ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260224/لندن-و-پاریس-میخواهند-به-اوکراین-بمب-هستهای-یا-حداقل-یک-بمب-کثیف-بدهند-28132815.html
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: لندن و پاریس می‌خواهند به اوکراین بمب هسته‌ای یا "کثیف" بدهند
سرویس اطلاعات خارجی روسیه: لندن و پاریس می‌خواهند به اوکراین بمب هسته‌ای یا "کثیف" بدهند
اسپوتنیک ایران
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که در نتیجه، غربی‌ها تلاش‌های خود را بر این متمرکز کرده‌اند که دستیابی کی‌یف به سلاح‌های هسته‌ای را نتیجه توسعه اوکراین... 24.02.2026, اسپوتنیک ایران
2026-02-24T11:25+0330
2026-02-24T11:38+0330
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0f/26493957_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_f518bbfe92885a7a8893c5085bdca877.jpg
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که در نتیجه، غربی‌ها تلاش‌های خود را بر این متمرکز کرده‌اند که دستیابی کی‌یف به سلاح‌های هسته‌ای را نتیجه توسعه اوکراین جلوه دهند.این سرویس معتقد است که نخبگان غربی حاضر به پذیرش شکست نیستند و می‌خواهند از "سلاح‌های شگفت‌انگیز" استفاده کنند.کلاهک جنگی کوچک فرانسوی TN75 از موشک بالستیک زیردریایی M51.1 به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شده است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0f/26493957_6:0:795:592_1920x0_80_0_0_593b027b11c722711fadb9e2db44c6e4.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

سرویس اطلاعات خارجی روسیه: لندن و پاریس می‌خواهند به اوکراین بمب هسته‌ای یا "کثیف" بدهند

11:25 24.02.2026 (بروز رسانی شده: 11:38 24.02.2026)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر لندن و پاریس می‌خواهند به اوکراین بمب هسته‌ای یا حداقل یک بمب "کثیف" بدهند
لندن و پاریس می‌خواهند به اوکراین بمب هسته‌ای یا حداقل یک بمب کثیف بدهند - اسپوتنیک ایران , 1920, 24.02.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که در نتیجه، غربی‌ها تلاش‌های خود را بر این متمرکز کرده‌اند که دستیابی کی‌یف به سلاح‌های هسته‌ای را نتیجه توسعه اوکراین جلوه دهند.
این سرویس معتقد است که نخبگان غربی حاضر به پذیرش شکست نیستند و می‌خواهند از "سلاح‌های شگفت‌انگیز" استفاده کنند.
کلاهک جنگی کوچک فرانسوی TN75 از موشک بالستیک زیردریایی M51.1 به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شده است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала