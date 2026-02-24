https://spnfa.ir/20260224/فرصت-شناسی-اسرائیل-و-سناریوی-حمله-به-ایران--28153605.html

فرصت شناسی اسرائیل و سناریوی حمله به ایران

اسپوتنیک ایران

محمدحسین واحدی، پژوهشگر مسائل روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک، با تحلیل تحرکات اخیر اسرائیل در قبال ایران اظهار داشت: اسرائیل پس از جنگ 12 روزه با... 24.02.2026, اسپوتنیک ایران

2026-02-24T22:22+0330

2026-02-24T22:22+0330

2026-02-24T22:23+0330

گزارش و تحلیل

سیاسی

موشک‌های ایران با قدرت تخریب بالا و سرعت واکنش سریع، خطری جدی برای هر اقدام یک‌جانبه اسرائیل ایجاد می‌کنند و به همین دلیل، تل‌آویو به حمایت تسلیحاتی و سیاسی ایالات متحده نیازمند است و در این میان، به نظر می‌رسد هیچ سیاستمداری مانند دونالد ترامپ تاکنون برای تحقق این اهداف مناسب‌تر نبوده است.به گفته واحدی، اسرائیل سعی دارد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، با بهره‌گیری از خلاها و کاهش نسبی پدافندهای ایران پس از جنگ 12 روزه، اقدام نظامی خود را عملی کند، چرا که تهران پس از بازسازی، هرگز اجازه عرض‌اندام مجدد به تل‌آویو نخواهد داد. با این حال، مقامات پنتاگون تاکنون مانع اقدامات شتاب‌زده ترامپ و اسرائیل شده‌اند. تل‌آویو اعلام کرده است که در صورت عدم همراهی آمریکا، خود اقدام خواهد کرد تا ایالات متحده را با واقعیتی غیرقابل بازگشت مواجه سازد.واحدی افزود، جریان‌سازی پرونده اپستین نیز به نوعی فشار سیاسی بر مقامات آمریکایی برای تسهیل حمله به ایران محسوب می‌شود و در این مسیر، اسرائیل تنها نیست و اوکراین و برخی کشورهای اروپایی نیز با تل‌آویو همسو شده‌اند. اوکراین خواستار اقدامی نظامی علیه ایران است و فرانسه و بریتانیا با تجهیز کی‌یف به سلاح‌های پیشرفته، تلاش دارند توجه روسیه را از ایران و منطقه منحرف کنند.وی در ادامه، با اشاره به استقرار گسترده تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه گفت، این تحرکات، نشانه عزم جدی واشنگتن برای مواجهه مستقیم با ایران و شیفت استراتژیک از چین به سوی خاورمیانه است. شاید نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا بیش از پیش تقویت شده باشد، چرا که بدون انگیزه‌ای ملموس، واشنگتن منطقه شرق آسیا را رها نمی‌کرد و این همه لشکرکشی معنایی جز تغییر ساختار و شکل‌بندی جدید غرب آسیا ندارد. این تحرکات کاملاً مطابق منافع اسرائیل است و می‌تواند سرنوشت منطقه را در کوتاه‌مدت رقم بزند.واحدی در پایان تأکید کرد، تاریخ در حال تکرار است و سایس‌پیکوی دیگری در راه است، اما این‌بار محدود به خاورمیانه نخواهد بود. قدرت‌های جهانی در تلاش‌اند تا نفوذ خود را در مناطق مختلف تثبیت کنند و برخلاف تحلیل بسیاری از کارشناسان، آمریکا نه تنها به دکترین مونروئه بسنده نمی‌کند، بلکه شرق آسیا و خاورمیانه را به عرصه گسترش نفوذ و رقابت استراتژیک خود بدل کرده است.

