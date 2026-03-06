https://spnfa.ir/20260306/بالا-رفتن-احتمال-انتخاب-خامنه-ای-با-سخنرانی-اخیر-ترامپ-28420515.html

بالا رفتن احتمال انتخاب خامنه ای با سخنرانی اخیر ترامپ

اسپوتنیک ایران

دونالد ترامپ در صحبت هایی که اخیرا بیان داشته اظهار داشته که انتخاب احتمالی آیت الله مجتبی خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی را قبول ندارند وایرانی ها باید برای... 06.03.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

سیاسی

معلوم نیست چه کسانی چنین مشورت هایی به او داده اند تا چنین صحبت هایی را بیان کند اما هر کس مقدار کمی با شرایط ایران آشنایی دارد به خوبی می داند این صحبت های ترامپ موجب تقویت شانس انتخاب مجتبی خامنه ای خواهد شد و اگر حتی برخی درباره انتخاب او به دلایل خاصی مردد بودند یا حتی افراد دیگری را مد نظر داشتند حالا دیگر یقین پیدا می کنند که بهترین پاسخ به ترور شهید خامنه ای انتخاب فرزند او به عنوان جانشین می باشد.بماند که اگر با اعضای مجلس خبرگان قبل تر هم صحبت کرده باشید می توانید متوجه شوید که آنها دلایل خاص خود را برای تشخیص برتری کاندیدایی بر دیگری دارند و آنها تحت تاثیر نظرات جناح های سیاسی مختلف قرار نمی گیرند چه رسد خارجی و چه رسد به رئیس جمهوری کشوری که دارد ایران را بمباران می کند.آمریکایی ها و اسرائیلی ها تصور می کردند با ترور آیت الله خامنه ای دیگر کار در ایران تمام است و ساختار فرو می پاشد اما در کمال تعجب با مقاومت دلیرانه ایرانی ها مواجه شدند و ساختار نه فقط فرو نپاشید اما با اقتدار دارد به کار خود ادامه می دهد.چند وقت پیش با چند دیپلمات در یک مناسبت دیپلماتیک صحبت می کردیم یکی از اروپایی ها گفت مشکل اصلی بسیاری از سیاست مداران کشورهای غربی این است که غرق در شبکه های اجتماعی شده اند و نه فقط سواد تحلیل ندارند بلکه حتی وقت نمی گذارند که تحقیق و مطالعه کنند و تصور می کنند که آنچه در رسانه های گروهی مشاهده می کنند همان واقعیتی است که روی زمین می باشد.حالا جالب تر این است که چند سالی است اسرائیل و دشمنان ایران آمده اند لشکر های سایبری درست کرده اند تا با سوء استفاده از رسانه اجتماعی به دروغ پردازی بپردازند و فضاسازی رسانه ای در گروه های اجتماعی ایجاد کنند، حال اینکه برخی افراد ساده لوح گول این فضا سازی ها را بخورند عجیب نیست اما اینکه مقامات کشورهای غربی که خودشان دست به این کارها زده اند گول دروغ هایی که خودشان ساخته اند را بخورند عجیب است.حال که نقشه اینها با شکست مواجه شده اخیرا نقشه جدیدی را راه انداخته اند که بر اساس آن تلاش دارند درون کشور میان گروه های مختلف فتنه راه بیاندازند.می دانید چرا؟چون مردم ایران مقابلشان ایستاده اند.همین اتفاق هم در بلوچستان و هم در خوزستان هم رخ داده و مردمان عرب و بلوچ هم بسیج شده اند و به کمک نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی شتافته اند تا اجازه ورود دشمن به خاک میهن را ندهند.ترامپ در سخنرانی خود از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و دیپلماتیک ایران دعوت کرد که به مملکت خود خیانت کنند و اعلام جدایی کنند.علیرغم بمباران های شدید که آمریکایی ها و اسرائیلی ها انجام می دهند اما می بینیم شجاعت و عزم ایرانی ها برای مقابله با دشمن تحت تاثیر قرار نگرفته و بر عکس این آمریکایی ها هستند که مجبور شده اند کل منطقه را ترک کنند و فرار کنند.کار به جایی رسیده که سفارت خانه های آمریکا پیغام گیر گذاشته اند و به شهروندان آمریکایی در کشورهای منطقه می گویند ما هیچ کمکی نمی توانیم به شما بکنیم، خودتان فکری به حال خودتان بکنید.کشورهای عربی که چند هزار ملیارد دلار سرمایه گذاری های مشترک با آمریکا دارند و پایگاه های نظامی به آمریکا داده اند و امیدوار بودند آمریکا از آنها دفاع کنند امروزه با معظلی به نام فرار نیروهای آمریکایی مواجه شده اند و می بینند که ایرانی ها ظرف چند روز کل پایگاه های آمریکا در منطقه را با خاک یکسان کردند و چند بار شخم زدند و آمریکایی ها حتی نتوانستند از خودشان دفاع کنند.بعد رئیس جمهوری آمریکا دلش خوش است که می خواهد در انتخاب رهبر ایران نظر بدهد!!!!!

ایران , سیاسی