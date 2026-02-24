https://spnfa.ir/20260224/لندن-و-پاریس-میخواهند-به-اوکراین-بمب-هستهای-یا-حداقل-یک-بمب-کثیف-بدهند-28132815.html

سرویس اطلاعات خارجی روسیه: لندن و پاریس می‌خواهند به اوکراین بمب هسته‌ای یا "کثیف" بدهند

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که در نتیجه، غربی‌ها تلاش‌های خود را بر این متمرکز کرده‌اند که دستیابی کی‌یف به سلاح‌های هسته‌ای را نتیجه توسعه اوکراین... 24.02.2026, اسپوتنیک ایران

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که در نتیجه، غربی‌ها تلاش‌های خود را بر این متمرکز کرده‌اند که دستیابی کی‌یف به سلاح‌های هسته‌ای را نتیجه توسعه اوکراین جلوه دهند.این سرویس معتقد است که نخبگان غربی حاضر به پذیرش شکست نیستند و می‌خواهند از "سلاح‌های شگفت‌انگیز" استفاده کنند.کلاهک جنگی کوچک فرانسوی TN75 از موشک بالستیک زیردریایی M51.1 به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شده است.

