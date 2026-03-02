https://spnfa.ir/20260302/استراتژی-جدید-ایران-برای-مقابله-با-حمله-آمریکا-واسرائیل-28299807.html

استراتژی جدید ایران برای مقابله با حمله آمریکا واسرائیل

استراتژی جدید ایران برای مقابله با حمله آمریکا واسرائیل

بر عکس تصورهای سابق که مبنی بر عملیات الوعد صادق 1 تا 3 بوده به نظر می رسد ایران استراتژی جدیدی برای مقابله با حمله آمریکا و اسرائیل اتخاذ کرده و تاکتیک های... 02.03.2026

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/658/90/6589010_0:67:1000:630_1920x0_80_0_0_3acfd52627ec746b68b92a2258f123ca.jpg

در عملیات های سابق ایالات متحده رسما وارد جنگ با ایران نشده بود اما پایگاه هایش در منطقه همه به نفع اسرائیل فعالیت داشت از سامانه های راداری هشدار اولیه که در پایگاه های آمریکایی در خلیج فارس نصب شده بود تا سامانه های دفاعی که میان راه از عراق گرفته تا اردن و... با موشک ها و پهباد های ایرانی تقابل داشتند تا حتی پایگاه های ناتو در کشورهای دیگر مانند پایگاه انگلیس در قبرس که توسط اسرائیل برای هدف قرار دادن ایران استفاده می شد.زمانی که ایرانی ها موشک و یا پهبادی به اسرائیل پرتاب می کردند سامانه های هشدار اولیه در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به اسرائیلی ها اخطار می دادند و وسط راه سامانه های آمریکایی و مرتبط با ناتو به مقابله می پرداختند و در نهایت آنهایی که به اسرائیل می رسیدند توسط سامانه های اسرائیل و آمریکا هدف قرار می گرفتند و علیرغم اینکه ایران پایگاه های نظامی اسرائیل را هدف قرار داده بود تا جنگنده های اسرائیلی نتوانند پرواز کنند و یا در حین برگشت فرودگاهی برای فرود آمدن پیدا نکنند اما انگلیسی ها پایگاه خود در قبرس را مثلا در اختیار جنگنده های اسرائیلی قرار داده بودند تا بدون نیاز به استفاده از پایگاه ها اسرائیل کار خود را انجام دهند.علاوه بر آن هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی و ناتو در آسمان عراق و منطقه کار سوخت رسانی به جنگنده ها و بمب افکن های اسرائیلی را انجام می دادند و حتی برخی شایعات درباره اینکه اسرائیلی ها از پایگاه های آمریکایی در عراق بدون اجازه دولت عراق ودیگر کشورهای منطقه استفاده کرده بودند نیز منتشر شده بود.اینبار با ورود مستقیم آمریکا به جنگ عملا دست ایران برای هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی باز شد و ایرانی ها به سرعت همه رادارها و سامانه های هشدار اولیه در کشورهای منطقه را هدف قرار دادند و نابود کردند.عملا به این شکل به قول معروف چشم های راداری دشمن دور تا دور ایران کور شد و امکان رصد تحرکات نظامی و پرتاب موشک ها و پهباد ها به حد اقل رسید.ایران همچنین یک جنگ الکترونیک راه انداخت که موجب آن شد بسیاری از سامانه های پارازیت انداز دشمن ناکام بمانند و علاوه بر آن چند ده هزار ماکت از هواپیما و تانک و پهباد و موشک و لانچر و... را در سرتاسر کشور پخش کرد تا دشمن نتواند متوجه شود کدام واقعی است و کدام ماکت است و عملا بیشترین اهدافی که توسط آمریکایی ها و اسرائیلی ها تا به حال هدف قرار گرفته شده همان ماکت ها بوده.ایران با حمله های متقطع به اسرائیل و پایگاه های آمریکایی و حتی ناو های آمریکایی کاری کرده که مدام سامانه های دفاعی آنها فعال باشد و طبق شواهد تعداد زیادی از این سامانه ها را موفق شده هدف قرار دهد و کاری کند که هزینه های آمریکایی ها و اسرائیلی ها به شدت بالا برود چون ایران در حمله های خود از موشک و پهباد های قدیمی و ارزان قیمت خود استفاده کرده در حالی که آمریکا و اسرائیل مجبور شده اند از مدرن ترین سامانه های خود استفاده کنند وعملا این کار منجر شده سامانه های دفاعی آمریکا و اسرائیل مصرف شوند در حالی که ایران هنوز موشک های اصلی خود راپرتاب نکرده.ایران همچنین منافع اقتصادی آمریکا در منطقه را نیز هدف قرار داده و تلاش دارد به این ترتیب نه فقط به نظامیان آمریکایی آسیب بزند بلکه به سرمایه گذاری های آمریکا در منطقه نیز آسیب بزند و کاری کند که جهانیان هزینه های اقتصادی جنگ را نیز متحمل شوند.در واقع به این ترتیب نیروهای مسلح ایران این پیغام را به منطقه و جهان ارسال کرده اند که اگر بنا نیست مردم ایران آرامش داشته باشند جهان هم آرامش نخواهد داشت و یا صلح باید برای همه باشد یا هیچ کس از گزند این ماجراجویی آمریکا و اسرائیل در امان نخواهد بود.ایرانی ها خوب می دانند بیشترین چیزی که می تواند آمریکا را تحت فشار قرار دهد بازگشت سربازان آمریکایی در تابوت ها و هزینه های اقتصادی که مردم آمریکا از بابت این ماجرا جویی متحمل خواهند شد و امروزه صداها در آمریکا بلند شده که چرا سربازان آمریکایی به خاطر منافع اسرائیل باید جانشان را از دست بدهند و مردم آمریکا متحمل هزینه های اقتصادی شوند.به این ترتیب عملا این ماجرا حتی به لابی های اسرائیلی در آمریکا نیز فشار می آورد و نفرت از اسرائیل در آمریکا را چند برابر می کند.طبق آماری که رسانه های آمریکا منتشر کرده اند در حال حاضر حد اکثر 27% مردم آمریکا از جنگ با ایران حمایت می کنند اما همین که بورس های آمریکا امروز دوشنبه باز شد طبق همین گزارش ها این نسبت هم به شدت کاهش یافته.از سوی دیگر ایرانی ها دارند کاری می کنند که اسرائیلی ها نتوانند از پناهگاه بیرون بیایند وبا حمله های پراکنده و غیر متمرکز خود به سمت اسرائیل کاری می کنند که اقتصاد اسرائیل فلج شوند و اعتراض های داخلی بر علیه نتانیاهو افزایش یابد.البته همه کارشناسان باور دارند که هنوز حمله های اصلی ایران شروع نشده و روز گذشته در کمال تعجب همه ملاحظه کردند که برای اولین بار ایران شهر قدس را هدف قرار داد، قبل تر ایران به دلایل مسایل دینی از هدف قرار دادن این شهر پرهیز می کرد، اما بعدا معلوم شد که ایرانی ها مکان سری جلسه هیات دولت کوچک اسرائیل را پیدا کرده اند و آنجا را هدف قرار داده اند و نتانیاهو و هیات دولت کوچک اسرائیل به سختی قبل از چند دقیقه از آن مکان خارج شده بودند.این مساله نشان می دهد که ایرانی ها استراتژی جدیدی مبنی بر هدف قرار دادن نتانیاهو و مقامات ارشد اسرائیل را نیز در دستور کار خود قرار داده اند و عملا به این دلیل نتانیاهو روز گذشته دستور داد تا اطلاع ثانوی جلسه های هیات دولت اسرائیل به صورت تلفنی برگزار شود.ورود همپیمانان ایران در منطقه هم این بیم را ایجاد می کند که ماجرا بسیار وسیع تر شود و حمله به اسرائیل و آمریکا از این پس از چندین طرف انجام شود.آمریکایی ها برای اینکه ناوهایشان دور از دسترس موشک های ایران باشند آنها را در دریای مدیترانه و جنوب شبه جزیره هند مستقر کرده اند اما روز گذشته اعتراف کردند که موشک های ایرانی جای ناو لینکلن را پیدا کرده اند و به آن حمله نموده اند.ایران ادعا کرده ناو مورد اصابت قرار گرفته و آمریکایی ها ادعا کرده اند که به ناو نخورده اند، مهم نیست، مهم این است که ایران موفق شده این ناو گروه را رصد کند و اگر اینبار هم نتوانسته باشد آن راهدف قرار دهد دفعه بعد هدف قرار می دهد.در دریای مدیترانه هم به همین ترتیب، موشک هایی که به قبرس و جنوب شبه جزیره هند می رسد خیلی راحت می تواند به دریای مدیترانه برسد و قطعا ایرانی ها ناوگروه های آمریکایی در دریای مدیترانه را نیز رصد کرده اند و احتمالا یا خود یا متحدانشان آنها را هدف قرار خواهند داد.امروز هم که طبق گزارش های رسانه ها چند جنگنده اف 15 آمریکا و یا اسرائیل در محدوده کویت و قبل از ورود به ایران هدف اصابت موشک های ایرانی قرار گرفتند و نابود شدند و این هم تحولی بزرگ به حساب می آید که نشان می دهد پس از نابودی رادارهای آمریکایی در منطقه حالا دست موشک های زمین به هوای ایرانی هم باز شده.همه اینها به کنار، ترور رهبر انقلاب اسلامی موجب ایجاد و انزجار جهانی و منطقه ای بر علیه آمریکا گشته و دیدیم که از پاکستان و اندونزی و مالزی گرفته تا عراق و لبنان و دیگر کشورها علاقه مندان به رهبر انقلاب به سفارت خانه های آمریکا حمله ور شده اند.امروز هم که گزارش هایی در باره به آتش کشیده شدن سفارت آمریکا در کویت و کراچی پاکستان و... منتشر شده و چند سفارت خانه آمریکا در کشورهای منطقه تقاضا کرده اند که دولت های این کشورها آب و غذا و آذوقه به آنها برسانند چون دیپلمات ها و کارمندان این سفارتخانه ها جرئت خروج از سفارت را ندارند.عملا می توان گفت آمریکا و اسرائیل حمله به ایران را شروع کردند اما امروزه آمریکا متوجه شده که در چه مخمصه ای گیر کرده چون نه فقط نظامیان و منافع اقتصادی آمریکا بلکه حتی دیپلمات ها و شهروندان آمریکایی در کل منطقه در معرض خطر قرار گرفته اند و دیگر آمریکا نمی تواند از چهارهزار و پانصد ملیارد دلار قرارداد هایی که با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امضا کرده بهره ببرد.

