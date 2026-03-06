ایران
متجاوز اسرائیلی-آمریکا حالا دیگر تمرکز بر اهداف نظامی را کنار گذاشته و مراکز شهری، فرهنگی و خدماتی را هدف قرار می‌دهد.
ایران
ورزشگاه آزادی تخریب شده، به یک پارک در شیراز حمله شده تلفات زیادی نیز به همراه داشته است. انفجارها به یک پارکینگ، 2 منزل مسکونی، یک درمانگاه و پمپ بنزین آسیب زده است. درمانگاه و پمپ بنزین خسارت مالی دیده‌اند. خودروهای سواری در جاده‌ها هدف قرار گرفته‌اند و سرنشینان آن کشته شده‌اند. دیروز یک کودک 18 ماه و مادرش را به خاک سپردند و پدر خانواده توان ایستادن روی پاهایش را نداشت... و صدها اخبار از این دست که در شبکه‌های خبری منتشر می‌شود. و چهارمین نشست شورای رهبری برای برنامه‌ریزی به منظور تشکیل مجلس خبرگان رهبری و معرفی رهبر آینده ایران تشکیل شده است. دولت مامور اجرای تصمیم‌های شورای رهبری برای تامین نیازهای اساسی کشور به ویژه کالاهای اساسی و دارو شد. سحرگاه امروز مناطقی در شهر تهران از جمله میدان حر، خیابان نواب، پیروزی، هفت حوض، یوسف آباد و ولی‌عصر مورد حمله دشمن قرار گرفتند.
متجاوز اسرائیلی-آمریکا حالا دیگر تمرکز بر اهداف نظامی را کنار گذاشته و مراکز شهری، فرهنگی و خدماتی را هدف قرار می‌دهد.
ورزشگاه آزادی تخریب شده، به یک پارک در شیراز حمله شده تلفات زیادی نیز به همراه داشته است. انفجارها به یک پارکینگ، 2 منزل مسکونی، یک درمانگاه و پمپ بنزین آسیب زده است. درمانگاه و پمپ بنزین خسارت مالی دیده‌اند. خودروهای سواری در جاده‌ها هدف قرار گرفته‌اند و سرنشینان آن کشته شده‌اند.
دیروز یک کودک 18 ماه و مادرش را به خاک سپردند و پدر خانواده توان ایستادن روی پاهایش را نداشت... و صدها اخبار از این دست که در شبکه‌های خبری منتشر می‌شود.
در این میان، افرادی هستند که در تلاشند زندگی برای مردم ایران جاری باشد مثل نیروهای امدادی که با سرعت در حال رفع آثار انفجار حملات رژیم کودک کش از خیابان‌‌ها هستند تا عبور و مرور جریان پیدا کند. نیروهای خدماتی در حال رفع مشکل قطع آب و برق هستند.
و چهارمین نشست شورای رهبری برای برنامه‌ریزی به منظور تشکیل مجلس خبرگان رهبری و معرفی رهبر آینده ایران تشکیل شده است. دولت مامور اجرای تصمیم‌های شورای رهبری برای تامین نیازهای اساسی کشور به ویژه کالاهای اساسی و دارو شد. سحرگاه امروز مناطقی در شهر تهران از جمله میدان حر، خیابان نواب، پیروزی، هفت حوض، یوسف آباد و ولی‌عصر مورد حمله دشمن قرار گرفتند.
