تلاش آمریکا و اسرائیل برای درگیر کردن کشورهای عربی در جنگ بر علیه ایران

تلاش آمریکا و اسرائیل برای درگیر کردن کشورهای عربی در جنگ بر علیه ایران

تاکر کارلسون خبرنگار معروف آمریکایی که عضو ارشد گروه ماگا، حامی اصلی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری است، در گزارشی به نقل از مقامات امنیتی آمریکا اظهار داشته که تعدادی عوامل موساد اسرائیل که تصمیم داشتند در قطر و عربستان بمب گذاری کنند بازداشت شده اند.طی دو روز اخیر هم چهار جنگنده آمریکایی و اسرائیلی از نوع اف 15 و اف 16 توسط سامانه های دفاعی ایران سمت کویت هدف قرار گرفته اند و سرنگون شده اند.برخی کارشناسان باور دارند که اسرائیلی ها جنگنده های خود را با مدل های آمریکایی رنگ آمیزی کرده اند تا اگر وسط راه جایی سقوط کردند ادعا کنند آمریکایی هستند و مردم به آنها آسیب نرسانند.سوالی که آقای عراقچی درباره اینکه این جنگنده ها در کویت چه کار می کردند هم بسیار سوال بحث بر انگیزی است.من از کارشناسان نظامی در این باره پرس و جو کردم که آیا ممکن است بر اساس ادعای آمریکایی ها این چهار جنگنده توسط پدافند های کویت سرنگون شده باشند که آنها تاکید داشتند چنین امری امکان پذیر نیست چرا که سامانه های معمولی موجود در کویت امکان سرنگونی جنگنده هایی مثل اف 15 یا اف 16 را ندارند و تنها سامانه ای که امکان سرنگونی این جنگنده ها در کویت را دارد سامانه پاتریوت آمریکایی است که این سامانه به گونه ای برنامه ریزی شده که جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی را دوست تشخیص می دهد و به سمت آنها شلیک نمی کند و حتی اگر هم شلیک کند خود موشک ها اینها را دوست تشخیص می دهند و به سمت آنها نمی روند چرا که اگر درگیری هوایی ای رخ دهد و این سامانه ها هم فعال شوند موشک ها باید بتوانند جنگنده های دوست از دشمن را تشخیص دهند و این مساله و تعداد هواپیماهای سرنگون شده نشان می دهد که اینها در حین برخواستن و یا فرود آمدن توسط سامانه های ایرانی هدف قرار گرفته شده اند.در حالی که کشورهای عربی رسما اعلام کرده اند که اجازه نخواهند داد از پایگاه های موجود در این کشورها برای حمله به ایران استفاده شود به نظر می رسد آمریکایی ها توجهی به خواست آنها نداشته اند و از حریم هوایی آنها و حتی پایگاه های موجود در این کشورها استفاده کرده اند، چه برای استفاده از سامانه های راداری هشدار زود هنگام چه برای حتی عبور و یا پرواز جنگنده ها، همین ماجرا هم این ماجرا را ثابت می کند.طبق گزارش اولیه مقامات کویتی این جنگنده ها از ناو هواپیمابر پرواز کرده بودند و درحال عبور از آن منطقه بودند.عملا اگر این ماجرا صحت داشته باشد و با توجه به موقعیت ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه و یا اقیانوس هند می توان تصور کرد که اینها از حریم هوایی کشورهای عربی عبور کرده باشند و خواسته این کشورها را نادیده گرفته باشند.با توجه به اینکه آمریکایی ها به خواسته این کشورها احترام نمی گذارند عملا ایران مجبور می باشد که خود دست به کار شود و پایگاه ها و مراکز تجسسی آمریکا در منطقه را نابود کند.البته واکنش کشورهای عرب منطقه هم نشان از آن دارد که آنها نیز متوجه این ضرورت می باشند و درک می کنند چرا ایران این کار را کرده.از سوی دیگر با توجه به اینکه درد آمریکا اقتصاد است، ایران روی مساله اقتصاد هم انگشت گذاشته و منافع اقتصادی آمریکا را هدف قرار می دهد.اما برخی اتفاقات رخ داده که مقداری مشکوک به نظر می آید و آن این است که روز گذشته یک پالایشگاه درعربستان سعودی هدف قرار گرفته شده و معاون وزیر امور خارجه ایران هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده.عملا این بدین معنا است که احتمالا اسرائیل و یا آمریکا دست به چنین کاری زده باشند تا مسئولیت راگردن ایرانی ها بیاندازند و موجبات افزایش تنش وحتی رویارویی میان ایران واین کشورها را فراهم کنند امری که باید توجه ویژه ای به آن شود و متوجه بود که اسرائیلی ها و یا آمریکایی ها قطعا از چنین اتفاقی بهره خواهند برد تا تلاش کنند عرب ها را وارد جنگ با ایران کند و حتی احتمال دارد برخی مناطق مسکونی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را نیز هدف قرار دهد تا سطح رویارویی میان ایران و این کشورها به حد اعلا برس

