https://spnfa.ir/20260304/مواضع-قاطعانه-روسیه-نسبت-به-ایران-و-تبعات-حملات-نظامی-در-منطقه-28363580.html

مواضع قاطعانه روسیه نسبت به ایران و تبعات حملات نظامی در منطقه

مواضع قاطعانه روسیه نسبت به ایران و تبعات حملات نظامی در منطقه

اسپوتنیک ایران

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: مواضع روسیه نسبت به ایران از قبل نیز مشخص بود و اکنون با آغاز عملیات گسترده نظامی علیه ایران در اولين اقدام خواهان متوقف کردن این... 04.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-04T14:40+0330

2026-03-04T14:40+0330

2026-03-04T14:40+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/03/28332558_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_35e4edbf094c0e72c0490cd84c07c6dc.jpg

علی میرباقری پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره مواضع روسیه‌ نسبت به ایران از زمان آغاز حملات اسرائیلی- آمریکایی در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: وزارت امور خارجه‌ روسیه نیز در اظهاراتی رسمی بر این واقعیت تاکید کرده است که هیچ نشانه‌ای مبنی بر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و به همین دلیل نیز خواستار توقف فوری همه اقدامات نظامی علیه ایران شده است.کرملین با اشاره دقیق به پیامدهای منطقه‌ای جنگ با ایران و نبود دلیل منطقی برای ادامه این درگیری اعلام اعلام نموده که باید هر کاری انجام شود تا از توقف این اقدامات اطمینان حاصل شود. میرباقری گفت، از دیگر مواضع قابل توجه روسیه اشاره وزیر امورخارجه این کشور به موضوع حق غنی‌سازی اورانیوم ایران است. لاوروف در اظهاراتی گفته است چطور می‌توانیم بگوییم که ایران باید تنها کشور در جهان باشد که از این حق که متعلق به همه کشورهای دیگر است، صرف نظر می‌کند. چنین درخواستی غیرواقع‌بینانه است. این پژوهشگر در ادامه گفت، ارزیابی روسیه از شرایط فعلی اینگونه است که حملات نظامی علیه ایران ممکن است نه‌تنها تهران بلکه همسایگان آن را نیز به سمت توسعه سلاح هسته‌ای سوق دهد و خطر آن وجود دارد که مساله عدم اشاعه هسته‌ای از کنترل خارج شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60