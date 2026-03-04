https://spnfa.ir/20260304/پایگاه-هایی-که-توان-دفاع-از-خود-را-هم-نداشتند-28369695.html

پایگاه هایی که توان دفاع از خود را هم نداشتند

اسپوتنیک ایران

علیرغم هیاهوی تبلیغاتی که آمریکا و اسرائیل درباره عملیات خود بر علیه ایران راه انداخته اند اما واقعیت های روی زمین چیز های متفاوتی را نشان می دهد. 04.03.2026, اسپوتنیک ایران

ایران موفق شده که تاکتیک های جدیدی را در جنگ اعمال کند که برای طرف مقابل قابل تصور نبود.عملا دلیل اینکه کشورهای عرب منطقه به ایالات متحده اجازه دادند تا در خاک آنها پایگاه بزند این بود که امنیت آنها را تضمین کند اما بسیاری از کارشناسان همان کشورها امروزه اظهار می دارند این پایگاه ها حتی امکان دفاع از خود در مقابل ایران را نداشتند چه رسد که از آنها بخواهند دفاع کنند.طبق گزارش ها پایگاه های آمریکایی در منطقه کاملا توسط ایران نابود شده و از سوی دیگر آمریکایی ها همه نیروهای خود از منطقه را خارج کرده اند و میتوان گفت آنچه ایران و جبهه مقاومت سالها روی آن اصرار داشتند، یعنی خروج آمریکایی ها از منطقه، امروزه با اقتدار ایران محقق گشته.آمریکایی ها نه فقط نیروهای خود بلکه دیپلمات ها و شهروندان خود را نیز از منطقه خارج کرده اند و سفارت خانه های خود در 14 کشور منطقه را تا به حال تعطیل نموده اند.طبق گزارش گزارش رسانه های آمریکا بیش از 9000 شهروند آمریکایی به دلیل بسته شدن فرودگاه ها و سفارت خانه ها دربه در شده اند وآمریکا از برخی کشورهای منطقه خواسته که اینها را جایی امن اسکان دهند تا ببینند چطور می خواهند آنها را از منطقه خارج کنند.قبلتر نیروی دریایی آمریکا برای تخلیه شهروندان آمریکایی از دیگر کشورها ناو ارسال می کردند اما الآن حتی جرئت ارسال ناو را هم ندارند.ناوهای آمریکایی از ترس ایران بیش از 2000 کیلومتر از آبهای خلیج فارس و دریای عمان دور شده اند وایران موفق شده کاری کند که کل اقتصاد جهانی امروزه تحت فشار قرار گیرد.عملا ایران با عملیات خود بر علیه منافع آمریکا در منطقه عملا کاری کرده که آمریکا بحث 4500 ملیارد دلار سرمایه گذاری ای را که قرار بود کشورهای عربی در آمریکا انجام دهند را در خطر ببیند.از سوی دیگر ایران با شلیک تعداد زیادی موشک وپهباد قدیمی خود کاری کرده که ذخایر موشک های تاد و پاتریوت موجود در منطقه همه مصرف شود و علاوه بر هزینه سرسام آور این موشک ها بحث تولید آنها نیز مطرح می باشد و قرار است روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا با روسای شرکت های تولید کننده این موشک ها جلسه بگذارد وتلاش کند با تهدید و فشار آنها را وادار کند تولید خود را افزایش دهند.طبق نظر کارشناسان نظامی قیمت هر موشک پاتریوت 4 ملیون دلار و موشک تاد 20 ملیون دلار می باشد وایرانی ها برای نابود کردن ذخایر آمریکا و اسرائیل از پهباد ها و موشک هایی استفاده کرده اند که از 500 دلار تا 2000 دلار برایشان هزینه دارد.با توجه به اینکه ذخایر استراتژیک موجود در ناوها و در اسرائیل به شدت کاهش یافته عملا آمریکا به فکر آن افتاده تا موشک های استراتژیک خود در کره جنوبی و ژاپن وفیلیپین را خارج کند وبه اسرائیل بفرستد، امری که به نظر کارشناسان یک تهدید برای خود آمریکا به حساب می آید چرا که آنوقت در صورت بروز رویارویی با چین بر سر تایوان یا حتی مقابله با کره شمالی ویا روسیه با کمبود سامانه های دفاعی مواجه خواهد شد و تولید این موشک ها هم مانند خم رنگرزی نیست بلکه زمانبر است و با فشار و تهدید شرکت ها نمی توان تولید را افزایش داد.قیمت نفت و گاز هم به شدت در حال افزایش است و این فشار ابتدا به برخی کشورها مانند اروپا وارد می شود و بعد به خود آمریکا و از امروز آمریکایی ها مجبور شده اند برای خرید بنزین حدود 40% بیش از هفته قبل هزینه کنند.آمریکایی ها و اسرائیلی ها امیدوار بودند با ترور هایی که انجام دادند بتوانند درون کشور خلأ قدرت ایجاد کنند تا مزدورانشان از آن بهره ببرند و به خیابان ها بیایند و نظام را سرنگون کنند که چنین نشد و مردم ایران یکبار دیگر در مقابل دشمن خارجی متحد شدند.از سوی دیگر آنها تلاش دارند که با جمع کردن جدایی طلب ها و همچنین سازمان مجاهدین خلق و داعشی هایی* که از زندان های سوریه فرار کرده اند از سمت غرب وارد ایران شوند و پایگاهی برای اعمال تروریستی درون خاک ایران مانند کاری که در لیبی و سوریه کردند ایجاد کنند اما طی یکی دو روز اخیر همه تجمعات این نیروها توسط ایران هدف قرار گرفته شد و اکثریت نیروهایی که بسیج شده بودند کشته شدند.در سمت شرق هم ارتش پاکستان به شدت مرزها را تحت کنترل قرار داد تا تروریست ها نتوانند از خاک پاکستان برای ورود به ایران استفاده کنند وترکیه هم تاکید کرده که اگر جدایی طلبان کرد بخواهند تحرکاتی به سمت ایران داشته باشد آنها را بمباران خواهد کرد واجازه نخواهد داد برای خودشان منطقه ای که میتواند تهدیدی برای ترکیه هم به حساب آید ایجاد کنند.خلاصه به نظر می آید همه نقشه ها با شکست مواجه شده و امروزه آمریکایی ها با تماس با کشورهای مختلف در تماس هستند که به یک آتش بس با ایران برسند وحالا این ایران است که برای آنها شرط و شروط می گذارد ودیگر شرایط مشابه آتش بس پس از جنگ 12 روزه را قبول ندارد.یکی از کارشناسان نظامی به من می گفت تازه ایرانی ها گرم کرده اند و فضا برای عملیات اصلی شان شروع شده.* داعش در روسیه گروه تروریستی محسوب می شود و فعالیت آن ممنوع است.

