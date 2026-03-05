آخرین جزییات حملات امروز آمریکا و اسرائیل به ایران

ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران:

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت کشور همسایه و دوست، ترکیه احترام می گذارد و هرگونه شلیک موشک به سوی سرزمین آن کشور را تکذیب می کند.