https://spnfa.ir/20260227/امیر-دریادار-ایرانی-اقتدار-ناوگروه-103-در-مموریت-اقیانوسی5-درخواست-ایران-در-رزمایش-میلان-تصویب-شد-28194318.html

امیر دریادار ایرانی: اقتدار ناوگروه 103 در مأموریت‌ اقیانوسی5 درخواست ایران در رزمایش میلان تصویب شد

امیر دریادار ایرانی: اقتدار ناوگروه 103 در مأموریت‌ اقیانوسی5 درخواست ایران در رزمایش میلان تصویب شد

اسپوتنیک ایران

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در آیین استقبال از ناوگروه 103 نیروی دریایی ارتش در منطقه سوم کنارک، از تلاش‌ها و جانفشانی‌های... 27.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-27T17:39+0330

2026-02-27T17:39+0330

2026-02-27T17:39+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/1f/27742292_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_30cc0dd2592819b5ea2d37ba29cfff00.jpg

فرمانده نیروی دریایی ارتش حضور ناوگروه 103 در آب‌های آزاد و شرکت در رزمایش "اراده برای صلح" در آفریقای جنوبی را حامل پیامی مهم برای جهان دانست و تصریح کرد: رفتار سایر کشورها در دریا نشان‌دهنده اقتدار ناوگروه 103 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بود و این موضوع حتی در تحلیل‌های خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است.وی با قدردانی از خانواده‌ها، به‌ویژه همسران، پدران و مادران کارکنان شرکت کننده در ماموریت ناوگروه 103 نیروی دریایی گفت: موفقیت‌های به‌دست‌آمده بدون دعای خیر و صبوری خانواده‌ها ممکن نبود و حضور در این جمع وظیفه‌ای برای ادای احترام به ایثار و ازخودگذشتگی کارکنان نیروی دریایی ارتش است.فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با اشاره به شرایط منطقه‌ای اظهار داشت: نیروهای دریایی کشور طی 47 سال گذشته همواره در وضعیت آماده‌باش بوده‌اند و بسیاری از مناسبت‌ها و تعطیلات را در مأموریت سپری کرده‌اند؛ شرایط امروز اگرچه ادامه همان مسیر گذشته است، اما با پیچیدگی‌های جدیدی همراه شده است.امیردریادار ایرانی، حضور ناوگروه 103 در آب‌های آزاد و شرکت در رزمایش "اراده برای صلح" در آفریقای جنوبی را حامل پیامی مهم برای جهان دانست و تصریح کرد: رفتار سایر کشورها در دریا نشان‌دهنده اقتدار ناوگروه 103 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بود و این موضوع حتی در تحلیل‌های خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است.وی همچنین با اشاره به حضور در رزمایش میلان در هند خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران پنج پیشنهاد ارائه کرد که هر پنج پیشنهاد به تصویب رسید و در نهایت تمامی مصوبات به نفع کشور عزیزمان بود.فرمانده نیروی دریایی ارتش خطاب به جوانان حاضر در مراسم تأکید کرد: مسیر موفقیت در دو واژه "ایمان" و "صبر" خلاصه می‌شود و هرچه این دو عنصر تقویت شود، پیروزی در عرصه‌های مختلف تضمین خواهد شد.وی با اشاره به موفقیت‌های علمی فرزندان خانواده‌های نیروهای دریایی در سال‌های اخیر، این دستاوردها را نشانه تربیت سالم و فضای معنوی خانواده‌ها دانست، اما در عین حال بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60