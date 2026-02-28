آخرین جزییات حملات امروز اسراییل به تهران

در حدود ساعت ۹ صبح امروز، انفجارهای متعددی در تهران رخ داده است. اسراییل اعلام نموده است که حملات پیشگیرانه ای را علیه برخی اهداف در ایران انجام داده است .
15:58 28.02.2026
انهدام کال رادار امریکایی اف پی ۱۳۲ در قطر
15:50 28.02.2026
تعداد جانباختگان حملات اسراییل به مدرسه ای در میناب به ۵۱ نفر رسید
15:36 28.02.2026
فرانسه خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط تنش میان ایران و اسراییل- امریکا شد
15:21 28.02.2026
سه مکان نظامی در اصفهان مورد حمله قرار گرفتند
15:19 28.02.2026
تعداد شهدای دبستان دخترانه میناب در اثر حملات اسراییل و امریکا به ۴۰ نفر رسید
14:49 28.02.2026
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اقدامات تهاجمی اسراییل و امریکا علیه تهران را محکوم کرد
14:44 28.02.2026
آمادگی وزارت خارجه روسیه برای یافتن راه حل های مسالمت امیز در حل درگیری ها در ایران
14:43 28.02.2026
کویت به حملات ایران واکنش شدید نشان داد
14:43 28.02.2026
موج جدید حملات موشکی ایران به تل آویو اغاز شد
14:29 28.02.2026
حاتمی فرمانده کل ارتش ایران در سلامت کامل است
14:22 28.02.2026
تصاویری از ستون دود وسیع در آسمان بحرین منتشر شده است
14:15 28.02.2026
وزارت بهداشت ایران در اطلاعیه ای نکات سلامتی را به ایرانیان در بحران خاطر نشان کرد و از فعالیت شبانه روزی برخی داروخانه ها در کشور خبر داد
14:06 28.02.2026
۶ پایگاه از کشورهای منطقه تا کنون مورد حملات نیروی نظامی ایران قرار گرفته اند
13:59 28.02.2026
یک دبستان دخترانه در میناب مورد حمله موشکهای اسراییلی قرار گرفت
13:57 28.02.2026
فرماندهی امنیت سایبری ایران در بیانیه ای اعلام کرد که تدابیر متعددی روی شبکه ارتباطی صورت گرفته است
13:51 28.02.2026
خطوط هوایی اسراییل در حال تخلیه هواپیماهای خود به خرج فرودگاه هستند
13:47 28.02.2026
سپاه ایران در بیانیه ای اعلام نمود که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش امریکا در بحرین مورد حمله قرار گرفت
13:43 28.02.2026
وزیر خارجه ایران با همتای عراقی خود گفتگوی تلفنی نمود
13:40 28.02.2026
عباس عراقچی در صحت و سلامت کامل است
13:35 28.02.2026
سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه ای اعلام نمود که هر نقطه ای از منطقه که مورد سواستفاده امریکا علیه ایران قرار بگیرد و هدف مشروع ایران خواهد بود