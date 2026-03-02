https://spnfa.ir/20260302/اسرائیل-انتظار-حملات-تلافیجویانه-و-گسترده-ایران-را-نداشت-28307697.html

اسرائیل انتظار حملات تلافی‌جویانه و گسترده ایران را نداشت

اسرائیل انتظار حملات تلافی‌جویانه و گسترده ایران را نداشت

اسپوتنیک ایران

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: روشن است که ایران آغاز کننده این حملات نبود، اما بدفعات اعلام کرده بود که این‌بار در صورت تجاوز به کشور پایان آن در اختیار متجاوزان... 02.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-02T22:17+0330

2026-03-02T22:17+0330

2026-03-02T22:17+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/01/0e/7402231_0:33:1000:596_1920x0_80_0_0_d8048bf1deb3d1db89337d2053f21569.jpg

انديشه کاظمی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره طولانی شدن جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا و پیامدهای آن در گفتگو با اسپوتنیک گفت: یعنی ایران این بار بدون توجه به هزینه‌ها و تا جایی که بتواند و به اصطلاح تا آخرین فشنگ باقی مانده مقاومت خواهد کرد و همینطور که دبیر شورای امنیت نیز اظهار داشت قاطعانه از خود و تمدن شش هزار ساله‌ ایران دفاع خواهد کرد. به نظر می‌رسد ایران دیگر در تله مذاکرات دروغين به دام نخواهد افتاد و آنقدر به دفاع و حملات متقابل دشمنان ادامه خواهد داد تا وضعیت برای آنها مستهلک کننده شود. به نظر می‌رسد این وضعیت می‌تواند اشتباه محاسباتی‌ اسرائیل و آمریکا باشد. حداقل‌ ایالات متحده در جنگهای فرسایشی اغلب کارنامه سیاهی داشته و در هیچ کدام موفق بیرون نیامده است. این پژوهشگر گفت، مقامات ایران اعلام کرده اند که برای یک جنگ طولانی مدت آماده هستند و این بی تردید برای اسرائیل که اکنون در جبهه دیگری هم درگیر جنگ است وضعیت تضعیف کننده‌ ای خواهد بود. شایان ذکر است، یکی از علتهای تعلل اسرائیل در حمله به ایران فقدان تجهیزات کافی بعد از جنگ 12 روزه بود و حالا باید خود را برای جنگی طولانی مدت آماده نماید. کاظمی در پایان گفت، به نظر می آید کاخ سفید انتظار واکنش پرقدرت و گسترده و فراگیر ایران در سطح منطقه به مواضع و اهداف آمریکایی را نداشت و فکر می‌کرد با هدف قرار دادن آیت‌الله خامنه‌ای و فرماندهان نظامی ایران فلج می‌شود و ظرف یک یا دو روز پایان کار فرا می‌رسد، اما اینطور نشد. اسرائیل و آمریکا بر خلاف ایران آماده جنگ فرسایشی نیستند چون متجاوز بر خلاف مدافع اغلب صبر و دلسوزی کافی ندارد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60