آخرین جزئیات حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
آخرین جزئیات حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
06.03.2026, اسپوتنیک ایران
خبرها
حمله موشکی آمریکا-اسرائیل به 2 مدرسه در پرند تهران

آخرین جزئیات حملات آمریکا و اسرائیل به ایران

08:50 06.03.2026
اشتراک
فهرست مطالب
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
09:32 06.03.2026
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از عدم واکنش به قتل دختران در ایران انتقاد کرد.
وی در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک گفت: عدم واکنش کافی غرب به قتل دختران در یک مدرسه ایرانی وحشتناک است.
09:13 06.03.2026
چهارمین نشست شورای رهبری در ایران برگزار شد
در این نشست دبیر شورای عالی امنیت ملی از آخرین وضع جنگ گزارش داد و اعضای شورا با حمایت جدی از نیروهای مسلح در این نبرد، برای تقویت نیروهای مسلح تصمیم‌گیری کردند. ضمنا در این نشست، برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری و معرفی رهبر آینده برنامه‌ریزی شد.
09:10 06.03.2026
گزارش هلال‌احمرایران از اهداف غیرنظامی اسرائیل و آمریکا در حملات به این کشور
رئیس هلال‌احمرایران اعلام کرد: در مجموع 3643 مرکز غیرنظامی در جریان این حملات آسیب دیدند که شامل 3090 خانه مسکونی، 528 مرکز تجاری و خدماتی، 14 مرکز درمانی و دارویی و 9 مرکز هلال‌احمر است.
08:56 06.03.2026
رسانه: حمله به مدرسه در ایران احتمالا توسط ارتش آمریکا انجام شده است
به گزارش رسانه های غربی به نقل از دو مقام ناشناس، بازرسان آمریکایی احتمال میدهند که حمله به یک دبستان در جنوب ایران توسط ایالات متحده انجام شده باشد.
08:54 06.03.2026
رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که آمریکا ابتدا می‌خواهد مسئله ایران را حل کند و سپس قصد دارد به سراغ کوبا برود.
08:53 06.03.2026
دانشجویان دانشگاه مکزیک به قربانیان مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب ادای احترام کردند.
08:53 06.03.2026
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نیروهایش به یک ناو پهپاد بر ایرانی که آن را "تقریباً به اندازه یک ناو هواپیمابر جنگ جهانی دوم" توصیف کرد، حمله کردند.
08:53 06.03.2026
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء: حملات ایران گسترده‌تر می‌شود
سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد: در روزهای آینده روند حملات ایران به مواضع دشمنان شدیدتر و گسترده‌تر خواهند بود.
08:52 06.03.2026
حمله پهپادی ایران به هتلی در پایتخت بحرین که گمان می‌رود تلاشی برای هدف قراردادن افسران آمریکایی ساکن آنجا باشد.
08:52 06.03.2026
سامانه پدافند هوایی آمریکا در رهگیری موشک ایرانی در آسمان قطر شکست خورد.
