یکسان کند و حتی به قول معروف چند پایگاه آنها را چند باره شخم زده تا حتی امکان بازسازی آن دیگر وجود نداشته باشد.این ماجرا موجب غضب و نارضایتی بسیاری از کشورهای میزبان پایگاه ها شده چرا که اینها این پایگاه ها را به آمریکا داده بودند تا از آنها دفاع کند اما آمریکایی ها حتی نتوانستند از پایگاه های خود دفاع کنند و فرار را بر قرار ترجیح دادند.اگر رسانه گروهی کشورهای عربی را دنبال کنید می بینید که مردمان این کشورها بسیار از این ماجرا ناراحت هستند و انواع و اقسام توهین ها را نثار آمریکایی ها می کنند که آنها را در این حچل انداختند و تازه متوجه شده اند که این پایگاه ها برای دفاع از آنها نبوده بلکه فقط برای دفاع از اسرائیل بوده.از پاکستان گرفته تا قبرس آمریکایی ها همه نیروهای خود را خارج کرده اند و سفارت های خود را بسته اند و حتی بسیاری از شهروندانشان را جا گذاشته اند و رفته اند و شهروندان و تاجران آمریکایی در به در دنبال راه فرار مانده اند.کار به جایی رسیده که طبق برخی گزارش ها یک بلیط فرار برای آنها چیزی حدود 150 هزار دلار آب خورده.سامانه های دفاعی آمریکا مانند پاتریوت و تاد هم که یکی یکی توسط ایرانی ها شکار شده و نتوانسته اند حتی از خودشان دفاع کنند.علیرغم ادعاهایشان مبنی بر نابودی نیروی دریایی ایران اما روز گذشته شاهد آن بودیم که ناوگروه لینلکن تلاش کرد به آبهای ایران نزدیک شود ولی در فاصله 350 کیلومتری از آبهای ایران مورد حمله نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و آن هم فرار را بر قرار ترجیح داد و به سرعت خود را بیش از یک هزار کیلومتر از ایران دور کرد و آن طرف شبه جزیره هند مستقر شد.اسرائیل هم که مدام مورد حمله موشکی ایران قرار می گیرد و امکان مقابله با موشک های ایرانی مانند خرمشهر و فتاح و خیبر شکن را ندارد و هر موشکی که ایرانی ها پرتاب می کنند امروزه بدون هیچ مشکلی به هدف اش می خورد.در چنین شرایطی به نظر می آید واقعیت های میدانی، گذشته از خسارت هایی که بابت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران وارد شده، نشان می دهد که ایران دست برتر را درجنگ دارد و درچنین شرایطی به نفع آمریکا و اسرائیل است که تسلیم شوند و دست از کارهای خصمانه خود بر علیه ایران بردارند.می دانید بامزه تر از همه چیست، اینکه آنقدر توهم آمریکایی ها را گرفته که رئیس جمهوری آمریکا می خواهد عضو افتخاری مجلس خبرگان رهبری در ایران باشد و در تعیین رهبری نقش داشته باشد.

