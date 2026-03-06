https://spnfa.ir/20260306/روز-هفتم-جنگ-کسانی-که-در-انتظار-موشکهای-آمریکایی-بر-خاک-کشورشان-بودند-حالا-راضیاند-28414178.html

روز هفتم جنگ/ کسانی که در انتظار موشک‌های آمریکایی بر خاک کشورشان بودند، حالا راضی‌اند؟

متجاوز اسرائیلی-آمریکا حالا دیگر تمرکز بر اهداف نظامی را کنار گذاشته و مراکز شهری، فرهنگی و خدماتی را هدف قرار می‌دهد. 06.03.2026, اسپوتنیک ایران

ورزشگاه آزادی تخریب شده، به یک پارک در شیراز حمله شده تلفات زیادی نیز به همراه داشته است. انفجارها به یک پارکینگ، 2 منزل مسکونی، یک درمانگاه و پمپ بنزین آسیب زده است. درمانگاه و پمپ بنزین خسارت مالی دیده‌اند. خودروهای سواری در جاده‌ها هدف قرار گرفته‌اند و سرنشینان آن کشته شده‌اند. دیروز یک کودک 18 ماه و مادرش را به خاک سپردند و پدر خانواده توان ایستادن روی پاهایش را نداشت... و صدها اخبار از این دست که در شبکه‌های خبری منتشر می‌شود. و چهارمین نشست شورای رهبری برای برنامه‌ریزی به منظور تشکیل مجلس خبرگان رهبری و معرفی رهبر آینده ایران تشکیل شده است. دولت مامور اجرای تصمیم‌های شورای رهبری برای تامین نیازهای اساسی کشور به ویژه کالاهای اساسی و دارو شد. سحرگاه امروز مناطقی در شهر تهران از جمله میدان حر، خیابان نواب، پیروزی، هفت حوض، یوسف آباد و ولی‌عصر مورد حمله دشمن قرار گرفتند.

