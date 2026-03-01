https://spnfa.ir/20260301/شهادت-رهبر-ایران--28257327.html

کارشناس: شهادت رهبر ایران

آنهایی که با اعتقادات و باورهای ایدئولوژیک اسلامگرایان و مخصوصا تشیع آشنایی دارند به خوبی می دانند که شهادت بالاترین مقامی است که یک انسان می تواند به آن نایل... 01.03.2026, اسپوتنیک ایران

همه آنهایی که آیت الله خامنه ای را می شناختند چه موافق او بودند چه مخالف اذعان دارند که تاریخ نام او را به عنوان چهره ای ماندگار ثبت خواهد کرد، فردی که ایران را پس از پایان جنگ ایران و عراق بدون هیچ امکانات دفاعی تحویل گرفت و موفق شد بعد از 2500 سال اقتدار ایران را به دریای مدیترانه و دریای سرخ برساند و امروزه ایران با اقتدار در مقابل آمریکا و اسرائیل بتواند بایستد زمان شهادت اش هم با اقتدار مانند کوه در محل کار خود ایستاده بود و در پناهگاه پنهان نشده بود.ما در تاریخ خودمان شخصیتهای زیادی را داریم که در زمانشان مردم گول دشمنان را خوردند و در حق آنها اجحاف کردند ولی بعدها همان مردم به اشتباه خود پی بردند و نام آنها را در تاریخ خود ثبت کردند.شاید بسیاری از جوانان ما این را ندانند که زمانی دشمنان ملت ایران مردم را بر علیه افرادی مانند نادرشاه افشار، امیر کبیر، مصدق و ... تحریک کردند و بسیاری نادانان حتی زمانی که این بزرگمردان به قتل رسیدند شادی کردند ولی بعدها خود همان ها بیشترین تاوان را به دلیل این اشتباهات دادند.همانگونه که آیت الله خامنه ای در حیات خود موجبات اقتدار ایران در جهان را ایجاد کرده بود شهادت اش هم کل جهان را تحت تاثیر قرار داد.آن ساده لوحان که فکر می کنند با به شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی در ایران موجبات تضعیف نظام جمهوری اسلامی را فراهم کرده اند چند صباحی باید صبر کنند.امروز از شرق تا غرب جهان حمله به سفارت های آمریکا شروع شده و در بسیاری از کشورها که طرفداران آیت الله خامنه ای حضور دارند به سفارت خانه های آمریکا حمله شده است.در ایران هم که دیدیم، شهادت آیت الله خامنه ای موجب آن شد که فضای دو دستگی که آمریکا و اسرائیل تلاش داشتند طی چند ماه اخیر ایجاد کنند به فضای وحدت ملی تبدیل شود و از این پس دیگر هر کس بخواهد شعار هنجار شکنانه بدهد و یا رفتاری هنجار شکنانه داشته باشد در معرض مقابله با خشم مردمی خواهد بود.اظهارات اخیر نتانیاهو مبنی بر دعوت ایرانی ها به شورش می تواند مزید بر علت باشد چرا که قطعا در چنین شرایطی با هر کس حتی اعتراض مسالمت آمیز هم داشته باشد به عنوان جاسوس اسرائیل برخورد خواهد شد و دیگر با هیچ کس که جاسوس اسرائیل ویا آمریکا تلقی شود مماشات نخواهد شد.البته به نظر می رسد هدف نتانیاهو از این اظهارات هم همین بود، یعنی می خواهد برخی گول بخورند بروند در خیابان ها و کشته شوند تا فضای داخلی کشور را ملتهب کند و یا اینکه برخی بروند در خیابان ها رفتارهای هنجارشکنانه نشان دهند تا در مقابل مردم قرار گیرند و در این راستا شاید هم برخی را مامور کنند تا این کارها را انجام دهد، همه در این شرایط باید حواسشان جمع باشد که اهداف دشمن چیست.اما نکته بسیار مهم در این ترور این است که قطعا احتمالا ایرانی ها برنامه هایی برای انتقام از آمریکا و اسرائیل خواهند داشت و به خوبی می دانند که آمریکا و اسرائیل خود را آماده واکنش نموده اند، پس واکنش آنگونه که آمریکا و اسرائیل تصور می کنند نخواهد بود.احتمال اینکه عملیات خونخواهی و انتقام از مقامات آمریکایی و اسرائیلی راه بیافتد بسیار زیاد خواهد بود و از سوی دیگر قطعا ایرانی ها هر جایی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها حضور دارند راهدف قرار خواهند داد.طبق آنچه ایران اعلام کرد روز گذشته که روز اول جنگ بود دیدیم که ایرانی ها همه رادارهای دوربرد آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند و مراکز و هتل هایی که مزدوران آمریکا و اسرائیل در کشورهای همجوار آن سکونت داشتند را هدف قرار دادند.طبق گزارش رسانه های کشورهای عربی چند سامانه راداری دوربرد آمریکایی کاملا منهدم شده و این سامانه ها مسئولیت آن را داشتند که تحرکات نظامی در ایران را رصد کنند و همین که موشک های ایرانی به سمت اسرائیل پرتاب شوند به اسرائیلی ها اخطار دهند.به گزارش خبرنگارانی که در اسرائیل حضور دارند قبلا در جنگ 12 روزه شهروندان اسرائیل حدود 10 دقیقه قبل از اصابت موشک ها اخطار دریافت می کردند که به پناهگاه بروند اما پس از هدف قرار گرفتن این سامانه ها دیگر اخطار دریافت نمی کنند.این یعنی اگر ایران تصمیم بگیرد حمله انتقامی خود را انجام دهد دیگر امکان اخطار به اسرائیلی ها وجود ندارد.همچنین علیرغم اینکه آمریکایی ها تلاش دارند ناو های خود را در حد ممکن از ایران دور کنند اما هر چه قدر هم که دور بروند سر فرصت مناسب احتمالا ایرانی ها آنها را هدف قرار خواهند داد.ولی نکته بسیار مهم تر این است که پس از ترور آیت الله خامنه ای احتمالا دیگر بحث به هدف قرار دادن پایگاه ها و نیروهای آمریکایی محدود نخواهد شد و چون ایرانی ها می دانند درد آمریکا الان مسایل اقتصادی است به سمت هدف قرار دادن همه پروژه ها و منافع اقتصادی آمریکایی ها در منطقه روی بیاورند.

