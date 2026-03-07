آخرین جزییات حملات اسراییل و امریکا به ایران

اشتراک
11:33 07.03.2026
انهدام پهپاد هرمس در سواحل هرمزگان
11:05 07.03.2026
امارات تمامی پروازهای خود را لغو کرد
11:04 07.03.2026
رئیس جمهور ایران در گفتگوی مهمی با مردم و کشورهای منطقه از دفاع ملت ایران در جنگ علیه آمریکا و اسراییل میگوید. خواب شان را به گور می برند که ما بدون قید و شرط تسلیم شویم. از کشورهای همسایه عذرخواهی میکنم. قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم. شورای موقت رهبری دیروز تصویب کرد که دیگر به کشورهای همسایه حمله نشود و موشک شلیک نشود، مگر از مبداء آن کشورها حمله ای به ایران شود.
10:49 07.03.2026
مسعود پزشکیان در پیام تلوزیونی از حمایت مردم ایران در برابر حملات اسراییل و امریکا گفت
10:36 07.03.2026
یک نفتکش متخلف در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت
10:19 07.03.2026
رسانه های ایرانی تصاویری از حملات امریکا و اسراییل به یک بیمارستان در سقز خبر دادند
10:16 07.03.2026
رسانهها: ترامپ در نظر دارد نیروهای آمریکایی را در ایران مستقر کند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به طور خصوصی "علاقه جدی" به استقرار نیروهای زمینی آمریکا در ایران نشان داده است. نشریه NBC News با استناد به مقامات فعلی و سابق آمریکا نوشت، گفته میشود مذاکرات بر اعزام یک گروه کوچک از نیروها بر "اهداف استراتژیک خاص" تمرکز دارد، نه یک تهاجم زمینی گسترده.
10:01 07.03.2026
هجوم گسترده پهپاد های نیروی دریاییی ایران به پایگاه های امریکا و اسراییل در منطقه
09:59 07.03.2026
ارتش اسراییل اعلام کرد که به دانشگاه نظامی امام حسین حمله کرده است
09:54 07.03.2026
قرار است تا ساعتی دیگر پزشکیان گفتگوی تلفنی با مردم ایران انجام دهد
09:46 07.03.2026
واشنگتن فروش ۱۲ هزار بمب هوایی به اسراییل را تایید کرد
09:26 07.03.2026
ارتش اسراییل از اغاز موج جدید حملات هوایی به زیرساخت ها در تهران خبر داد
09:24 07.03.2026
ارتش ایران حملاتی را علیه اهداف امریکایی در کویت و امارات آغاز کرد
09:09 07.03.2026
سومین ناو هواپیمابر آمریکا با نام جرج بوش به سمت خاورمیانه می رود.