آخرین جزییات حملات امروز آمریکا و اسرائیل به ایران

09:16 05.03.2026
رئیس سازمان اورژانس ایران: تعداد مصدومین جنگ رمضان از 6 هزار نفر عبور کرد و حدود 2500 نفر همچنان در بیمارستانها بستری هستند.
09:12 05.03.2026
ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران:
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت کشور همسایه و دوست، ترکیه احترام می گذارد و هرگونه شلیک موشک به سوی سرزمین آن کشور را تکذیب می کند.
09:03 05.03.2026
کم سنترین و کهنسالترین جانباختگان جنگ رمضان
رئیس سازمان اورژانس ایران: در 29 استان و 172 شهری که مورد تهاجم قرار گرفته کوچکترین فردی که جان باخته یکساله و کهنسالترین 75 ساله بوده است
08:54 05.03.2026
منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه فکتوریا محل استقرار نظامیان آمریکایی در بغداد خبر داد.
08:36 05.03.2026
شرکت تحلیلی کپلر گزارش داد که در پی تشدید درگیریها در خاورمیانه، ترافیک تانکرها در تنگه هرمز 90 درصد کاهش یافته است
08:35 05.03.2026
نشریه آتلانتیک به نقل از یک مقام کنگره اعلام کرد: برآورد اولیه پنتاگون از هزینه جنگ با ایران، روزانه یک میلیارد دلار است.
08:35 05.03.2026
رسانههای عربی زبان گزارش دادند که ایران از برخی موشکهای هایپرسونیک پیشرفته در حملات بامدادی امروز به اسراییل استفاده کرده است.
08:34 05.03.2026
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، روز پنجشنبه گفت که مشارکت نظامی کشورش در جنگ جاری در خاورمیانه را نمیتوان منتفی دانست، ضمن اینکه تأیید کرد که کانادا "در کنار متحدان خود خواهد ایستاد."
08:33 05.03.2026
آغاز موج نوزدهم عملیات وعده صادق 4 به صورت عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی
🔸 روابط عمومی سپاهدر بیانیه ای اعلام کرد که موج نوزدهم عملیات وعده صادق 4 به صورت عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی علیه مواضع دشمن امریکایی اسراییلی در قلب اسراییل و پایگاههای تروریستهای امریکایی در منطقه با انفجارهای عظیم با رمز مبارک یا حسن ابن علی علیه السلام آغاز شد.