حمله اسرائیل و آمریکا به 105 مرکز غیرنظامی در ایران

به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران در پی تداوم حملات آمریکا و اسرائیل به نقاط مختلف جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلالاحمر این کشور گزارش تجمیعی عملیات و خسارات وارده از نخستین روز جنگ تاکنون را اعلام کرد.بر این اساس: از آغاز جنگ تاکنون، 174 شهرستان ایران درگیر حملات شده و در مجموع 1332 حمله در 636 نقطه به ثبت رسیده است. 7 پایگاه و شعبه آسیبدیده هلالاحمر شامل شعبه هلالاحمر شهرستان البرز در استان قزوین، پایگاه امداد و نجات تجرک در همدان، شعبه هلالاحمر خمین، پایگاه امداد و نجات زالیان در لرستان، شعبه هلالاحمر بانه، مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر در تهران و انبار امدادی شهرستان بوشهر بوده است. همچنین 3 دستگاه خودروی امدادی و آمبولانس هلالاحمر در تهران از چرخه فعالیت خارج شده است. 14 مرکز درمانی، دارویی شامل مرکز انتقال خون در استان آذربایجان غربی، بیمارستان طالقانی در ارومیه، درمانگاه میناب در استان هرمزگان، بیمارستان شهدای سرپلذهاب، بیمارستان شهدای خلیج فارس در بوشهر، بیمارستان گاندی در تهران، بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری در تهران، شیرخوارگاه آمنه، مرکز مراقبت از معلولین بهزیستی در تهران، بیمارستان خاتمالانبیا، بیمارستان شهید رجایی، مرکز جراحی محدود غزال و شرکت دارویی عبیدی از جمله مراکز آسیبدیده در حملات اخیر بودهاند. جمعیت هلالاحمر تأکید میکند عملیات امدادرسانی، اسکان اضطراری، حمایتهای روانی و خدمات درمانی بدون وقفه در مناطق آسیبدیده ادامه دارد و تمامی ظرفیتهای انسانی، تخصصی و لجستیکی این جمعیت در آمادهباش کامل قرار دارد. سامانه 4030 نیز بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی به آسیبدیدگان و خانوادههای آنان است و هموطنان میتوانند در صورت نیاز به خدمات امدادی با شماره 112 (ندای امداد هلالاحمر) تماس بگیرند. جمعیت هلالاحمر ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای آسیبدیدگان، اعلام میدارد تا بازگشت کامل آرامش، در کنار مردم شریف ایران خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران در پی تداوم حملات آمریکا و اسرائیل به نقاط مختلف جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلالاحمر این کشور گزارش تجمیعی عملیات و خسارات وارده از نخستین روز جنگ تاکنون را اعلام کرد.
بر این اساس: از آغاز جنگ تاکنون، 174 شهرستان ایران درگیر حملات شده و در مجموع 1332 حمله در 636 نقطه به ثبت رسیده است.
تاکنون 105 محل و مرکز غیرنظامی مورد حمله و آسیب جدی قرار گرفته است. مناطق مسکونی که مستقیماً دچار حمله و آسیب جدی شدهاند در شهرهای مراغه، ارومیه، لامرد، اصفهان، همدان، کردستان، کرمانشاه و مناطقی از تهران از جمله نارمک، شهید کشوردوست، منطقه مسکونی قائم، مجتمع مسکونی شهید بروجردی و مجتمع مسکونی کوثر بوده است.
7 پایگاه و شعبه آسیبدیده هلالاحمر شامل شعبه هلالاحمر شهرستان البرز در استان قزوین، پایگاه امداد و نجات تجرک در همدان، شعبه هلالاحمر خمین، پایگاه امداد و نجات زالیان در لرستان، شعبه هلالاحمر بانه، مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر در تهران و انبار امدادی شهرستان بوشهر بوده است. همچنین 3 دستگاه خودروی امدادی و آمبولانس هلالاحمر در تهران از چرخه فعالیت خارج شده است. 14 مرکز درمانی، دارویی شامل مرکز انتقال خون در استان آذربایجان غربی، بیمارستان طالقانی در ارومیه، درمانگاه میناب در استان هرمزگان، بیمارستان شهدای سرپلذهاب، بیمارستان شهدای خلیج فارس در بوشهر، بیمارستان گاندی در تهران، بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری در تهران، شیرخوارگاه آمنه، مرکز مراقبت از معلولین بهزیستی در تهران، بیمارستان خاتمالانبیا، بیمارستان شهید رجایی، مرکز جراحی محدود غزال و شرکت دارویی عبیدی از جمله مراکز آسیبدیده در حملات اخیر بودهاند.
از آغاز جنگ تاکنون، 1748 تیم تخصصی امداد، جستوجو و نجات و آواربرداری شامل 6370 امدادگر و نجاتگر در عملیاتها مشارکت داشتهاند. همچنین 1479 دستگاه خودروی عملیاتی و امدادی برای تسریع در امدادرسانی و پشتیبانی لجستیکی بهکار گرفته شده است.
جمعیت هلالاحمر تأکید میکند عملیات امدادرسانی، اسکان اضطراری، حمایتهای روانی و خدمات درمانی بدون وقفه در مناطق آسیبدیده ادامه دارد و تمامی ظرفیتهای انسانی، تخصصی و لجستیکی این جمعیت در آمادهباش کامل قرار دارد. سامانه 4030 نیز بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی به آسیبدیدگان و خانوادههای آنان است و هموطنان میتوانند در صورت نیاز به خدمات امدادی با شماره 112 (ندای امداد هلالاحمر) تماس بگیرند. جمعیت هلالاحمر ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای آسیبدیدگان، اعلام میدارد تا بازگشت کامل آرامش، در کنار مردم شریف ایران خواهد ماند.