بازدید معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بانک ذخایر ژنتیکی و مخازن نمونههای حیاتوحش
در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مناطق اطراف پارک پردیسان، صبح امروز معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در مجموعه بانک ذخایر...
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در این بازدید که با همراهی مدیرکل و مسئولان موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی و جمعی از کارشناسان تخصصی انجام شد، وضعیت نگهداری و ایمنی نمونههای ارزشمند ژنتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، شرایط موجود را رضایتبخش توصیف کرد و بر تداوم نظارتهای فنی و تخصصی تأکید نمود.وی همچنین از مخازن نگهداری نمونههای تاکسیدرمیشده حیاتوحش بازدید کرد و با اشاره به اهمیت ملی و بعضاً منحصربهفرد بودن برخی از این نمونهها، بر ضرورت سرکشی مستمر، پایش شرایط نگهداری و ارتقای ضریب ایمنی آنها تأکید کرد.بر اساس تمهیدات پیشبینیشده در شرایط اضطراری، بخشی از نمونههای ارزشمند نمایشگاهی موزه تاریخ طبیعی پردیسان به مخازن امن منتقل شدهاند تا از هرگونه آسیب احتمالی مصون بمانند.لازم به ذکر است که فعلا این موزه ی با ارزش از تاریخ طبیعی ایران از آسیب دور مانده.
در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مناطق اطراف پارک پردیسان، صبح امروز معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در مجموعه بانک ذخایر ژنتیکی، از روند نگهداری نمونههای ژنتیکی گیاهی و جانوری بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، در این بازدید که با همراهی مدیرکل و مسئولان موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی و جمعی از کارشناسان تخصصی انجام شد، وضعیت نگهداری و ایمنی نمونههای ارزشمند ژنتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، شرایط موجود را رضایتبخش توصیف کرد و بر تداوم نظارتهای فنی و تخصصی تأکید نمود.
وی همچنین از مخازن نگهداری نمونههای تاکسیدرمیشده حیاتوحش بازدید کرد و با اشاره به اهمیت ملی و بعضاً منحصربهفرد بودن برخی از این نمونهها، بر ضرورت سرکشی مستمر، پایش شرایط نگهداری و ارتقای ضریب ایمنی آنها تأکید کرد.
بر اساس تمهیدات پیشبینیشده در شرایط اضطراری، بخشی از نمونههای ارزشمند نمایشگاهی موزه تاریخ طبیعی پردیسان به مخازن امن منتقل شدهاند تا از هرگونه آسیب احتمالی مصون بمانند.
لازم به ذکر است که فعلا این موزه ی با ارزش از تاریخ طبیعی ایران از آسیب دور مانده.