گزارش و تحلیل
کارشناس: نقش میانجی گری همسایگان در تنش افغانستان و پاکستان
کارشناس: نقش میانجی گری همسایگان در تنش افغانستان و پاکستان
28.02.2026
گزارش و تحلیل
دکتر کیومرث یزدان پناه، استاد و کارشناس ارشد مسائل افغانستان، در خصوص درگیری میان افغانستان و پاکستان، تبعات آن و راهکار های پیشگیری از افزایش تنش در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: هر چه دامنه جنگ گسترش یابد، شرایط برای همسایگان به ویژه ایران که همواره ضربه‌گیر مسائل داخلی افغانستان بوده، دشوارتر خواهد شد. باوجود مشکلاتی که هم‌اکنون نیز حضور مهاجران افغان برای ایران ایجاد کرده، ادامه جنگ می‌تواند سیل جدیدی از آوارگان را به سوی ایران سرازیر کند که با توجه به شرایط خاص کشور، بار امنیتی مضاعفی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، استمرار این جنگ – که امسال برای سومین بار رخ می‌دهد – بی‌ثباتی امنیتی در جنوب آسیا را تشدید کرده و ممکن است واکنش هند را برانگیزد. این مسئله می‌تواند ابعاد خطرناکی برای پاکستان داشته باشد، چراکه هند و پاکستان نیز امسال یک بار دیگر وارد رویارویی سختی شدند و هر لحظه امکان درگیری دوباره میان آنها وجود دارد. وی افزود: در نهایت، پاکستان و افغانستان باید عقلانیت ژئوپلیتیک را در دستور کار قرار دهند. جنگ راه حل نیست و تداوم آن هزینه‌های دو کشور را در همه ابعاد افزایش داده و حتی ممکن است به سقوط ژئوپلیتیک آن‌ها منجر شود. دکتر کیومرث یزدان پناه، استاد و کارشناس ارشد مسائل افغانستان، راهکار برون‌رفت از این فضای تنش‌آلود، را درک شرایط کنونی افغانستان توسط پاکستان دانست و بیان کرد: پاکستان باید بپذیرد که به تنهایی نمی‌تواند مسائل پیچیده با طالبان را حل کند. به نظر می‌رسد در پیش گرفتن یک روند اجماعی و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگانی مانند ایران، چین و حتی روسیه، می‌تواند به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این زخم کهنه و چندلایه کمک کند. زیرا هرچه تنش رسمی میان دو کشور افزایش یابد، گروه‌های تروریستی فعال در منطقه از آب گل‌آلود ماهی گرفته و شرایط را به سمت خارج شدن کنترل بخش‌های قابل‌توجهی از مناطق مرزی و عمق استراتژیک دو کشور سوق خواهند داد. وی تاکید داشت: باید در نظر داشت که دو هفته درگیری می‌تواند به دو دهه چالش در مناطق مرزی و امنیت متقابل دو کشور بینجامد. این یکی از مهم‌ترین پیامدهای این جنگ است. بنابراین هرچه زودتر گزینه‌های غیرنظامی جایگزین رویکردهای نظامی شود، هم به سود اسلام‌آباد، هم کابل و هم کل منطقه خواهد بود.
کارشناس: نقش میانجی گری همسایگان در تنش افغانستان و پاکستان

00:05 28.02.2026 (بروز رسانی شده: 00:23 28.02.2026)
شیوا آبشناس
استاد و کارشناس ارشد مسائل افغانستان: بهتر آن است که دو کشور برای پرهیز از افزایش هزینه‌ها و گرفتار آمدن در سرنوشتی نافرجام، به توافقی مشترک دست یابند: کنترل گذرگاه‌های مرزی، حرکت به سوی همکاری‌های اقتصادی و تجاری که زمینه‌های آن وجود دارد، و همچنین بهره‌گیری از همگرایی‌های فرهنگی. وضع موجود نه به سود پاکستان است، نه افغانستان و نه کل منطقه.
دکتر کیومرث یزدان پناه، استاد و کارشناس ارشد مسائل افغانستان، در خصوص درگیری میان افغانستان و پاکستان، تبعات آن و راهکار های پیشگیری از افزایش تنش در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: هر چه دامنه جنگ گسترش یابد، شرایط برای همسایگان به ویژه ایران که همواره ضربه‌گیر مسائل داخلی افغانستان بوده، دشوارتر خواهد شد. باوجود مشکلاتی که هم‌اکنون نیز حضور مهاجران افغان برای ایران ایجاد کرده، ادامه جنگ می‌تواند سیل جدیدی از آوارگان را به سوی ایران سرازیر کند که با توجه به شرایط خاص کشور، بار امنیتی مضاعفی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، استمرار این جنگ – که امسال برای سومین بار رخ می‌دهد – بی‌ثباتی امنیتی در جنوب آسیا را تشدید کرده و ممکن است واکنش هند را برانگیزد. این مسئله می‌تواند ابعاد خطرناکی برای پاکستان داشته باشد، چراکه هند و پاکستان نیز امسال یک بار دیگر وارد رویارویی سختی شدند و هر لحظه امکان درگیری دوباره میان آنها وجود دارد.
وی افزود: در نهایت، پاکستان و افغانستان باید عقلانیت ژئوپلیتیک را در دستور کار قرار دهند. جنگ راه حل نیست و تداوم آن هزینه‌های دو کشور را در همه ابعاد افزایش داده و حتی ممکن است به سقوط ژئوپلیتیک آن‌ها منجر شود.
دکتر کیومرث یزدان پناه، استاد و کارشناس ارشد مسائل افغانستان، راهکار برون‌رفت از این فضای تنش‌آلود، را درک شرایط کنونی افغانستان توسط پاکستان دانست و بیان کرد: پاکستان باید بپذیرد که به تنهایی نمی‌تواند مسائل پیچیده با طالبان را حل کند. به نظر می‌رسد در پیش گرفتن یک روند اجماعی و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگانی مانند ایران، چین و حتی روسیه، می‌تواند به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این زخم کهنه و چندلایه کمک کند. زیرا هرچه تنش رسمی میان دو کشور افزایش یابد، گروه‌های تروریستی فعال در منطقه از آب گل‌آلود ماهی گرفته و شرایط را به سمت خارج شدن کنترل بخش‌های قابل‌توجهی از مناطق مرزی و عمق استراتژیک دو کشور سوق خواهند داد.
وی تاکید داشت: باید در نظر داشت که دو هفته درگیری می‌تواند به دو دهه چالش در مناطق مرزی و امنیت متقابل دو کشور بینجامد. این یکی از مهم‌ترین پیامدهای این جنگ است. بنابراین هرچه زودتر گزینه‌های غیرنظامی جایگزین رویکردهای نظامی شود، هم به سود اسلام‌آباد، هم کابل و هم کل منطقه خواهد بود.
