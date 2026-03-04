ایران
مواضع قاطعانه روسیه نسبت به ایران و تبعات حملات نظامی در منطقه
مواضع قاطعانه روسیه نسبت به ایران و تبعات حملات نظامی در منطقه

14:40 04.03.2026
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر مواضع قاطعانه روسیه نسبت به ایران و تبعات حملات نظامی در منطقه
مراجعه به بانک تصاویر
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: مواضع روسیه نسبت به ایران از قبل نیز مشخص بود و اکنون با آغاز عملیات گسترده نظامی علیه ایران در اولين اقدام خواهان متوقف کردن این حملات است و مقامات این کشور بلافاصله برای میانجی‌گری اعلام آمادگی کرده و تماس‌هایی نیز با کشورهای دیگر داشتند.
علی میرباقری پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره مواضع روسیه‌ نسبت به ایران از زمان آغاز حملات اسرائیلی- آمریکایی در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: وزارت امور خارجه‌ روسیه نیز در اظهاراتی رسمی بر این واقعیت تاکید کرده است که هیچ نشانه‌ای مبنی بر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و به همین دلیل نیز خواستار توقف فوری همه اقدامات نظامی علیه ایران شده است.
کرملین با اشاره دقیق به پیامدهای منطقه‌ای جنگ با ایران و نبود دلیل منطقی برای ادامه این درگیری اعلام اعلام نموده که باید هر کاری انجام شود تا از توقف این اقدامات اطمینان حاصل شود.
میرباقری گفت، از دیگر مواضع قابل توجه روسیه اشاره وزیر امورخارجه این کشور به موضوع حق غنی‌سازی اورانیوم ایران است. لاوروف در اظهاراتی گفته است چطور می‌توانیم بگوییم که ایران باید تنها کشور در جهان باشد که از این حق که متعلق به همه کشورهای دیگر است، صرف نظر می‌کند. چنین درخواستی غیرواقع‌بینانه است.
این پژوهشگر در ادامه گفت، ارزیابی روسیه از شرایط فعلی اینگونه است که حملات نظامی علیه ایران ممکن است نه‌تنها تهران بلکه همسایگان آن را نیز به سمت توسعه سلاح هسته‌ای سوق دهد و خطر آن وجود دارد که مساله عدم اشاعه هسته‌ای از کنترل خارج شود.
