ایران وآمریکا به سمت صلح یا جنگ

روز گذشته مذاکرات ژنو برگزار شد و در حالی که در جلسه صبح به شدت اخبار منفی از آن بیرون می آمد و رسانه های آمریکایی همسو با اسرائیل تلاش می کردند تصویری از شکست مذاکرات را منعکس کنند شب مذاکره کنندگان با تفاهم از جلسه خارج شدند و طرفین اظهار داشتند که مذاکرات خوبی داشتند و نتیجه اش هم نوید بخش بوده.اظهارات وزیر امور خارجه عمان در این باره هم صحبت های دو طرف را تایید کرد و امروز آقای بوسعیدی به واشنگتن سفر کرده تا با آقای ج دی ونس معاون آقای ترامپ ملاقات کند و احتمالا درباره مسایلی مربوط به مذاکرات با هم گفتگو کنند.البته ایرانی ها نمی توانند، حد اقل فعلا باور کنند که تهدید های آمریکا کاسته شده و تا زمانی که نیروهای آمریکایی نزدیک ایران هستند قطعا خودشان را برای هرگونه رویارویی احتمال آماده خواهند کرد.می توان گفت دلیل اصلی ای که صبح روز پنجشنبه آمریکایی ها با سمبه پر زور وارد مذاکرات شدند اما عصر سمبه شان تراشیده شده بود هم این بود که متوجه شدند نمی توانند با تهدید ایرانی ها از آنها امتیاز بگیرند و رویارویی نظامی به نفع شان نیست.آمریکایی ها باور داشتند بعد از اعتراضات دی ماه به خاطر گرانی در ایران و اغتشاشات بعد از آن فرصت خوبی برای امتیاز گرفتن از ایران به وجود آمده و کافی است که ناو های خود را به سمت ایران بفرستند تا ایرانی ها غلاف کنند و تسلیم آمریکا شوند.این را آقای ویتکاف در مصاحبه اخیرش با فاکس نیوز به صراحت بیان داشت و اظهار داشت که ترامپ متعجب است که چرا ایرانی ها هنوز تسلیم خواسته های آمریکا نشده اند.واقعیت امر این است که ظاهرا اینها ایرانیها را نشناخته اند و تصمیماتشان بر اساس مشاوره هایی است که برخی وطن فروش و یا افرادی که پنجاه سال است از ایران دور هستند به آنها داده اند.به هر حال علیرغم همه توانمندی های نظامی ای که آمریکایی ها در اختیار دارند اما انچه مسلم است آنها می دانند ایرانی ها هم توانمندی های زیادی برای دفاع از خود دارند و اینگونه نیست که اگر آمریکایی ها تصمیم بگیرند به ایران حمله کنند این حمله یک عملیات کوتاه مدت و یا یک ضربه تاکتیکی باشد و تمام شود و قطعا ایرانی ها واکنش نشان خواهند داد و جان هزاران سرباز آمریکایی در خطر خواهد بود و هیچ دولتی در آمریکا نمی تواند تاوان بازگشت سربازان آمریکایی در تابوت ها را بپردازد، مخصوصا اگر این سربازها را برای جنگ نیابتی به نیابت از اسرائیل فرستاده باشد نه برای منافع آمریکا.به این دلیل آمریکایی ها ترجیح می دهند که توافقی را به دست آورند و ادعا کنند که ایران به دلیل تهدید های آمریکا مجبور شد این توافق را با آنها امضا کند.مشکل اصلی در این است که برجام جلو چشم همه می باشد و همه کارشناسان هر توافقی را با برجام مقایسه خواهند کرد وهر چه قدر هم تلاش می کنند نمی توانند راهکاری پیدا کنند تا توافقی امضا شود که از برجام بهتر باشد.در نهایت هم به نظر می آید فعلا توافق شده که هیات های فنی با هم ملاقات کنند و درباره مسایل مرتبط با برنامه هسته ای ایران و رفع تحریم ها صحبت کنند و در نهایت توافقی تدوین شود که بر اساس آن ایران در زمینه برنامه هسته ای اقداماتی انجام دهد و در مقابل آمریکایی ها تحریم هایی را بردارند که ایران در مقابل این اقدامات مطالبه می کند.شاید این ماجرا ختم ماجرا نباشد اما می تواند یک شروع خوب تلقی گردد.مشکل اصلی هم در حال حاضر این است که اسرائیلی ها از این بابت ناراضی هستند چون نتانیاهو امیدوار بود بتواند تا آخرین سرباز آمریکایی با ایران بجنگد و بسیاری باور دارند ممکن است اگر اسرائیلی ها مطمئن شوند توافق و صلحی در کار است دست به کاری بزنند که منطقه را وارد جنگ جدیدی کنند.

