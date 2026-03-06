آخرین جزئیات حملات آمریکا و اسرائیل به ایران

چهارمین نشست شورای رهبری در ایران برگزار شد

در این نشست دبیر شورای عالی امنیت ملی از آخرین وضع جنگ گزارش داد و اعضای شورا با حمایت جدی از نیروهای مسلح در این نبرد، برای تقویت نیروهای مسلح تصمیم‌گیری کردند. ضمنا در این نشست، برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری و معرفی رهبر آینده برنامه‌ریزی شد.