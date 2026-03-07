آخرین جزییات حملات اسراییل و امریکا به ایران

رئیس جمهور ایران⁩ در گفتگوی مهمی با مردم و کشورهای منطقه از دفاع ملت ایران در جنگ علیه آمریکا و اسراییل می‌گوید. خواب شان را به گور می برند که ما بدون قید و شرط تسلیم شویم. از کشورهای همسایه عذرخواهی میکنم. قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم. شورای موقت رهبری دیروز تصویب کرد که دیگر به کشورهای همسایه حمله نشود و موشک شلیک نشود، مگر از مبداء آن کشورها حمله ای به ایران شود.