https://spnfa.ir/20260306/حیدری-هنوز-از-موشک-های-جدیدمان-استفاده-نکردیم-28417616.html

حیدری: هنوز از موشک های جدیدمان استفاده نکردیم

حیدری: هنوز از موشک های جدیدمان استفاده نکردیم

اسپوتنیک ایران

جمهوری اسلامی تاکنون همه توان خود را به کار نگرفته و تنها بخشی از قدرت موشکی‌اش را استفاده کرده است. موشک‌های مدرن‌تری در اختیار داریم که در صورت نیاز از آنها... 06.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-06T14:04+0330

2026-03-06T14:04+0330

2026-03-06T14:16+0330

گزارش و تحلیل

ایران

اسرائیل

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/02/28280673_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a171ed98ccc1fdcd2ae93a465bec0401.jpg

شهریار حیدری، نماینده ی دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در خصوص حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: طبیعتاً پس از جنگ 12 روزه، اسرائیل اقداماتی برای تقویت توان دفاعی خود انجام داد. ما نیز در همین فرصت، توان موشکی‌مان را ارتقا دادیم و بسیاری از موشک‌ها از نظر قدرت برخورد و عبور از لایه‌های دفاعی اسرائیل، طی این چند ماه بازسازی، تقویت و با سیستم‌های پیشرفته‌تری طراحی شدند. در مقابل، اسرائیل نیز لایه‌های دفاعی بیشتری برای مقابله با موشک‌های ما ایجاد کرد، اما طبیعتاً حجم بالای موشک‌ها، چه از نظر تعداد و چه از نظر شلیک گسترده، به‌گونه‌ای است که لایه‌های دفاعی اسرائیل تنها تا حدودی توان تاب‌آوری و مقاومت دارند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که مشابه جنگ 12 روزه، اصابت موشک‌های ما به اهداف در سرزمین‌های اشغالی به نفع جمهوری اسلامی رقم می‌خورد.شهریار حیدری، نماینده ی دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، با اشاره به گفته ی رهبر پیشین جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه “اگر اسرائیل شروع کند، پایانش با ماست.” بیان کرد: مسئولین جمهوری اسلامی نیز قطعاً همین انگیزه را دارند و پس از شهادت رهبر عزیزمان، به این راحتی نخواهند گذشت. حمله به شبکه اهداف، چه آمریکا و چه اسرائیل، دامنه‌دار، گسترده و مستمر است و هرچه زمان بگذرد، موشک‌های قدرتمندتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و استفاده خواهد شد.

اسرائیل

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران , اسرائیل, آمریکا