آیا پروژه آمریکایی اسرائیلی بر علیه ایران شکست خورده؟

وقتی رهبری درباره اینکه ناو هواپیمابر خطرناک است ولی از آن خطرناک تر سلاحی است که آن را غرق می کند، ظاهرا از همین سلاح صحبت می کردند که ایرانیها با موفقیت آن... 26.02.2026, اسپوتنیک ایران

" حدود دو ماه است که آمریکا دارد نیروهای عظیم خود را به منطقه خاورمیانه اعزام می کند و چپ و راست ایران را تهدید می کند ولی ترامپ در حالتی از تعجب و بهت مانده که چرا ایران حتی یک قدم هم عقب نشکیده و تسلیم نشده، چرا اینها نمی ترسند؟" این را من نمی گویم، استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات با ایران علنا و در مصاحبه تلوزیونی خود می گوید. امروزه هم دیگر برای همه محرز شده که حمله آمریکا و اسرائیل در آنچه به آن جنگ 12 روزه می گویند برعلیه ایران شکست مفتضحانه ای خورده و بر عکس اظهارات آنها درباره نابودی کامل تاسیسات هسته ای ایران این تاسیسات نه فقط نابود نشده بلکه همه چیز سر جایش است و علاوه بر آن چندین بمب GBU57 که آمریکایی ها بر سر تاسیسات هسته ایران انداختند منفجر نشده و برخی باور دارند ایران موفق شده که آن بمب را مهندسی معکوس کند و موشکی بر مبنای همان بمب بسازد که اگر یکی از آنها به یک ناو هواپیمابر اصابت کند می تواند ناو را غرق کند و یا اینکه حد اقل از کار بیاندازد. وقتی رهبری درباره اینکه ناو هواپیمابر خطرناک است ولی از آن خطرناک تر سلاحی است که آن را غرق می کند، ظاهرا از همین سلاح صحبت می کردند که ایرانیها با موفقیت آن را امتحان کردند و ظاهرا آمریکایی ها هم موفقیت آزمایش آن را رصد کرده اند. به همین دلیل، و طبق گزارش های حد اقل پنج رسانه مرجع آمریکایی، فرماندهان ارتش آمریکا با انجام عملیات بر علیه ایران مخالفت کرده بودند چون دلواپس هزینه های انسانی زیاد عملیات بر علیه ایران هستند. امروز هم که آمریکا جانشین فرمانده ستاد مشترک خود را به دلیل درز این مطلب به رسانه ها و مخالفت شدید با حمله به ایران برکنار کرد. جنگ 12 روزه هم نشان داد که ایرانی ها موفق شده اند تاسیسات خود را به گونه ای حمایت کنند که امکان نابودی آنها وجود ندارد وحتی وقتی با دیپلمات های اروپایی صحبت می کنید همه شان از دلواپسی سوق دادن ایران به سمت سناریو کره شمالی صحبت می کنند و باور دارند سیاست و تهدید های آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران ممکن است در نهایت این کشور را به سمت هسته ای شدن سوق دهد مخصوصا اگر هیچ امیدی بر برداشته شدن تحریم ها و رسیدن به توافق دیپلماتیک وجود نداشته باشد و همین هفته پیش بود که کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسما مخالفت این اتحادیه با جنگ بر علیه ایران و حمایت از رویکرد دیپلماتیک را اعلام کرد. آمریکایی ها و اسرائیلی ها در جنگ 12 روزه امیدوار بودند عواملشان در خیابان ها بتوانند مردم را به خیابان بکشند و کاری کنند که کشور دچار آشوب شود و بعد با حمایت از آشوب ها و گروه های جدایی طلب ایران را وارد یک جنگ داخلی فرسایشی طولانی مدت مانند لیبی و سوریه کنند، اما مردم ایران با وحدت ملی خود در مقابل این طرح و نقشه آنها ایستادند و نیروهای مسلح ایران موفق شدند که با آنها مقابله کنند و ضربه هایی به اسرائیل بزنند که در مخیله مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل هم نمی گنجید. همه آنهایی که ناظر بر جنگ های آمریکا و اسرائیل طی چندین دهه گذشته بوده اند به خوبی می دانند اگر اینها احساس می کردند که در حال پیروزی هستند قطعا به هیچ وجه جنگ را متوقف نمی کردند و به آن ادامه می دادند.اما آنها باور نمی کردند که حکومت ایران موفق شود ماجرا را در کمتر از 48 ساعت جمع و جور کند و تعداد زیادی از مزدوران آنها را دستگیر کنند. این ماجرا همه نقشه های آنها را به هم ریخت ولی آنها باور داشتند با استفاده از فضاسازی رسانه ای و جنگ روانی و تبلیغاتی باید فضای داخلی کشور را ملتهب نگه دارند تا نیروهای آمریکایی به ایران برسند و با فشار نظامی و سیاسی و اقتصادی بتوانند به مقاصد خود برسند. کارشناسان مختلف همه متفق القول باور دارند اگر آمریکایی ها میخواستند عملیاتی بر علیه ایران انجام دهند همان زمان می توانستند با استفاده از پایگاه هایی که در منطقه دارند حمله را انجام دهند و نیاز به لشکر کشی و راه اندازی هیاهو نداشتند. یک کارشناس تازه کار هم می داند اصرار آنها بر سلب حقوق هسته ای و موشکی ایران و قطع روابط ایران با متحدین اش به این دلیل می باشد که این سه عامل فاکتور تامین امنیت ایران و برگ برنده آن هستند و تنها دلیل ای که اینها جنگ 12 روزه را ادامه ندادند و بلایی بد تر از آنچه در غزه اتفاق افتاد را بر سر ایران نیاوردند همین سه فاکتور بودند و هستند و جالب اینکه حتی وقتی با کارشناسان آمریکایی صحبت می کنید همه شان، بدون استثنا، تاکید می کنند اگر ایران این سه فاکتور را از دست دهد آنوقت دست اسرائیل برای بمباران روزانه همه جای ایران باز می شود و مردم ایران باید منتظر آنچه که بد تر از غزه بود در شهرهای خود باشند و حتی برخی فراتر رفته و ادعا می کنند که شاید هم اسرائیلی ها چندین بمب هسته ای بر علیه مردم ایران بیاندازند و هیچ کس در جهان وجود آن را ندارد که حتی آنها را زیر سوال ببرد که چرا چنین کاری کردند، با استفاده از رسانه و تبلیغات خود ادعا می کنند همانگونه که بمب های هسته ای آمریکا (به گفته رئیس جمهوری وقت آمریکا) صلح برقرار کرد تنها راه برقراری صلح در خاورمیانه کشتار مردم ایران و نابودی این کشور بوده. برخی بی شرف را نیز در خارج کشور بسیج کرده اند که به بهانه های مختلف از چنین حمله ای به مردم ایران حمایت کنند. در چنین شرایطی هیچ منطقی وجود ندارد که ایران حاضر باشد رکیزه های تامین امنیت ملی خود یعنی هسته ای، موشکی و نفوذ منطقه ای را به هیچ قیمتی از دست بدهد و در مقابل آمریکایی ها هم به خوبی متوجه هستند هزینه حمله به ایران می تواند بسیار برایشان سنگین باشد در حدی تحمل تبعات آن برای هیچ رهبر سیاسی در این کشور قابل تحمل نباشد و آنها بیشتر امید داشتند که بتوانند یک ضربه بزنند و سریع کار را جمع کنند اما الأن می بینند که ماجرا می تواند بیش ازحد کش پیدا کند. از سوی دیگر ایالات متحده ملیون ها دلار هزینه کرده تا نیروهای خود را به منطقه اعزام کند وحالا اگر عقب نشینی کند اعتیار سیاسی اش در داخل و خارج مخدوش می شود. به این دلیل می بینیم علیرغم همه هیاهویی که راه انداخته اند آنها به دنبال آن هستند که یا با یک توافق از ژنو خارج شوند که بتوانند آن را به داخل بفروشند و بگویند این لشکر کشی منجر به این توافق شد و یا اینکه بتوانند یک عملیات هماهنگ شده، و یا به قول معروف شو تبلیغاتی در مقابل ایران انجام دهند. در مقابل ایران خواهان پایان دادن به وضعیت نه جنگ ونه صلح است و می داند اگر الأن کار را تمام نکند دوباره اینها چند ماه دیگر ممکن است همین کارها و تهدید ها را مجددا انجام دهند و به این دلیل به هیچ وجه موافق عملیات هماهنگ شده نیست و هر عملیات آمریکا با واکنش بسیار شدید آمریکا مواجه خواهد شد چون ایرانی ها به خوبی می دانند تنها روش توقف شرایط نه جنگ نه صلح با آمریکایی ها همان روش یمنی ها، یعنی حمله به دل دشمن به هر قیمتی شده است.

