ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260226/ابلاغ-مراتب-اعتراض-ایران-به-هلند-به-خاطر-قاچاق-اقلام-ممنوعه-به-ایران-از-سوی-دیپلمات-هلندی-28173046.html
ابلاغ مراتب اعتراض ایران به هلند به خاطر قاچاق اقلام ممنوعه به ایران از سوی دیپلمات هلندی
ابلاغ مراتب اعتراض ایران به هلند به خاطر قاچاق اقلام ممنوعه به ایران از سوی دیپلمات هلندی
اسپوتنیک ایران
متعاقب اقدام غیرقانونی دیپلمات هلندی در تلاش برای قاچاق اقلام ممنوعه به ایران، مراتب اعتراض شدید ایران به امیل فردریک دوپونت سفیر هلند در تهران ابلاغ شد. 26.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-26T11:43+0330
2026-02-26T11:52+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/1c/25664046_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_3a66c52eda310070d55c91fefe46e65a.jpg
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ مراتب اعتراض شدید ایران به سفیر هلند، تصریح کرد بار توقیف شده دیپلمات هلندی حاوی اقلامی بوده است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران واردات و استفاده از آنها ممنوع می باشد و فرایند انجام شده در خصوص بار توقیف شده دیپلمات هلندی بر مبنای مفاد کنوانسیون وین برای روابط دیپلماتیک از جمله بند 2 ماده 36 صورت پذیرفته و کلیه پروتکل های ذیربط در این خصوص اعمال شده است. همچنین با یادآوری مفاد کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک، تأکید شده است که وفق ماده 41 کنوانسیون مذکور، "کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌باشند مکلفند قوانین‌ و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند". مقرر گردید سفیر هلند مراتب اعتراض ایران و ضرورت پایبندی دیپلمات‌های هلندی به قواعد بین‌المللی مربوطه و احترام به قوانین محل را در اسرع وقت به دولت متبوع خود منتقل کند. حادثه مربوط به دیپلمات هلندی، آندره ون ویگن در فرودگاه تهران پس از بازگشت از دبی رخ داد. او با استناد به مصونیت قضایی از بازرسی چمدانش خودداری کرد، اما پس از باز کردن چمدان (با مشارکت وزارت امور خارجه ایران و سفارت)، دو دستگاه استارلینک و هفت تلفن ماهواره‌ای پیدا شد - تجهیزاتی که در ایران ممنوع است و توسط سازمان‌های اطلاعاتی برای ارتباطات مخفی استفاده می‌شود. ون ویگن قبلاً در واشنگتن کار می‌کرد و در ویکی‌لیکس به عنوان کسی که به ایالات متحده در جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران کمک کرده است، ذکر شده است. او هرگز به تهران بازنگشت.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/1c/25664046_95:0:706:458_1920x0_80_0_0_aab902b827ac3f245447e5f91bcdf690.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

ابلاغ مراتب اعتراض ایران به هلند به خاطر قاچاق اقلام ممنوعه به ایران از سوی دیپلمات هلندی

11:43 26.02.2026 (بروز رسانی شده: 11:52 26.02.2026)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر بیانیه وزارت امور خارجه ایران در خصوص ادعای 3 کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت علیه ایران
بیانیه وزارت امور خارجه ایران در خصوص ادعای 3 کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت علیه ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 26.02.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
متعاقب اقدام غیرقانونی دیپلمات هلندی در تلاش برای قاچاق اقلام ممنوعه به ایران، مراتب اعتراض شدید ایران به امیل فردریک دوپونت سفیر هلند در تهران ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ مراتب اعتراض شدید ایران به سفیر هلند، تصریح کرد بار توقیف شده دیپلمات هلندی حاوی اقلامی بوده است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران واردات و استفاده از آنها ممنوع می باشد و فرایند انجام شده در خصوص بار توقیف شده دیپلمات هلندی بر مبنای مفاد کنوانسیون وین برای روابط دیپلماتیک از جمله بند 2 ماده 36 صورت پذیرفته و کلیه پروتکل های ذیربط در این خصوص اعمال شده است.
همچنین با یادآوری مفاد کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک، تأکید شده است که وفق ماده 41 کنوانسیون مذکور، "کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌باشند مکلفند قوانین‌ و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند".
مقرر گردید سفیر هلند مراتب اعتراض ایران و ضرورت پایبندی دیپلمات‌های هلندی به قواعد بین‌المللی مربوطه و احترام به قوانین محل را در اسرع وقت به دولت متبوع خود منتقل کند.
حادثه مربوط به دیپلمات هلندی، آندره ون ویگن در فرودگاه تهران پس از بازگشت از دبی رخ داد. او با استناد به مصونیت قضایی از بازرسی چمدانش خودداری کرد، اما پس از باز کردن چمدان (با مشارکت وزارت امور خارجه ایران و سفارت)، دو دستگاه استارلینک و هفت تلفن ماهواره‌ای پیدا شد - تجهیزاتی که در ایران ممنوع است و توسط سازمان‌های اطلاعاتی برای ارتباطات مخفی استفاده می‌شود. ون ویگن قبلاً در واشنگتن کار می‌کرد و در ویکی‌لیکس به عنوان کسی که به ایالات متحده در جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران کمک کرده است، ذکر شده است. او هرگز به تهران بازنگشت.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала