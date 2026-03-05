https://spnfa.ir/20260305/تلاش-برای-ورود-تروریست-ها-به-خاک-ایران-28394171.html

تلاش برای ورود تروریست ها به خاک ایران

تلاش برای ورود تروریست ها به خاک ایران

اسپوتنیک ایران

در اتاق بیضی شکل کاخ سفید و در حضور خبرنگاران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حدود یکسال پیش پس از اولین ملاقات با ترامپ در پی انتخاب مجدد وی و زمانی که... 05.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-05T16:47+0330

2026-03-05T16:47+0330

2026-03-05T16:48+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/02/28308737_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3677a4d7d9bd0578dedebdb77164409b.jpg

شواهد هم نشان می دهد همه اقداماتی که آمریکایی ها واسرائیلی ها طی یکسال پیش انجام دادند هم در همین راستا بوده و مذاکرات فقط برای آن بوده که سر ایرانی ها را گرم کنند و این تصور را ایجاد کنند که امکان رسیدن به راهکار و توافق دیپلماتیک وجود دارد تا راحت بتوانند نقشه خود را پیاده کنند.سال گذشته میلادی و در جنگ 12 روزه آنها امیدوار بودند پس از ترور فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح شرایطی ایجاد شود که مزدورانشان به خیابان بیایند و نا آرامی درون کشور ایجاد کنند اما وحدت ملی مردم ایران آنها را باناکامی مواجه کرد. خروج مردم در دیماه اخیر در اعتراض به اوضاع اقتصادی وتصمیمات اقتصادی دولتی این امید را به آنها داد که فضا برای پیاده کردن نقشه شان فراهم شده و در حالی که اعتراضات به حق مردمی برای حدود 14 روز ادامه داشت و هیچ مشکلی در کشور وجود نداشت به یکباره دیدیم که مزدورانشان را به خیابان ها آوردند وبا حمله به معترضین و نیروهای انتظامی دقیقا همان سناریوهایی که در لیبی و سوریه پیاده کردند را در ایران پیاده کردند.اگر مقداری در اینترنت جستجو کنید و به اتفاقاتی که در لیبی و سوریه پیش آمد که این دو کشور را به هم ریخت می بینید که دقیقا همین کار را کردند، یعنی مزدورانشان میان مردم به عنوان معترض قاطی شدند و بعد هم به مردم و همبه نیروهای انتظامی تیر اندازی کردند و موجبات کشته شدن تعداد زیادی از مردم ونیروهای انتظامی را فراهم کردند تا هر دو کشور را به آشوب بکشند.وقتی که اینها دیدند که نقشه شان در ایران با ناکامی مواجه شد و مزدورانشان نتوانستند آشوب در این کشور ایجاد کنند به فکر این افتادند که باانجام عملیات نظامی زمینه را برای مزدورانشان فراهم کنند.در مقابل هم می بینیم که نیروهای مسلح ایران و نگهبانان مرزی و همچنین نیروهای مردمی طی این چند روز با اقتدار درمقابل اینها ایستاده اند و تجمعات اینها را بمباران می کنند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60