بالا رفتن احتمال انتخاب خامنه ای با سخنرانی اخیر ترامپ
دونالد ترامپ در صحبت هایی که اخیرا بیان داشته اظهار داشته که انتخاب احتمالی آیت الله مجتبی خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی را قبول ندارند وایرانی ها باید برای انتخاب رهبر جدید با او مشورت کنند.
معلوم نیست چه کسانی چنین مشورت هایی به او داده اند تا چنین صحبت هایی را بیان کند اما هر کس مقدار کمی با شرایط ایران آشنایی دارد به خوبی می داند این صحبت های ترامپ موجب تقویت شانس انتخاب مجتبی خامنه ای خواهد شد و اگر حتی برخی درباره انتخاب او به دلایل خاصی مردد بودند یا حتی افراد دیگری را مد نظر داشتند حالا دیگر یقین پیدا می کنند که بهترین پاسخ به ترور شهید خامنه ای انتخاب فرزند او به عنوان جانشین می باشد.
بماند که اگر با اعضای مجلس خبرگان قبل تر هم صحبت کرده باشید می توانید متوجه شوید که آنها دلایل خاص خود را برای تشخیص برتری کاندیدایی بر دیگری دارند و آنها تحت تاثیر نظرات جناح های سیاسی مختلف قرار نمی گیرند چه رسد خارجی و چه رسد به رئیس جمهوری کشوری که دارد ایران را بمباران می کند.
آمریکایی ها و اسرائیلی ها تصور می کردند با ترور آیت الله خامنه ای دیگر کار در ایران تمام است و ساختار فرو می پاشد اما در کمال تعجب با مقاومت دلیرانه ایرانی ها مواجه شدند و ساختار نه فقط فرو نپاشید اما با اقتدار دارد به کار خود ادامه می دهد.
مشاوران آنها باز هم یک بار دیگر آنها را گول زدند و متقاعدشان کردند که با ترور آیت الله خامنه ای دیگر کار تمام است و طرفداران آنها به خیابان ها می ریزند و حکومت را سرنگون می کنند و یا اینکه آنهایی که در حکومت باقی می مانند مانند ونزولا با آنها تعامل خواهند کرد و در واقع ترامپ به دنبال یک ضربه سریع مانند ماجرای ونزولا بود اما با کمال تعجب دید که علیرغم همه اختلافات داخلی موجود ایرانی ها یک دست شدند و در مقابل دشمن ایستادند.
چند وقت پیش با چند دیپلمات در یک مناسبت دیپلماتیک صحبت می کردیم یکی از اروپایی ها گفت مشکل اصلی بسیاری از سیاست مداران کشورهای غربی این است که غرق در شبکه های اجتماعی شده اند و نه فقط سواد تحلیل ندارند بلکه حتی وقت نمی گذارند که تحقیق و مطالعه کنند و تصور می کنند که آنچه در رسانه های گروهی مشاهده می کنند همان واقعیتی است که روی زمین می باشد.
حالا جالب تر این است که چند سالی است اسرائیل و دشمنان ایران آمده اند لشکر های سایبری درست کرده اند تا با سوء استفاده از رسانه اجتماعی به دروغ پردازی بپردازند و فضاسازی رسانه ای در گروه های اجتماعی ایجاد کنند، حال اینکه برخی افراد ساده لوح گول این فضا سازی ها را بخورند عجیب نیست اما اینکه مقامات کشورهای غربی که خودشان دست به این کارها زده اند گول دروغ هایی که خودشان ساخته اند را بخورند عجیب است.
حال که نقشه اینها با شکست مواجه شده اخیرا نقشه جدیدی را راه انداخته اند که بر اساس آن تلاش دارند درون کشور میان گروه های مختلف فتنه راه بیاندازند.
آنها امیدوار بودند با فضاسازی کاری کنند بلکه در مناطق کرد نشین و یا بلوچ نشین و یا عرب نشین بتوانند اوضاع را به هم بریزند و با انتقال تعداد زیادی از مزدوران غیر ایرانی خود از جاهای مختلف جهان مخصوصا از زندان های داعش در رقه و مزدورانی که در اوکراین برای آنها می جنگیدند و... لباس کرد ها را تن آنها کنند و به بهانه اینکه اینها مخالفین کرد ایرانی هستند اینها از طریق مزرهای غربی کشور وارد خاک ایران شوند اما غیورمردان و زنان کرد که جزو اصیل ترین اقوام ایرانی به حساب می آیند در مقابل مزدوران اینها ایستادند و علیرغم اینکه مناطق کرد نشین کشور با بمباران های شدید اسرائیل و آمریکا مواجه شده تا زمینه ورود مزدوران آنها به داخل کشور را فراهم کنند اما اینها حتی نتوانسته اند یک وجب وارد خاک ایران شوند.
می دانید چرا؟
چون مردم ایران مقابلشان ایستاده اند.
همین اتفاق هم در بلوچستان و هم در خوزستان هم رخ داده و مردمان عرب و بلوچ هم بسیج شده اند و به کمک نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی شتافته اند تا اجازه ورود دشمن به خاک میهن را ندهند.
ترامپ در سخنرانی خود از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و دیپلماتیک ایران دعوت کرد که به مملکت خود خیانت کنند و اعلام جدایی کنند.
در لیبی و سوریه یکی از اتفاقاتی که رخ داد و موجب فروپاشی کشور شد این بود که برخی از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و دیپلماتیک به کشور خود خیانت کردند اما در ایران حتی یک مورد هم از این قبیل پیش نیامده که هیچ بلکه همه متحد در مقابل حمله دشمن ایستاده اند و این ماجرا بیشتر آنها را دیوانه کرده.
علیرغم بمباران های شدید که آمریکایی ها و اسرائیلی ها انجام می دهند اما می بینیم شجاعت و عزم ایرانی ها برای مقابله با دشمن تحت تاثیر قرار نگرفته و بر عکس این آمریکایی ها هستند که مجبور شده اند کل منطقه را ترک کنند و فرار کنند.
کار به جایی رسیده که سفارت خانه های آمریکا پیغام گیر گذاشته اند و به شهروندان آمریکایی در کشورهای منطقه می گویند ما هیچ کمکی نمی توانیم به شما بکنیم، خودتان فکری به حال خودتان بکنید.
کشورهای عربی که چند هزار ملیارد دلار سرمایه گذاری های مشترک با آمریکا دارند و پایگاه های نظامی به آمریکا داده اند و امیدوار بودند آمریکا از آنها دفاع کنند امروزه با معظلی به نام فرار نیروهای آمریکایی مواجه شده اند و می بینند که ایرانی ها ظرف چند روز کل پایگاه های آمریکا در منطقه را با خاک یکسان کردند و چند بار شخم زدند و آمریکایی ها حتی نتوانستند از خودشان دفاع کنند.
بعد رئیس جمهوری آمریکا دلش خوش است که می خواهد در انتخاب رهبر ایران نظر بدهد!!!!!