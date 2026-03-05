ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260305/آخرین-جزییات-حملات-امروز-آمریکا-و-اسرائیل-به-ایران-28383559.html
آخرین جزییات حملات امروز آمریکا و اسرائیل به ایران
آخرین جزییات حملات امروز آمریکا و اسرائیل به ایران
اسپوتنیک ایران
05.03.2026, اسپوتنیک ایران
2026-03-05T08:41+0330
2026-03-05T08:33+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/04/28362341_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6d31567e08dc1b3b42b524e09e23c95e.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/04/28362341_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_73a273d484051ef47285f1ebb271fe69.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ایران , новый онлайн для белой редактуры
ایران , новый онлайн для белой редактуры
آمریکا خبر از آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیمای مینتمن 3 داد - اسپوتنیک ایران

آخرین جزییات حملات امروز آمریکا و اسرائیل به ایران

08:41 05.03.2026
اشتراک
فهرست مطالب
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
09:16 05.03.2026
رئیس سازمان اورژانس ایران: تعداد مصدومین جنگ رمضان از 6 هزار نفر عبور کرد و حدود 2500 نفر همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند.
09:12 05.03.2026
ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران:
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت کشور همسایه و دوست، ترکیه احترام می گذارد و هرگونه شلیک موشک به سوی سرزمین آن کشور را تکذیب می کند.
09:03 05.03.2026
کم سن‌ترین و کهن‌سال‌ترین جانباختگان جنگ رمضان
رئیس سازمان اورژانس ایران: در 29 استان و 172 شهری که مورد تهاجم قرار گرفته کوچکترین فردی که جان باخته یکساله و کهن‌سال‌ترین 75 ساله بوده است
08:54 05.03.2026
منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه فکتوریا محل استقرار نظامیان آمریکایی در بغداد خبر داد.
08:36 05.03.2026
شرکت تحلیلی کپلر گزارش داد که در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، ترافیک تانکرها در تنگه هرمز 90 درصد کاهش یافته است
08:35 05.03.2026
نشریه آتلانتیک به نقل از یک مقام کنگره اعلام کرد: برآورد اولیه پنتاگون از هزینه جنگ با ایران، روزانه یک میلیارد دلار است.
08:35 05.03.2026
رسانه‌های عربی زبان گزارش دادند که ایران از برخی موشک‌های هایپرسونیک پیشرفته در حملات بامدادی امروز به اسراییل استفاده کرده است.
08:34 05.03.2026
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، روز پنجشنبه گفت که مشارکت نظامی کشورش در جنگ جاری در خاورمیانه را نمی‌توان منتفی دانست، ضمن اینکه تأیید کرد که کانادا "در کنار متحدان خود خواهد ایستاد."
08:33 05.03.2026
آغاز موج نوزدهم عملیات وعده صادق 4 به صورت عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی
🔸 روابط عمومی سپاهدر بیانیه ای اعلام کرد که موج نوزدهم عملیات وعده صادق 4 به صورت عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی علیه مواضع دشمن امریکایی اسراییلی در قلب اسراییل و پایگاههای تروریستهای امریکایی در منطقه با انفجارهای عظیم با رمز مبارک یا حسن ابن علی علیه السلام آغاز شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала