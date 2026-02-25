https://spnfa.ir/20260225/دروغ-های-بزرگ-28163893.html

دروغ های بزرگ

دروغ های بزرگ

معروف است که دروغگویان می دانند اگر می خواهند دروغی بگویند که دیگران باور کنند باید آنقدر دروغ بزرگ باشد و به آن شاخ و دم بدهند که شنونده تصور کند اگر نصف آن... 25.02.2026, اسپوتنیک ایران

چند ماه پیش بود که نتانیاهو در کنگره آمریکا سخنرانی ای داشت و در آن سخنرانی ادعا کرد ایران چند هفته مانده تا به بمب اتم برسد و در حال تولید موشک هایی است که به اروپا می رسد و دارد موشک های قاره پیما تولید می کند که به آمریکا هم می رسد.امروز ترامپ در سخنرانی خود در کنگره برای اینکه لشکر کشی به سمت ایران را توجیه کند طوطی وار همان سخنان نتانیاهو را تکرار کرد.این ماجرا به نوعی نشان از آن دارد که چه قدر اسرائیل بر ذهن سیاستمداران آمریکایی تاثیر گذار می باشد و میتواند آنگونه که می خواهد آنها را بازی دهد.طبق آمار و ارقامی که رسانه های آمریکایی منتش کرده اند بیش از 80% مردم آمریکا با جنگ بر علیه ایران مخالف هستند وآقای تاکر کارلسون روزنامه نگار معروف حامی ترامپ درمصاحبه اخیر خود با مایک هاکبی سفیر آمریکا در تل آویو به این نکته اشاره کرد اما هاکبی اظهار داشت "برایشان مهم نیست مردم چی فکر می کنند فقط مهم این است که منافع اسرائیل تامین شود و حتی اگر بنا باشد 300 ملیون آمریکایی هم قربانی اسرائیل شوند مهم نیست".از سوی دیگر در همان مصاحبه هاکبی اظهار داشت: "طبق تورات منطقه خاورمیانه به اسرائیل تعلق دارد و حق الهی اسرائیلی ها است که بر کل خاورمیانه تسلط داشته باشند".در چنین شرایطی ایالات متحده توقع دارد که ایران تسلیحاتی را که برای دفاع از خود تولید کرده کنار بگذارد و علاوه بر آن برنامه هسته ای اش را تعطیل کند و ارتباطات اش با متحدین اش درمنطقه را قطع کند.بعد چه؟قطعا بعد از آن هم همان بلایی که سرغزه آوردند بر سر مردم ایران خواهند آورد، شاید هم بد تر از آن.همین دو سال پیش بود که نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل علنا ایران را تهدید به حمله اتمی کرد و بعد دفتر او بیانیه صادر کرد که اشتباه لفظی بوده، اما همه کارشناسان و دیپلمات ها متفق القول هستند که هیچ اشتباه لفظی ای در کار نبوده.آنچه امروزه برای آمریکایی ها هدف است این می باشد که هر آنچه ایرانی ها برای دفاع از خود را دارند را بگیرند و بعد به ایران حمله کنند تا راحت بتوانند ایرانی ها را قتل عام کنند و توجه داشته باشید رئیس جمهوری آمریکا در تویت خود در تروث سوشیال رسما و علنا گفته که آمریکایی ها اتفاقات بدی را برای "حکومت و مردم ایران" برنامه ریزی کرده اند.یعنی ادعای برخی ساده لوحان (عبارت محترمانه تر برایشان پیدا نکردم) که باور دارند آمریکایی ها می آیند فقط مقامات عالی کشور را هدف قرار می دهند و موشک ها و تسلیحاتی دارند که فقط اینها را شناسایی می کند و هدف قرار می دهد را با یک تویت رد کرد و تاکید کرد که هدف کشتار همه خواهد بود چه شخصیت های حکومتی چه مردم.همه کارشناسان و سیاستمداران متفق القول هستند که تنها چیزی که می تواند جلوی چنین فاجعه ای را بگیرد این است که ایران قدرت آن را داشته باشد حد اکثر تعداد سربازان آمریکایی را که می تواند هدف قرار دهد و بکشد چون با توجه به مخالفت 80% مردم آمریکا با چنین جنگی در صورت بازگشت تعداد زیادی سرباز آمریکایی در تابوت هیچ دولتی در آمریکا نمی تواند پایدار بماند.جالب این است که بعد از سخنان هاکبی امروزه حتی کشورهایی که شک و شبهه داشتند هدف آمریکایی ها ایجاد اسرائیل بزرگ است دیگر یقین پیدا کردند که اسرائیل تهدید موجودیتی برای آنها است و دیدیم که مثلا اردن از آمریکایی ها تقاضا کرد که به هیچ وجه از پایگاه هایش برای هرگونه عملیاتی بر علیه ایران استفاده نکند و دیگر کشورهای عرب منطقه شروع کردند به ایالات متحده فشار آوردن که به هیچ وجه با حمله بر علیه ایران موافق نیستند.در واقع ماجرا به دلیل علاقه آنها به ایران نیست بلکه به دلیل این است که می دانند فقط ایران است که موازنه قدرت را ایجاد کرده و اقتدار ایران موجب آن شده که اسرائیلی ها به دنبال اشغال دیگر کشورهای منطقه نروند و اگر ایران و جبهه مقاومت نباشند بلا فاصله به بهانه های مختلف طرح تصرف دیگر کشورهای منطقه کلید خواهد خورد.هفته قبل هم نتانیاهو علنا ترکیه و مصر را تهدید کرد که دارند قدرت و توانمندی نظامی خود را بالا می برند و اظهار داشت این مساله مطلوب اسرائیل نیست و یک تهدید برای اسرائیل به حساب می آید.یعنی عملا پیغام به همه رسیده که اگر کار ایران تمام شود نوبت آنها هم خواهد رسید.علیرغم اینکه ترکیه عضو ناتو است اما ترک ها خوب می دانند در صورتی که وارد جنگ با اسرائیل شوند دیگر اعضای ناتو یا طرف اسرائیل را خواهند گرفت یا بی طرف خواهند بود.نتانیاهو همچنین درباره ایجاد ائتلاف منطقه ای بر علیه آنچه از آن ائتلاف تندروهای شیعه و سنی یاد کرد صحبت کرد و کارشناسان باور دارند که اسرائیلی ها به دنبال ایجاد ائتلاف با یونان و قبرس بر علیه ترکیه و از سوی دیگر اتیوپی و سومالی لند و اریتره وشورشیان سودان و... بر علیه مصر می باشد.همچنین اسرائیلی ها تلاش دارند برخی کشورهای منطقه پیرامون عربستان سعودی را وارد این ائتلاف کنند تا بعد از ترکیه و مصر سراغ عربستان بروند.با توجه به این شرایط و تهدید های موجودیتی که آمریکا و اسرائیل برای ایران ایجاد کرده اند، بسیاری باور دارند حتی اگر ایران به سمت تولید موشک های قاه پیما هم برود و حتی اگر به سمت تولید تسلیحات هسته ای هم برود هیچ کس نمی تواند مانع ایران شود و اگر با دیپلمات های خارجی در تهران صحبت کنید از زبان آنها می شنوید که می گویند تا زمانی که اورانیوم 60 درصدی در ایران است و ایران شانس آن را دارد که تسلیحات هسته ای تولید کند فقط دیپلماسی باید با ایران پیش گرفته شود و بزرگترین اشتباه آمریکا و اسرائیل در این می باشد که ایران را به سمت کره شمالی شدن هل دهند.

