لحظه به لحظه تنش اسرائیل و ایران: ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی آمریکا در بحرین منهدم شد
لحظه به لحظه تنش اسرائیل و ایران: ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی آمریکا در بحرین منهدم شد
کارشناس: دفاع موزاییکی؛ بیمه استراتژیک ایران در برابر حملات دشمن - اسپوتنیک ایران

لحظه به لحظه تنش اسرائیل و ایران: ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی آمریکا در بحرین منهدم شد

08:50 03.03.2026
13:30 03.03.2026
پسکوف: نشست سه جانبه در مورد اوکراین در ابوظبی برگزار نخواهد شد
13:29 03.03.2026
پوتین: تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش تنش ها در خاورمیانه انجام خواهم داد
12:19 03.03.2026
حمله آمریکا و اسرائیل به مناطق مسکونی همدان
🔸 در پی حمله وحشیانه هوایی امریکایی اسرائیلی به ساختمانهای مسکونی همدان تعداد 5 نفر از شهروندان شهید و 25 نفر زخمی شدند.
12:19 03.03.2026
شهادت 14 نفر از معلمان مدرسه میناب
🔸 مدرسه شجره طیبه در شهر میناب 35 نفر معلم و کادر داشته که از این تعداد تاکنون 14 نفر به شهادت رسیدند.
11:38 03.03.2026
زلنسکی گفت که ممکن است به دلیل اوضاع پیرامون ایران با مشکل کمبود تسلیحات مواجه شد
11:37 03.03.2026
انهدام پهپاد هرمس در خمینی شهر
10:02 03.03.2026
نتانیاهو به این ادعا که او ترامپ را به جنگ کشانده خندید
09:55 03.03.2026
آمریکا سفارت خود در کویت را بست
09:53 03.03.2026
تشییع پیکر شهدای حملات اسراییل و آمریکا به مدرسه ای در میناب
09:10 03.03.2026
حمله پهپادی مجدد به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل
08:57 03.03.2026
ترامپ گفت که ما ذخایر بی حد و حصر سلاح داریم
08:43 03.03.2026
حزب الله لبنان: پایگاه هوایی "رامات دیوید" را با انبوهی پهپاد هدف قرار دادیم
🔸حزب الله لبنان اعلام کرد که سایت‌های رادار و اتاق‌های کنترل پایگاه هوایی "رامات دیوید" در شمال اسرائیل با انبوهی از پهپادها توسط رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان هدف قرار گرفت.
🔸حزب الله لبنان در بیانیه ای افزود: حمله ما به پایگاه هوایی رامات دیوید در پاسخ به حملات اسرائیل انجام شد که حومه بیروت و ده ها شهر و شهرک لبنان را هدف قرار داد.
🔸حزب‌الله لبنان افزود که مقاومت اسلامی به دفاع از سرزمین و مردم خود متعهد است، خصوصا" با توجه به تجاوزات و جنایات دشمن اسرائیلی.
08:43 03.03.2026
سپاه پاسداران: ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی آمریکا در بحرین منهدم شد
🔸موج چهاردهم عملیات وعده صادق 4 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سحرگاه امروز طی حملۀ گسترده پهپادی و موشکی پایگاه هوایی آمریکا در منطقه شیخ عیسی بحرین را مورد هدف قرار داد.
🔸در این حمله 20 پهپاد و 3 موشک به اهداف مورد نظر اصابت کرد و ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی آمریکا منهدم و مخازن سوخت آن به آتش کشیده شد که زبانه‌های آتش و دود توجه همگان را به خود جلب کرد.
08:42 03.03.2026
استیون ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: ایران مذاکرات را با تأکید بر حق مسلم خود برای غنی‌سازی تمام سوخت هسته‌ای‌اش آغاز کرد، در حالی که طرف آمریکایی پاسخ داد رئیس‌جمهور ترامپ معتقد است ما حق داریم ایران را در مسیر خود متوقف کنیم.
ویتکاف افزود که مخالفت ایران نشان داد هدف تهران حفظ غنی‌سازی برای اهداف تسلیحاتی است و پیشنهاد توقف غنی‌سازی به مدت 10 سال در ازای پرداخت هزینه سوخت مطرح شده، اما تهران قاطعانه این پیشنهاد را رد کرده است.
08:40 03.03.2026
پل ملک فهد با نام "پل دوستی بحرین و عربستان" بر روی خلیج فارس ساخته شده و جزیره بحرین را به عربستان متصل می‌سازد. این پل 25 کیلومتر طول دارد.
