مسخ شدگان

مسخ شدگان

اسپوتنیک ایران

چند سالی است که دشمنان ملت ایران با استفاده از ابزار رسانه و جنگ تبلیغاتی و رسانه ای مغز جوانان ایران را تحت کنترل خود قرار دهند و متاسفانه به دلیل ضعف رسانه... 06.03.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

مثل این می ماند که پزشکی با استفاده از داروی بیهوشی فردی را بیهوش کرده باشد و به جای اینکه درمان او را انجام دهد هزاران بلای دیگر سر او می آورد.نمی توان انکار کرد که اجحافی که در بسیاری موارد در حق مردم شده در این مساله بی تاثیر است و قطعا ماجرای مشکلات اقتصادی که مردم و جوانان با آن مواجه می باشند و موجب آن شد که دو ماه قبل به دلیل افزایش قیمت ارز در کشور به خیابان ها بیایند یکی از بهترین بهانه ها برای تخدیر مردم به حساب می آید.ولی این ماجرا، یعنی مقصر بودن تصمیم گیران، یک طرف ماجرا است طرف دیگر ماجرا خود دشمن است که با بیش از 70 سال تحریم های متنوع بر علیه ملت ایران کار را به اینجا رسانده.بله، 70 سال و نه 47 سال، از زمانی که نفت در ایران ملی شد اینها اولین تحریم هایشان بر علیه ایران را وضع کردند و تا به حال همان تحریم ها هم جزو تحریم های ایالات متحده و انگلیس بر علیه ایران می باشد.امروزه کار به جایی رسیده که بسیاری از مردم ما بدون اینکه متوجه بلاهایی باشند که دشمن بر سر آنها می آورد و یا اینکه میخواهد بر سر آنها بیاورد مانند افراد مسخ شده گوش به فرمان رسانه های دشمن شده اند و طوطی وار رفتارهایی را که اینها تزریق می کنند را انجام می دهند، حتی اگر این رفتارها بر علیه منافع خودشان و منافع ملی شان باشد.البته این ماجرا در ایران مسبوق به سابقه است وانگلیسی ها سابقه درخشانی در این جریان دارند و بد نیست آنهایی که امروزه مسخ اینها شده اند یکبار هم که شده تاریخ مملکت خود را ورق بزنند و ملاحظه کنند زمانی اینها ایران را محاصره نظامی کردند و شعبان بی مخ و یک سری ارازل اوباش را به خیابان ها ریختند تا مصدق را سرنگون کنند، هر چه قدر هم که آنزمان برخی فریاد زدند اینها مزدور و مواجب بگیر دشمن هستند برخی تحت تاثیر فضاسازی رسانه های دشمن اینها را تکذیب می کردند ولی بعدا که اسناد فاش شد معلوم شد که اینها واقعا مواجب بگیر دشمن بودند و این ماجرا یک کودتا بر علیه خواست مردم ایران بود.قبل از این ماجرا هم می بینیم علیرغم اینکه رضا شاه به همه خواست های انگلیس تمکین می کند و امیدوار می باشد که دیگر مشکلات و اختلافات بر سر قرارداد دارسی حل شده باشد و ایران بی طرفی خود را در جنگ جهانی اعلام می کند اما اینها به بهانه اینکه رضاشاه با آلمان ها همکاری دارد ایران را محاصره می کنند و با تبلیغات رسانه ای خود بسیاری را مسخ می کنند تا باور کنند همه بلاها و مشکلاتی که در کشور رخ داده از زیر سر رضا شاه است و همین که او برکنار شود همه مشکلات کشور حل می شود و انگلیسی ها قرار است آرد و گندم و برنج و گوشت و... به مردم ایران برسانند چون دلسوز مردم هستند وحتی وقتی انگلیسی ها رضاشاه را توسط یک سرجوخه و پنج سرباز صفر از کاخ می برند و به سمت بندرعباس میروند تا شاه مملکت را به جزیره موریس تبعید کنند مردم شادی به راه انداخته بودند و با دیگ و قابلمه در خیابان ها صف کشیده بودند که قرار است انگلیسی ها برایشان آذوقه بیاورند غافل از اینکه نه فقط نانی به آنها ندادند بلکه به خانه های مردم ایران حمله کردند وهر آنچه دارایی داشتند را از آنها سرقت کردند و بیش از یک سوم مردم ایران به دلیل قحطی و سرقت قوت آنها توسط انگلیسی ها جانشان را از دست دادند.بعد اسناد و مدارک خارج شده از محرمانه بودن نشان داد که انگلیسی ها دیدند که رضا شاه به سرعت داشت ایران را به سمت و سویی می برد که می توانست قدرتمند شود و به همین خاطر این توطئه را بر علیه اوچیدند.می خواهید عقب تر برویم زمانی که امیر کبیر کشور را ساماندهی کرد و جوانان را به خارج فرستاد تا تحصیل کنند و علم بیاموزند و ایران را از آن حالت عقب افتادگی خارج کنند بر علیه او هم توطئه چیدند و در مستی از شاه حکم قتل او را گرفتند و تا قبل از اینکه شاه از مستی بیدار شود امیر کبیر را کشتند.در آن زمان هم مردم گول خورده شادی به پا کردند که یک کافر کشته شد اما بعدا معلوم شد چون امیر کبیر داشت ایران را می ساخت و به سمت پیشرفت می برد این کار را کردند.جالب اینکه همین چند روز پیش اسرائیلی ها و آمریکایی ها ساختمان دار الفنون که نماد شروع انتقال ایران از عقب افتادگی به مدرنیته بوده را بمباران کردند.می خواهید عقب تر برویم، نادر شاه افشار، فتوحات وی در جهان زبان زد همه بود و برای اولین بار پس از قرن ها اقتدار را به ایرانزمین برگرداند و 1200 جنگ برای بازپس گیری اقتدار ایران را بدون شکست رهبری کرد، ولی می بینیم درهمان زمان بر علیه او توطئه می چینند و برخی نادانان را متقاعد می کنند که وی را ترور کنند و نادر را در خیمه اش می کشند و نه درمیدان جنگ.اگر هم بخواهید می توانید باز هم تاریخ را ورق بزنید و ده ها مورد مشابه را ببینید که هر بار ایرانی ها در صدد بر امدند اقتدار خود را برگردانند با همین توطئه ها آنها را در جهل فرو بردند و قرن ها آنها را به عقب راندند.می دانید چرا؟چون ایران شرایطی دارد که می تواند بالقوه ابر قدرت باشد و قطعا ابرقدرت های دیگر چنین چیزی را نمی پذیرند ونمی خواهند ایرانی ها ابر قدرت شوند و چون برخی را داریم که بسیار راحت و ساده لوحانه گول اینها را میخورند.هر چه قدر هم که با هم اختلاف داشته باشیم و مشکل داشته باشیم باید متوجه باشیم که دشمن هیچ خیری برای ما نمی خواهد و به دنبال نابودی ایران است، و این را خودشان بارها در صحبت هایشان مطرح کرده اند، اگر هم با هم دعوا داشته باشیم بر سر ایران با هم دعوا داریم پس اول باید ایران را حفظ کنیم و بعد بر سر آن دعوا کنیم.

