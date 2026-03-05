https://spnfa.ir/20260305/تلاش-برای-ورود-تروریست-ها-به-خاک-ایران-28394171.html
تلاش برای ورود تروریست ها به خاک ایران
در اتاق بیضی شکل کاخ سفید و در حضور خبرنگاران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حدود یکسال پیش پس از اولین ملاقات با ترامپ در پی انتخاب مجدد وی و زمانی که...
شواهد هم نشان می دهد همه اقداماتی که آمریکایی ها واسرائیلی ها طی یکسال پیش انجام دادند هم در همین راستا بوده و مذاکرات فقط برای آن بوده که سر ایرانی ها را گرم کنند و این تصور را ایجاد کنند که امکان رسیدن به راهکار و توافق دیپلماتیک وجود دارد تا راحت بتوانند نقشه خود را پیاده کنند.سال گذشته میلادی و در جنگ 12 روزه آنها امیدوار بودند پس از ترور فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح شرایطی ایجاد شود که مزدورانشان به خیابان بیایند و نا آرامی درون کشور ایجاد کنند اما وحدت ملی مردم ایران آنها را باناکامی مواجه کرد. خروج مردم در دیماه اخیر در اعتراض به اوضاع اقتصادی وتصمیمات اقتصادی دولتی این امید را به آنها داد که فضا برای پیاده کردن نقشه شان فراهم شده و در حالی که اعتراضات به حق مردمی برای حدود 14 روز ادامه داشت و هیچ مشکلی در کشور وجود نداشت به یکباره دیدیم که مزدورانشان را به خیابان ها آوردند وبا حمله به معترضین و نیروهای انتظامی دقیقا همان سناریوهایی که در لیبی و سوریه پیاده کردند را در ایران پیاده کردند.اگر مقداری در اینترنت جستجو کنید و به اتفاقاتی که در لیبی و سوریه پیش آمد که این دو کشور را به هم ریخت می بینید که دقیقا همین کار را کردند، یعنی مزدورانشان میان مردم به عنوان معترض قاطی شدند و بعد هم به مردم و همبه نیروهای انتظامی تیر اندازی کردند و موجبات کشته شدن تعداد زیادی از مردم ونیروهای انتظامی را فراهم کردند تا هر دو کشور را به آشوب بکشند.وقتی که اینها دیدند که نقشه شان در ایران با ناکامی مواجه شد و مزدورانشان نتوانستند آشوب در این کشور ایجاد کنند به فکر این افتادند که باانجام عملیات نظامی زمینه را برای مزدورانشان فراهم کنند.در مقابل هم می بینیم که نیروهای مسلح ایران و نگهبانان مرزی و همچنین نیروهای مردمی طی این چند روز با اقتدار درمقابل اینها ایستاده اند و تجمعات اینها را بمباران می کنند.
دکتر عماد آبشناس
دکتر عماد آبشناس
دکتر عماد آبشناس
16:47 05.03.2026 (بروز رسانی شده: 16:48 05.03.2026)
در اتاق بیضی شکل کاخ سفید و در حضور خبرنگاران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حدود یکسال پیش پس از اولین ملاقات با ترامپ در پی انتخاب مجدد وی و زمانی که ترامپ درباره شروع مذاکرات با ایران اظهار نظر کرد گفت:"اگر بنا باشد سناریوی لیبی در ایران پیاده شود، اسرائیل با آن موافق است".
شواهد هم نشان می دهد همه اقداماتی که آمریکایی ها واسرائیلی ها طی یکسال پیش انجام دادند هم در همین راستا بوده و مذاکرات فقط برای آن بوده که سر ایرانی ها را گرم کنند و این تصور را ایجاد کنند که امکان رسیدن به راهکار و توافق دیپلماتیک وجود دارد تا راحت بتوانند نقشه خود را پیاده کنند.
سال گذشته میلادی و در جنگ 12 روزه آنها امیدوار بودند پس از ترور فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح شرایطی ایجاد شود که مزدورانشان به خیابان بیایند و نا آرامی درون کشور ایجاد کنند اما وحدت ملی مردم ایران آنها را باناکامی مواجه کرد.
خروج مردم در دیماه اخیر در اعتراض به اوضاع اقتصادی وتصمیمات اقتصادی دولتی این امید را به آنها داد که فضا برای پیاده کردن نقشه شان فراهم شده و در حالی که اعتراضات به حق مردمی برای حدود 14 روز ادامه داشت و هیچ مشکلی در کشور وجود نداشت به یکباره دیدیم که مزدورانشان را به خیابان ها آوردند وبا حمله به معترضین و نیروهای انتظامی دقیقا همان سناریوهایی که در لیبی و سوریه پیاده کردند را در ایران پیاده کردند.
اگر مقداری در اینترنت جستجو کنید و به اتفاقاتی که در لیبی و سوریه پیش آمد که این دو کشور را به هم ریخت می بینید که دقیقا همین کار را کردند، یعنی مزدورانشان میان مردم به عنوان معترض قاطی شدند و بعد هم به مردم و همبه نیروهای انتظامی تیر اندازی کردند و موجبات کشته شدن تعداد زیادی از مردم ونیروهای انتظامی را فراهم کردند تا هر دو کشور را به آشوب بکشند.
وقتی که اینها دیدند که نقشه شان در ایران با ناکامی مواجه شد و مزدورانشان نتوانستند آشوب در این کشور ایجاد کنند به فکر این افتادند که باانجام عملیات نظامی زمینه را برای مزدورانشان فراهم کنند.در مقابل هم می بینیم که نیروهای مسلح ایران و نگهبانان مرزی و همچنین نیروهای مردمی طی این چند روز با اقتدار درمقابل اینها ایستاده اند و تجمعات اینها را بمباران می کنند.