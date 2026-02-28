https://spnfa.ir/20260228/انتحار-اتمی-درعملیات-ویژه-اوکراین-تلاش-برای-تغییر-موازنه-قدرت-با-روسیه-28200128.html
کارشناس: انتحار اتمی درعملیات ویژه اوکراین، تلاش برای تغییر موازنه قدرت با روسیه
کارشناس: انتحار اتمی درعملیات ویژه اوکراین، تلاش برای تغییر موازنه قدرت با روسیه
اسپوتنیک ایران
کارشناس روابط بین الملل: در سایه عملیات ویژه اوکراین "موازنه وحشت" بین شرق و غرب تغییر کرده است. 28.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-28T00:45+0330
2026-02-28T00:45+0330
2026-02-28T00:47+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/13/28070665_0:13:800:463_1920x0_80_0_0_4f5171d5fa17867303fac91562bd9d09.jpg
علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل در گفت و گو با خبرنگار اسپوتنیک، گفت: شکل و فرم سنتی موازنه قدرت در کلوپ قدرتمندان متاثر از آنچه که در میدان می گذرد دچار تغییر و تحول شده است. وی در ادامه افزود: اگرچه تکنولوژی های نظامی یک مولفه بنیادین محسوب می شود اما نظام بازدارندگی هسته ای عملا در نقطه فروپاشی قرار گرفته است ؛ وضعیتی که دامنه آن در روابط بین الملل سنگینی می کند. پیشنهاد بریتانیا و فرانسه نه یک کنش نظامی، بلکه یک "دیپلماسی انتحاری" برای حفظ موجودیت اروپا در آستانه بازگشت احتمالی ترامپ است. اروپا حس میکند در صورت معامله احتمالی "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه دچار یک فروپاشی در قلب ساختار روابط بین الملل خواهد شد. نکته اینجاست که بریتانیا ، فرانسه و در نهایت آلمان نمی خواهند " گروگان ژئوپولیتیک" ذیل دکترین "جیمز مونرو" تبدیل شوند. این کارشناس روابط بین الملل در ادامه افزود: گرایش اروپا به ارتش مشترک مستقل از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اگرچه یک هدف گذاری ویژه محسوب می شود اما مدل رفتار "یکجانبه گرایانه" ترامپ آنها را ناگزیر به تغییر پارادایم امنیتی در حوزه های مختلف کرده است. فرانسه و بریتانیا به عنوان متحدین اروپایی برای "تعریف پرستیژ" و مرزبندی امنیتی مستلزم توسعه زرادخانه های اتمی هستند. ودایع با اشاره به هزینه های سنگین عملیات ویژه اوکراین برای اروپا گفت: مدل تجاری سازی امنیت ترامپ و چالش "گرینلند" ، انگلیس و فرانسه با طرح "گزینه اتمی در اوکراین"، قصد دارند عرصه جدیدی برای تقابل با روسیه تعریف کنند. اروپا می خواهد القا کند که حاضر به پرداخت هزینه های آخرالزمانی است. هدف گذاری پنهان اروپا این است که واشنگتن را در وضعیتی قرار دهد که راهی جز حمایت تسلیحاتی از عملیات ویژه اوکراین نداشته باشد. هشدار درباره فروپاشی نظام منع اشاعهودایع ضمن ابراز نگرانی درباره فروپاشی نظام بازدارندگی هسته ای، گفت: استقرار کلاهکهای اتمی در اوکراین، به معنای پایان قطعی "دوره بازدارندگی کلاسیک" و ورود به عصر "بینظمی مطلق"است. رقابت تسلیحات اتمی بین شرق و غرب یک وضعیت مهلک است که دامنه تنش هسته ای را به عمق خاک اروپا می کشاند.علاوه بر این، وقتی نظام منع اشاعه (NPT) فرو بپاشد، نه تنها در اروپا، بلکه در خاورمیانه و شرق آسیا نیز مسابقه تسلیحاتی اتمی آغاز میشود. در این وضعیت، پیشبینی رفتار بازیگران غیرممکن شده و جهان از حالت "دو قطبی منظم" به حالت "آشوب چندقطبی" سقوط میکند. ودایع هرگونه خطای محاسباتی در لایههای میانی فرماندهی، را منجر به یک جرقه خودکار اتمی توصیف کرد تا در نهایت طعم اورانیوم گداخته به یک کابوس همیشگی تبدیل شود، و اظهار داشت: نظام بینالملل از سال 1945 تاکنون بر پایه "بازدارندگی کلاسیک" (ترس متقابل از نابودی تضامنی) استوار بوده است.استقرار کلاهک اتمی در اوکراین، این توازن را به هم میزند؛ زیرا اوکراین عضوی از کلوب رسمی هستهای نیست و مرز مستقیم با روسیه دارد. این اقدام، "فاصله زمانی" برای تصمیمگیری در مواقع بحرانی را به حداقل (چند دقیقه) میرساند و عملاً فلسفه بازدارندگی (که بر پایه زمان و محاسبات عقلانی است) را نابود میکند.بازتاب تند کرملین این کارشناس روابط بین الملل در تحلیل واکنش مسکو بیان کرد: مبتنی بر دکترین هسته ای روسیه ، واکنش کرملین نسبت به تسلیح اوکراین به تسلیحات اتمی تند خواهد بود. تغییر فاز تسلیحات اتمی تاکتیکی روسیه در مرزهای شرقی ناتو یک اقدام محتمل است؛اتفاقی که لزوما مطلوب آمریکا نیست. طبق دکترین بازنگری شده روسیه، هرگونه حمایت هستهای از یک کشور غیرهستهای برای حمله به روسیه، به مثابه "حمله مشترک" تلقی میشود. استقرار سلاح اتمی در اوکراین، روسیه را به فاز "تغییر آرایش تسلیحات تاکتیکی" در مرزهای لهستان و کشورهای بالتیک میبرد. این یعنی بمبهای اتمی کوچک (تاکتیکی) از انبارها خارج و روی لانچرها سوار میشوند؛ وضعیتی که جهان را به لبه پرتگاه جنگ جهانی سوم میکشاند. ودایع افزود: واشنگتن نگران است که انگلیس و فرانسه با این اقدام، کنترل بحران اوکراین را از دست دولت آمریکا خارج کنند. آمریکا همواره مایل است فرمانده (Conductor) ارکستر عملیات ویژه در اوکراین باشد. اگر انگلیس و فرانسه بهطور مستقل اقدام به اتمی کردن اوکراین کنند، عملاً حق تصمیمگیری برای "صلح یا جنگ" را از واشنگتن سلب کردهاند. این یعنی آمریکا ممکن است ناخواسته و بدون برنامهریزی قبلی، به خاطر یک اقدام از سوی متحدانش، وارد یک رویارویی اتمی با روسیه شود. وی در ادامه اظهار داشت: هدف گذاری مشخص پنتاگون این است که روسیه در عملیات ویژه اوکراین درگیر"فرسایش کنترل شده" باشد نه "انفجار اتمی" که میتواند خاک آمریکا را هم تهدید کند. آمریکا این اقدام را یک "ماجراجویی قارهای" میبیند که میتواند استراتژی بزرگ (Grand Strategy) واشنگتن را به هم بریزد. ودایع در تشریح "پلکان تنش" بیان کرد: در عین حال ، نباید دچار این سوءبرداشت شد که استقرار کلاهکهای اتمی، لزوماً به معنای انفجار فوری است. ما پیش از رسیدن به نقطه ذوب، با یک "دوره گذار در منطقه خاکستری" روبرو خواهیم بود. روسیه پیش از آنکه ماشه نهایی را بچکاند، زرادخانه جنگ هیبریدی خود را فعال میکند؛ از فلج کردن زیرساختهای حیاتی اروپا در فضای سایبر تا "کدگذاریهای تهدیدآمیز" در کابلهای مخابراتی اطلس. در واقع، پیشنهاد لندن و پاریس، نه آغاز جنگ اتمی، بلکه آغاز "پوکر تاریک" در لایههای زیرین بازدارندگی است. بازدارندگی پیش دستانه در آستانه بهار ودایع با اشاره به وضعیت عملیات ویژه زمستانه گفت: تجربه 4 سال گذشته عملیات ویژه اوکراین نشان می دهد که عملیات ویژه بهاره اصولا میزان زد و خوردها در میدان نبرد به شکل تساعدی افزایش پیدا می کند. در نگاهی متفاوت می توانیم بگویی که تهدید به تسلیح اوکراین دارای ارتباط ویژه با شرایط پیش رو دارد. وی تاکید کرد: با نزدیک شدن به بهار و احتمال آغاز آفند بزرگ روسیه، اروپا با کارت اتمی قصد دارد جلوی پیشروی سرنوشتساز ارتش پوتین را بگیرد. هرگاه جبهه غرب در نبرد زمینی (میدان) دچار بنبست میشود، به سمت "تهدیدهای نامتقارن اتمی" کوچ میکند تا موازنه قدرت را به صورت مصنوعی حفظ کند. این اقدام نشاندهنده هراس غرب از نتایج عملیات ویژه بهاره است. در تحلیل نهایی، استقرار احتمالی سلاح اتمی در اوکراین، "قمار بزرگ بازندگان" است. وقتی دیپلماسی در بنبست قرار میگیرد و میدان به نفع یکی از طرفین سنگینی میکند، "عقلانیت استراتژیک" جای خود را به "انتحار اتمی" میدهد. از دید او، جهان در آستانه بهار 2026، نه منتظر شکوفهها، بلکه منتظر نتیجه این "رولت اتمی" میان پایتختهای اروپایی و کرملین است.
https://spnfa.ir/20260224/28130966.html
https://spnfa.ir/20260223/28129637.html
https://spnfa.ir/20260223/28129637.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/13/28070665_83:0:718:476_1920x0_80_0_0_cd305f30d28e5b879a6a260ee832bf4f.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
کارشناس: انتحار اتمی درعملیات ویژه اوکراین، تلاش برای تغییر موازنه قدرت با روسیه
00:45 28.02.2026 (بروز رسانی شده: 00:47 28.02.2026)
کارشناس روابط بین الملل: در سایه عملیات ویژه اوکراین "موازنه وحشت" بین شرق و غرب تغییر کرده است.
علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل در گفت و گو با خبرنگار اسپوتنیک، گفت: شکل و فرم سنتی موازنه قدرت در کلوپ قدرتمندان متاثر از آنچه که در میدان می گذرد دچار تغییر و تحول شده است.
وی در ادامه افزود: اگرچه تکنولوژی های نظامی یک مولفه بنیادین محسوب می شود اما نظام بازدارندگی هسته ای عملا در نقطه فروپاشی قرار گرفته است ؛ وضعیتی که دامنه آن در روابط بین الملل سنگینی می کند. پیشنهاد بریتانیا و فرانسه نه یک کنش نظامی، بلکه یک "دیپلماسی انتحاری" برای حفظ موجودیت اروپا در آستانه بازگشت احتمالی ترامپ است.
اروپا حس میکند در صورت معامله احتمالی "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه دچار یک فروپاشی در قلب ساختار روابط بین الملل خواهد شد. نکته اینجاست که بریتانیا ، فرانسه و در نهایت آلمان نمی خواهند " گروگان ژئوپولیتیک" ذیل دکترین "جیمز مونرو" تبدیل شوند.
این کارشناس روابط بین الملل در ادامه افزود: گرایش اروپا به ارتش مشترک مستقل از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اگرچه یک هدف گذاری ویژه محسوب می شود اما مدل رفتار "یکجانبه گرایانه" ترامپ آنها را ناگزیر به تغییر پارادایم امنیتی در حوزه های مختلف کرده است. فرانسه و بریتانیا به عنوان متحدین اروپایی برای "تعریف پرستیژ" و مرزبندی امنیتی مستلزم توسعه زرادخانه های اتمی هستند.
ودایع با اشاره به هزینه های سنگین عملیات ویژه اوکراین برای اروپا گفت: مدل تجاری سازی امنیت ترامپ و چالش "گرینلند" ، انگلیس و فرانسه با طرح "گزینه اتمی در اوکراین"، قصد دارند عرصه جدیدی برای تقابل با روسیه تعریف کنند. اروپا می خواهد القا کند که حاضر به پرداخت هزینه های آخرالزمانی است. هدف گذاری پنهان اروپا این است که واشنگتن را در وضعیتی قرار دهد که راهی جز حمایت تسلیحاتی از عملیات ویژه اوکراین نداشته باشد.
هشدار درباره فروپاشی نظام منع اشاعه
ودایع ضمن ابراز نگرانی درباره فروپاشی نظام بازدارندگی هسته ای، گفت: استقرار کلاهکهای اتمی در اوکراین، به معنای پایان قطعی "دوره بازدارندگی کلاسیک" و ورود به عصر "بینظمی مطلق"است. رقابت تسلیحات اتمی بین شرق و غرب یک وضعیت مهلک است که دامنه تنش هسته ای را به عمق خاک اروپا می کشاند.علاوه بر این، وقتی نظام منع اشاعه (NPT) فرو بپاشد، نه تنها در اروپا، بلکه در خاورمیانه و شرق آسیا نیز مسابقه تسلیحاتی اتمی آغاز میشود. در این وضعیت، پیشبینی رفتار بازیگران غیرممکن شده و جهان از حالت "دو قطبی منظم" به حالت "آشوب چندقطبی" سقوط میکند.
ودایع هرگونه خطای محاسباتی در لایههای میانی فرماندهی، را منجر به یک جرقه خودکار اتمی توصیف کرد تا در نهایت طعم اورانیوم گداخته به یک کابوس همیشگی تبدیل شود، و اظهار داشت: نظام بینالملل از سال 1945 تاکنون بر پایه "بازدارندگی کلاسیک" (ترس متقابل از نابودی تضامنی) استوار بوده است.استقرار کلاهک اتمی در اوکراین، این توازن را به هم میزند؛ زیرا اوکراین عضوی از کلوب رسمی هستهای نیست و مرز مستقیم با روسیه دارد. این اقدام، "فاصله زمانی" برای تصمیمگیری در مواقع بحرانی را به حداقل (چند دقیقه) میرساند و عملاً فلسفه بازدارندگی (که بر پایه زمان و محاسبات عقلانی است) را نابود میکند.
این کارشناس روابط بین الملل در تحلیل واکنش مسکو بیان کرد: مبتنی بر دکترین هسته ای روسیه ، واکنش کرملین نسبت به تسلیح اوکراین به تسلیحات اتمی تند خواهد بود. تغییر فاز تسلیحات اتمی تاکتیکی روسیه در مرزهای شرقی ناتو یک اقدام محتمل است؛اتفاقی که لزوما مطلوب آمریکا نیست. طبق دکترین بازنگری شده روسیه، هرگونه حمایت هستهای از یک کشور غیرهستهای برای حمله به روسیه، به مثابه "حمله مشترک" تلقی میشود. استقرار سلاح اتمی در اوکراین، روسیه را به فاز "تغییر آرایش تسلیحات تاکتیکی" در مرزهای لهستان و کشورهای بالتیک میبرد. این یعنی بمبهای اتمی کوچک (تاکتیکی) از انبارها خارج و روی لانچرها سوار میشوند؛ وضعیتی که جهان را به لبه پرتگاه جنگ جهانی سوم میکشاند.
ودایع افزود: واشنگتن نگران است که انگلیس و فرانسه با این اقدام، کنترل بحران اوکراین را از دست دولت آمریکا خارج کنند. آمریکا همواره مایل است فرمانده (Conductor) ارکستر عملیات ویژه در اوکراین باشد. اگر انگلیس و فرانسه بهطور مستقل اقدام به اتمی کردن اوکراین کنند، عملاً حق تصمیمگیری برای "صلح یا جنگ" را از واشنگتن سلب کردهاند. این یعنی آمریکا ممکن است ناخواسته و بدون برنامهریزی قبلی، به خاطر یک اقدام از سوی متحدانش، وارد یک رویارویی اتمی با روسیه شود.
وی در ادامه اظهار داشت: هدف گذاری مشخص پنتاگون این است که روسیه در عملیات ویژه اوکراین درگیر"فرسایش کنترل شده" باشد نه "انفجار اتمی" که میتواند خاک آمریکا را هم تهدید کند. آمریکا این اقدام را یک "ماجراجویی قارهای" میبیند که میتواند استراتژی بزرگ (Grand Strategy) واشنگتن را به هم بریزد.
ودایع در تشریح "پلکان تنش" بیان کرد: در عین حال ، نباید دچار این سوءبرداشت شد که استقرار کلاهکهای اتمی، لزوماً به معنای انفجار فوری است. ما پیش از رسیدن به نقطه ذوب، با یک "دوره گذار در منطقه خاکستری" روبرو خواهیم بود. روسیه پیش از آنکه ماشه نهایی را بچکاند، زرادخانه جنگ هیبریدی خود را فعال میکند؛ از فلج کردن زیرساختهای حیاتی اروپا در فضای سایبر تا "کدگذاریهای تهدیدآمیز" در کابلهای مخابراتی اطلس. در واقع، پیشنهاد لندن و پاریس، نه آغاز جنگ اتمی، بلکه آغاز "پوکر تاریک" در لایههای زیرین بازدارندگی است.
بازدارندگی پیش دستانه در آستانه بهار
ودایع با اشاره به وضعیت عملیات ویژه زمستانه گفت: تجربه 4 سال گذشته عملیات ویژه اوکراین نشان می دهد که عملیات ویژه بهاره اصولا میزان زد و خوردها در میدان نبرد به شکل تساعدی افزایش پیدا می کند. در نگاهی متفاوت می توانیم بگویی که تهدید به تسلیح اوکراین دارای ارتباط ویژه با شرایط پیش رو دارد.
وی تاکید کرد: با نزدیک شدن به بهار و احتمال آغاز آفند بزرگ روسیه، اروپا با کارت اتمی قصد دارد جلوی پیشروی سرنوشتساز ارتش پوتین را بگیرد. هرگاه جبهه غرب در نبرد زمینی (میدان) دچار بنبست میشود، به سمت "تهدیدهای نامتقارن اتمی" کوچ میکند تا موازنه قدرت را به صورت مصنوعی حفظ کند. این اقدام نشاندهنده هراس غرب از نتایج عملیات ویژه بهاره است. در تحلیل نهایی، استقرار احتمالی سلاح اتمی در اوکراین، "قمار بزرگ بازندگان" است. وقتی دیپلماسی در بنبست قرار میگیرد و میدان به نفع یکی از طرفین سنگینی میکند، "عقلانیت استراتژیک" جای خود را به "انتحار اتمی" میدهد. از دید او، جهان در آستانه بهار 2026، نه منتظر شکوفهها، بلکه منتظر نتیجه این "رولت اتمی" میان پایتختهای اروپایی و کرملین است.