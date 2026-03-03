لحظه به لحظه تنش اسرائیل و ایران: ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی آمریکا در بحرین منهدم شد

حزب الله لبنان: پایگاه هوایی "رامات دیوید" را با انبوهی پهپاد هدف قرار دادیم

🔸حزب الله لبنان اعلام کرد که سایت‌های رادار و اتاق‌های کنترل پایگاه هوایی "رامات دیوید" در شمال اسرائیل با انبوهی از پهپادها توسط رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان هدف قرار گرفت.

🔸حزب الله لبنان در بیانیه ای افزود: حمله ما به پایگاه هوایی رامات دیوید در پاسخ به حملات اسرائیل انجام شد که حومه بیروت و ده ها شهر و شهرک لبنان را هدف قرار داد.

🔸حزب‌الله لبنان افزود که مقاومت اسلامی به دفاع از سرزمین و مردم خود متعهد است، خصوصا" با توجه به تجاوزات و جنایات دشمن اسرائیلی.