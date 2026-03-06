ایران
گزارش و تحلیل
حیدری: هنوز از موشک های جدیدمان استفاده نکردیم
حیدری: هنوز از موشک های جدیدمان استفاده نکردیم
06.03.2026
شهریار حیدری، نماینده ی دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در خصوص حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: طبیعتاً پس از جنگ 12 روزه، اسرائیل اقداماتی برای تقویت توان دفاعی خود انجام داد. ما نیز در همین فرصت، توان موشکی‌مان را ارتقا دادیم و بسیاری از موشک‌ها از نظر قدرت برخورد و عبور از لایه‌های دفاعی اسرائیل، طی این چند ماه بازسازی، تقویت و با سیستم‌های پیشرفته‌تری طراحی شدند. در مقابل، اسرائیل نیز لایه‌های دفاعی بیشتری برای مقابله با موشک‌های ما ایجاد کرد، اما طبیعتاً حجم بالای موشک‌ها، چه از نظر تعداد و چه از نظر شلیک گسترده، به‌گونه‌ای است که لایه‌های دفاعی اسرائیل تنها تا حدودی توان تاب‌آوری و مقاومت دارند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که مشابه جنگ 12 روزه، اصابت موشک‌های ما به اهداف در سرزمین‌های اشغالی به نفع جمهوری اسلامی رقم می‌خورد.شهریار حیدری، نماینده ی دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، با اشاره به گفته ی رهبر پیشین جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه “اگر اسرائیل شروع کند، پایانش با ماست.” بیان کرد: مسئولین جمهوری اسلامی نیز قطعاً همین انگیزه را دارند و پس از شهادت رهبر عزیزمان، به این راحتی نخواهند گذشت. حمله به شبکه اهداف، چه آمریکا و چه اسرائیل، دامنه‌دار، گسترده و مستمر است و هرچه زمان بگذرد، موشک‌های قدرتمندتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و استفاده خواهد شد.
14:04 06.03.2026 (بروز رسانی شده: 14:16 06.03.2026)
جمهوری اسلامی تاکنون همه توان خود را به کار نگرفته و تنها بخشی از قدرت موشکی‌اش را استفاده کرده است. موشک‌های مدرن‌تری در اختیار داریم که در صورت نیاز از آنها بهره خواهیم برد و قطعاً اسرائیل به شرایط گذشته بازخواهد گشت.
شهریار حیدری، نماینده ی دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در خصوص حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: طبیعتاً پس از جنگ 12 روزه، اسرائیل اقداماتی برای تقویت توان دفاعی خود انجام داد. ما نیز در همین فرصت، توان موشکی‌مان را ارتقا دادیم و بسیاری از موشک‌ها از نظر قدرت برخورد و عبور از لایه‌های دفاعی اسرائیل، طی این چند ماه بازسازی، تقویت و با سیستم‌های پیشرفته‌تری طراحی شدند. در مقابل، اسرائیل نیز لایه‌های دفاعی بیشتری برای مقابله با موشک‌های ما ایجاد کرد، اما طبیعتاً حجم بالای موشک‌ها، چه از نظر تعداد و چه از نظر شلیک گسترده، به‌گونه‌ای است که لایه‌های دفاعی اسرائیل تنها تا حدودی توان تاب‌آوری و مقاومت دارند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که مشابه جنگ 12 روزه، اصابت موشک‌های ما به اهداف در سرزمین‌های اشغالی به نفع جمهوری اسلامی رقم می‌خورد.
وی افزود: جمهوری اسلامی تاکنون همه توان خود را به کار نگرفته و تنها بخشی از قدرت موشکی‌اش را استفاده کرده است. موشک‌های مدرن‌تری در اختیار داریم که در صورت نیاز از آنها بهره خواهیم برد و قطعاً اسرائیل به شرایط گذشته بازخواهد گشت. تاکنون نیز مردم اسرائیل از نظر روحی و روانی دچار اختلالات شدیدی شده‌اند و انتقادات بسیار گسترده‌ای نسبت به عملکرد نتانیاهو وجود دارد.
شهریار حیدری، نماینده ی دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، با اشاره به گفته ی رهبر پیشین جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه “اگر اسرائیل شروع کند، پایانش با ماست.” بیان کرد: مسئولین جمهوری اسلامی نیز قطعاً همین انگیزه را دارند و پس از شهادت رهبر عزیزمان، به این راحتی نخواهند گذشت. حمله به شبکه اهداف، چه آمریکا و چه اسرائیل، دامنه‌دار، گسترده و مستمر است و هرچه زمان بگذرد، موشک‌های قدرتمندتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و استفاده خواهد شد.
