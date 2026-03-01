ایران
آخرین اخبار از درگیری اسرائیل و ایران: آیت‌الله مکارم شیرازی حکم جهاد علیه آمریکا و اسرائیل داد
آخرین اخبار از درگیری اسرائیل و ایران: آیت‌الله مکارم شیرازی حکم جهاد علیه آمریکا و اسرائیل داد
اسپوتنیک ایران
در حدود ساعت ۹ صبح روز شنبه، انفجارهای متعددی در تهران رخ داده است. اسراییل اعلام کرد که حملات پیشگیرانه ای را علیه برخی اهداف در ایران انجام داده است . 01.03.2026, اسپوتنیک ایران
آخرین اخبار از درگیری اسرائیل و ایران: آیت‌الله مکارم شیرازی حکم جهاد علیه آمریکا و اسرائیل داد

08:48 01.03.2026 (بروز رسانی شده: 13:37 01.03.2026)

این خبر تکمیل می شود...
در حدود ساعت ۹ صبح روز شنبه، انفجارهای متعددی در تهران رخ داده است. اسراییل اعلام کرد که حملات پیشگیرانه ای را علیه برخی اهداف در ایران انجام داده است .
فهرست مطالب
ابتدا جدیدها ابتدا قدیمی ها
16:17 01.03.2026
لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به کشورهای منطقه گفت: ما قصد تعرض به شما را نداریم. اما وقتی که از پایگاه‌های کشور شما علیه ما استفاده می‌شود و آمریکا با همین نیروهایش در منطقه عملیات می‌کند، ما آنها را مورد هدف قرار می‌دهیم. این پایگاه‌ها خاک این کشورها نیست، خاک آمریکا است.
16:00 01.03.2026
روابط عمومی سپاه پاسداران اطلاع داد: از لحظاتی قبل موج هفتم و هشتم وعده صادق ۴ علیه دشمن، به صورت گسترده آغاز شده است
15:40 01.03.2026
نفتکش متخلفی که در تلاش برای عبور غیرمجاز از تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و در حال غرق شدن است.
15:39 01.03.2026
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دولت ایالات متحده از ابزارهای هوش مصنوعی شرکت مستقر در سان‌فرانسیسکو، Anthropic در حملات به ایران استفاده کرده است.
14:19 01.03.2026
در عمان، بندر دقم و یک نفتکش با پرچم پالائو در سواحل آن مورد حمله پهپادی قرار گرفتند. چهار نفر در کشتی و یک نفر در بندر مجروح شدند.
14:09 01.03.2026
پیام تسلیت ولادیمیر پوتین برای کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی
🔸پوتین در رابطه با کشته شدن سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت خود را به پزشکیان ابراز کرد.
🔸رئیس جمهور روسیه مرگ آیت الله خامنه ای را یک قتل وحشیانه توصیف کرد که ناقض تمام موازین اخلاق انسانی و قوانین بین المللی است.
13:36 01.03.2026
آیت‌الله مکارم شیرازی حکم جهاد علیه آمریکا و اسرائیل داد
13:36 01.03.2026
صدای چند انفجار مهیب ناشی از حمله موشکی و هوایی در تهران محدوده سیدخندان و چهار راه قصر به گوش رسید.
13:36 01.03.2026
تجمع مردم در میدان انقلاب تهران بعد از خبر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی
13:36 01.03.2026
پیام تسلیت رئیس جمهور ایران به دنبال خبر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی
با کمال اندوه و تأثر و تأسف فرمانده بزرگ امت اسلام، رهبر عالی‌قدر و معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای به دست شقی‌ترین اشقیای عالم، به شهادت رسید. این رخداد بزرگترین ابتلای امروز جهان اسلام است. ترور عالی‌ترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و زعیم و مرجع برجسته جهان تشیع، توسط محور منحوس امریکایی- صهیونی اعلام جنگ آشکار با مسلمانان خصوصا شیعیان اقصی نقاط عالم محسوب می‌شود.
12:09 01.03.2026
در پی حملات روز شنبه اسرائیل، سردار سرلشکررضاییان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، کشته شد.
11:56 01.03.2026
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفت: هیچ ناو آمریکایی دیگر اجازه ورود به خلیج فارس را ندارد.
11:40 01.03.2026
سردار احمد وحیدی به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران ایران تعیین شد.
11:38 01.03.2026
روابط عمومی سپاه اطلاع داد که پدافندهوافضای سپاه پاسداران پهپاد فوق پیشرفته MQ9 ارتش امریکا را با سامانه های پدافند پیشرفته نوین و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در منطقه عمومی جنوب کشور مورد هدف قرار داده و متلاشی ساختند.
11:27 01.03.2026
پایگاه های آمریکا توسط جنگنده های ارتش ایران بمباران شدند.
11:08 01.03.2026
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در پی اعلام خبر درگذشت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، معترضان به کنسولگری آمریکا در کراچی پاکستان حمله کرده و تعدادی کشته و زخمی شده‌اند.
10:40 01.03.2026
درگیری‌هایی بین پلیس و معترضانی که به سمت سفارت آمریکا در بغداد، عراق در حرکت بودند، رخ داد. صدها نفر پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر درگذشت علی خامنه‌ای، رهبر ایران،در خیابان‌ها تجمع کردند.
معترضان با تکان دادن پرچم‌های حزب‌الله، تلاش کردند وارد منطقه سبز یعنی محل استقرار هیئت‌های دیپلماتیک خارجی، از جمله سفارت آمریکا، شوند.
10:27 01.03.2026
خبرگزاری های داخل ایران اسلامی فرماندهان کشته شده در حمله روز شنبه اسرائیل به ایران را اعلام کردند:
🔸 امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح
🔸سردار سپهبد محمد پا کپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
🔸امیر دریاسالار علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع
🔸امیر سرلشكر عزیز نصیرزاده وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح
10:24 01.03.2026
تازه‌ترین تصویر از موقعیت کشتی‌ها در اطراف تنگه هرمز نشان می دهد که اکثر کشتی‌ها (به جز ناوگان خود ایران و چین) در دو طرف تنگه توقف کرده‌اند.این کشتی ها حاضر به قبول ریسک و عبور از تنگه هرمز نیستند.
09:57 01.03.2026
ترامپ در شبکه اجتماعی TruthSocial نوشت: "ایران همین الان گفت که امروز حمله بسیار سختی خواهد کرد، سخت‌تر از همیشه. اما آنها نباید این کار را انجام دهند، وگرنه ما با قدرتی بی‌سابقه به آنها حمله خواهیم کرد، از نوعی که قبلاً هرگز استفاده نشده است."
