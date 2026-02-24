https://spnfa.ir/20260224/چیزی-به-عنوان-نمی-فهمند-در-شکستن-مقدسات-وجود-ندارد-28155318.html

چیزی به عنوان نمی فهمند در شکستن مقدسات وجود ندارد

چیزی به عنوان نمی فهمند در شکستن مقدسات وجود ندارد

اسپوتنیک ایران

روز گذشته اتفاقی پیش آمد که خون میلیون ها ایرانی را به جوش آورده و قطعا همه مردم ایران امروزه سوال می کنند مجازات افرادی که دست به آتش زدن پرچم مقدس میهن زدند... 24.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-24T23:52+0330

2026-02-24T23:52+0330

2026-02-24T23:52+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/01/25113184_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_09ba422c28332f5e2baff235d7a64caf.jpg

یکی از کارشناسان در صدا و سیما حضور داشته بود و در این باره اظهار می داشت اینها عصبانی بودند و نفهمیدند چه کار کردند.شاید بتوان گفت این حرف بیشتر مردم را ناراحت کرده.یعنی چه نفهمیدند، اگر نمی فهمند پس چه طور دانشجو شده اند؟صدها هزار جوان ایرانی برای حرمت همین پرچم جانشان را فدا کرده اند و شهید شده اند تا این پرچم زمین نخورد و گذشتن از این ماجرا گذشتن از خون همه شهدا به حساب می آید.این ماجرا چیزی نیست که چه در ایران چه در کشور دیگری با آن مدارا شود و از آن بشود گذشت و در هیچ کشوری در جهان با افرادی که چنین کاری را کرده باشند و یا از آنها حمایت کرده باشند نمی گذرند.اینها هم نفهم نبوده اند بلکه هم خیلی خوب می فهمیدند چه کار دارند می کنند.یکی یکی دارند مقدسات مردم ایران را زیر پا می گذارند.یک سری در خارج کشور به مقدسات توهین می کنند و مثلا خواهان قرآن سوزی می شود و یک سری مزدور و عامل بیگانه می آیند داخل کشور مساجد و پرچم را آتش می زنند.اگر درست تحقیق کنید می بینید همه اینها با هم مرتبط هستند و یک پروژه برنامه ریزی شده و تدوین شده از طرف دشمنان ملت ایران است تا همه مقدسات مردم ایران را بشکنند.دلیل اصلی شکست دشمنان در جنگ 12 روزه وجود وحدت وعرق ملی و ایمان مردم ایران به مقدساتشان بوده و امروزه این مقدسات همه هدف دشمن هستند.اگر تحقیق کنید مطمئن باشید به اینها وعده وعید هایی مانند پناهندگی و یا تحصیل در دانشگاه خارج کشور و بورس و... داده اند و از آنها خواسته اند مقدسات مردم ایران را زیر پا بگذارند تا این امتیازات را بدهند.البته آنهایی که قبلا به اینها خدمت کرده اند می دانند در نهایت همه سرشان کلاه می رود اما آنهایی که می فهمند می دانند که نباید بگذارند سر اینها با این چیز ها کلاه برود و برخی نادان و بی ریشه و بی وطن بیایند و مقدسات ملی مردم ایران را هدف قرار دهند.امروز وقتی در کوچه و خیابان قدم می زنید می بینید که مردم از ناراحتی دارند می جوشند و خواهان اشد مجازات برای این افراد هستند و نمی پذیرند که برخی بیایند و تلاش کنند کار اینها را توجیه کنند و به حساب نفهمی یا عصبانیت بگذارند.در همین کشورهای همسایه ما شما اگر به یکی از اعضای خاندان حاکمه حرفی نا خوشایند بزنید، نه اینکه توهین کنید، با مجازات های شدید از جمله سلب تابعیت و حقوق مدنی مواجه می شوید و حد اقل اش چند سال باید بروید زندان با اعمال شاقه چه رسد که کسی پرچم کشور را آتش بزند.در دیگر کشورهای جهان هم اگر کسی به پرچم توهین کند از یک سال تا چندین سال زندان با اعمال شاقه در انتظارش خواهد بود حتی در برخی کشورها مانند کره شمالی و یا چین و هند و پاکستان و کره جنوبی و ... توهین به پرچم مجازات اعدام را نیز می تواند در بر داشته باشد.مطمئن باشید اگر اینها با مجازات شدید مواجه نشوند باید منتظر توهین های بیشتر به مقدسات ملت ایران باشید تا جایی که دیگر غیرتی برای مقدسات در این کشور وجود نداشته باشد و دشمن راحت بتواند حمله کند چون آنهایی هم که از رفتار وطن فروشان ناراحت هستند دلسرد می شوند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی