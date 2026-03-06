https://spnfa.ir/20260306/حیدری-به-حاکمیت-آمریکا-در-منطقه-حمله-کردیم-نه-کشور-های-عربی-28422306.html

حیدری: به حاکمیت آمریکا در منطقه حمله کردیم نه کشور های عربی

حیدری: به حاکمیت آمریکا در منطقه حمله کردیم نه کشور های عربی

اسپوتنیک ایران

وزیر خارجه جمهوری اسلامی بارها تذکر داده بود که اگر آمریکا در منطقه پایگاهی داشته باشد، ما آن‌ها را هدف قرار می‌دهیم. ما نه به مردم کشورهای منطقه حمله کرده‌ایم... 06.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-06T16:18+0330

2026-03-06T16:18+0330

2026-03-06T16:18+0330

گزارش و تحلیل

ایران

اسرائیل

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/02/28277153_1:0:799:449_1920x0_80_0_0_f360af8681cfa37e2a3edf5e287ca0da.jpg

شهریار حیدری، نماینده ی دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در خصوص حملات جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های ایالات متحده آمریکا در منطقه به ویژه کشور های عربی، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ما در حال حاضر با کشورهای منطقه روابط داریم. پیش از این نیز وزیر خارجه جمهوری اسلامی بارها تذکر داده بود که اگر آمریکا در منطقه پایگاهی داشته باشد، ما آن‌ها را هدف قرار می‌دهیم. ما نه به مردم کشورهای منطقه حمله کرده‌ایم و نه به اهداف آن‌ها، بلکه به اهداف آمریکا و اسرائیل که در منطقه حضور دارند، حمله می‌کنیم. این حق مسلم قانونی و از نظر بین‌المللی دفاع مشروع است. بنابراین ما به حاکمیت این کشورها حمله نکرده‌ایم، بلکه به حاکمیت آمریکا در منطقه حمله شده و این حق دفاع مشروع است. وی تاکید کرد: این کشورها باید این حق جمهوری اسلامی را بپذیرند. ما نه با این کشورها اعلان جنگ کرده‌ایم، نه با مردمشان دشمنی داریم و نه به مردمشان حمله کرده‌ایم. ما به اهدافی که آمریکا دارد و از قبل برای این کشورها مشخص بود، حمله می‌کنیم. ما اعلام کرده بودیم که اگر جنگی رخ دهد، جنگ منطقه‌ای خواهد بود؛ منطقه‌ای به معنای استفاده از ظرفیت اهداف آمریکایی و صهیونیستی در منطقه. بنابراین این موضوع باید کاملاً تفکیک شود و این کشورها نباید خود را وارد درگیری با جمهوری اسلامی کنند، زیرا آسیب‌پذیری کشورهای منطقه بسیار زیاد است. شهریار حیدری، نماینده ی دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در ادامه از هشدار ها برای عدم درگیری کشور های عربی در حمله به جمهوری اسلامی ایران گفت و اظهار داشت: اگر بخواهند وارد جنگ شوند یا مستقیماً از نظر نظامی به اسرائیل و آمریکا کمک کنند، قطعاً چیزی فراتر از آنچه امروز آمریکا و اسرائیل انجام می‌دهند، به درگیری با جمهوری اسلامی اضافه نخواهد شد. اما اگر کشورهایی بخواهند مستقیماً وارد جنگ با جمهوری اسلامی شوند، باید عواقب آن را برای خودشان در نظر بگیرند و این حق را برای جمهوری اسلامی قائل شوند که از منافع خود دفاع کرده و علیه منافع آمریکا در منطقه و پایگاه‌هایش اقدام کند. آنچه در حال حاضر شفاف و روشن است، این است که ما علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا و اهداف نظامی این کشور در منطقه اقدام کرده‌ایم و همچنین اسرائیل را هدف قرار داده‌ایم، نه علیه حاکمیت و نه علیه دولت‌های منطقه. بنابراین بهتر است خودشان را وارد این مسائل نکنند، زیرا آسیب‌پذیری آنها به مراتب بیشتر از اسرائیل و آمریکاست.

اسرائیل

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران , اسرائیل, آمریکا