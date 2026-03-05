https://spnfa.ir/20260305/اقدام-ناتو-بر-علیه-ایران-بی-پاسخ-نخواهد-ماند-عواقب-آن-بر-عهده-طرف-اروپایی-ست--28393560.html

اقدام ناتو بر علیه ایران بی پاسخ نخواهد ماند/ عواقب آن بر عهده طرف اروپایی ست

این انتظار وجود دارد که در آینده بخشی از ظرفیت ناتو برای دفاع هواپایه از اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد عمل شود. 05.03.2026, اسپوتنیک ایران

آرش مرزبانمهر کارشناس ارشد مسائل نظامی در اندیشکده تخصصی نظامی امنیتی "مشکات" درباره همکاری ناتو با ائتلاف آمریکایی-اسرائیلی به اسپوتنیک گفت: این مسئله در واقع امری پیش بینی پذیر است، اما میزان این همکاری بسته به شرایط نبرد متفاوت خواهد بود. درحال حاضر بعضی کشورهای اروپایی مجوز استفاده از پایگاه‌های خود به ایالات متحده را اعطا کردند، اما مستقیما در عملیات‌ها دخالت ندارند. مرزبانمهر در ادامه گفت، این انتظار وجود دارد که در آینده بخشی از ظرفیت ناتو برای دفاع هواپایه از اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد عمل شود. اما به نظر می‌رسد دخالت مستقیم اروپا در تهاجم علیه خاک ایران، بیش از هرچیز تابع بازار انرژی باشد. زیرا افزایش ناگهانی قیمت گاز براثر بسته شدن تنگه هرمز، فشار زیادی را متوجه آن‌ها کرده است و چشم اندازی برای ثبات وجود ندارد. وی در ادامه گفت، درخصوص احتمال توسعه توانمندی های اتمی در سطح اروپا می‌توان اینطور بیان کرد که سران این کشورها نسبت به آینده نامطمئن هستند. جدای از وقایع خاورمیانه، اروپا به این نتیجه رسیده است که برای تامین امنیت خود نمی‌تواند بیش از این به ایالات متحده متکی باشد. مرزبانمهر در پایان خاطر نشان کرد، در این میان اختلافات واشنگتن با کشورهایی همچون هند، چین و روسیه می‌تواند برای اروپا نگران کننده باشد، چراکه بخشی از آسیب چنین اختلافاتی چه در حوزه نظامی و چه حوزه اقتصادی، مستقیما متوجه ایشان خواهد بود. کما اینکه آمریکا در گذشته نیز کشورهای اروپایی را در مسئله اوکراین تحت فشار گذاشته بود. بنابراین اروپا باید بتواند روابط خارجی خود با سایر کشورها را بدون دخالت عوامل خارجی، به پیش ببرد و در صورت نیاز بازتعریف کند.

