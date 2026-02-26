https://spnfa.ir/20260226/ابلاغ-مراتب-اعتراض-ایران-به-هلند-به-خاطر-قاچاق-اقلام-ممنوعه-به-ایران-از-سوی-دیپلمات-هلندی-28173046.html
ابلاغ مراتب اعتراض ایران به هلند به خاطر قاچاق اقلام ممنوعه به ایران از سوی دیپلمات هلندی
متعاقب اقدام غیرقانونی دیپلمات هلندی در تلاش برای قاچاق اقلام ممنوعه به ایران، مراتب اعتراض شدید ایران به امیل فردریک دوپونت سفیر هلند در تهران ابلاغ شد. 26.02.2026, اسپوتنیک ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ مراتب اعتراض شدید ایران به سفیر هلند، تصریح کرد بار توقیف شده دیپلمات هلندی حاوی اقلامی بوده است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران واردات و استفاده از آنها ممنوع می باشد و فرایند انجام شده در خصوص بار توقیف شده دیپلمات هلندی بر مبنای مفاد کنوانسیون وین برای روابط دیپلماتیک از جمله بند 2 ماده 36 صورت پذیرفته و کلیه پروتکل های ذیربط در این خصوص اعمال شده است. همچنین با یادآوری مفاد کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک، تأکید شده است که وفق ماده 41 کنوانسیون مذکور، "کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهرهمند میباشند مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند". مقرر گردید سفیر هلند مراتب اعتراض ایران و ضرورت پایبندی دیپلماتهای هلندی به قواعد بینالمللی مربوطه و احترام به قوانین محل را در اسرع وقت به دولت متبوع خود منتقل کند. حادثه مربوط به دیپلمات هلندی، آندره ون ویگن در فرودگاه تهران پس از بازگشت از دبی رخ داد. او با استناد به مصونیت قضایی از بازرسی چمدانش خودداری کرد، اما پس از باز کردن چمدان (با مشارکت وزارت امور خارجه ایران و سفارت)، دو دستگاه استارلینک و هفت تلفن ماهوارهای پیدا شد - تجهیزاتی که در ایران ممنوع است و توسط سازمانهای اطلاعاتی برای ارتباطات مخفی استفاده میشود. ون ویگن قبلاً در واشنگتن کار میکرد و در ویکیلیکس به عنوان کسی که به ایالات متحده در جمعآوری اطلاعات در مورد ایران کمک کرده است، ذکر شده است. او هرگز به تهران بازنگشت.
ابلاغ مراتب اعتراض ایران به هلند به خاطر قاچاق اقلام ممنوعه به ایران از سوی دیپلمات هلندی
